Nỗ lực bất thành của Thanh Thúy cùng Gunma Green Wings tại giải bóng chuyền Nhật Bản

Quỳnh Anh
19/10/2025 13:19 GMT+7

Thi đấu đầy nỗ lực nhưng Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội CLB Gunma Green Wings vẫn không thể tạo bất ngờ trước CLB NEC Red Rockets - đối thủ mạnh hơn ở giải bóng chuyền Nhật Bản.

Đội bóng của Thanh Thúy thua đối thủ quá mạnh

Hôm nay (19.10), Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings tái đấu CLB NEC Red Rockets ở lượt trận thứ 4 của giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản (SV.League) 2025. CLB NEC Red Rockets là đội đã đánh bại CLB Gunma Green Wings với tỷ số 3-0 hôm qua và tiếp tục giành trọn 3 điểm khi gặp lại nhau.

Nỗ lực bất thành của Thanh Thúy cùng Gunma Green Wings tại giải bóng chuyền Nhật Bản- Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings thua 3 trận liên tiếp ở giải bóng chuyền Nhật Bản

ẢNH: GGW

Trước đối thủ là đương kim á quân, từng 9 lần vô địch giải bóng chuyền Nhật Bản và vẫn giữ được lực lượng hùng mạnh ở mùa giải năm nay, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội không thể tạo bất ngờ. Tuy nhiên các cầu thủ Gunma Green Wings cũng có trận đấu khá ấn tượng khi đeo bám quyết liệt trước đối thủ trong cả 3 ván đấu, thậm chí có thời điểm vượt lên dẫn trước nhưng không duy trì được ưu thế.

Ở ván 1, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội bị đối thủ dẫn điểm khá xa (1/7) nhưng có mạch ghi điểm ấn tượng, dẫn ngược 15/14. Gunma Green Wings đeo bám điểm số quyết liệt đến 21/21 trước CLB NEC Red Rockets nhưng để thua đáng tiếc 22/25.

CLB NEC Red Rockets thi đấu lấn lướt ở ván 2 cũng là ván đấu mà một số thời điểm, thủ quân đội tuyển bóng chuyền Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy được ra nghỉ. Kết quả, Gunma Green Wings để thua đối thủ với điểm số 15/25.

Thanh Thúy trở lại sân ở ván 3, cùng các đồng đội quyết tâm tìm kiếm ván thắng dành tặng người hâm mộ. Đây cũng là ván đấu mà các cô gái đội Gunma Green Wings chơi ấn tượng, so kè điểm số quyết liệt trước NEC Red Rockets. Tuy nhiên đẳng cấp và bản lĩnh được các cầu thủ NEC Red Rockets thể hiện ở cuối ván, nhờ đó họ vượt qua CLB Gunma Green Wings với điểm số 25/23, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0.

Việc để thua 3 trận liên tiếp khiến đội Gunma Green Wings mà Trần Thị Thanh Thúy đầu quân tụt xuống hạng 10 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, CLB NEC Red Rockets giữ vững ngôi đầu sau 4 trận toàn thắng. Ngày 25.10 tới, Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings thi đấu lượt trận tiếp theo, chạm trán với CLB PFU Blue Cats. Đây là đội bóng cũ mà Thanh Thúy từng đầu quân thi đấu trước đó.


Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings 'lực bất tòng tâm' ở giải bóng chuyền Nhật Bản

