Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam biến động nhân sự, HLV Kim Sang-sik lên danh sách…

Thiếu Bá
Thiếu Bá
24/10/2025 08:40 GMT+7

Trong số các tuyến của U.23 Việt Nam thời gian qua, hàng tiền đạo có thể yếu nhất. Dù vậy, với sự xuất hiện của nhiều nhân tố hứa hẹn, tuyến đầu của U.23 Việt Nam sẽ có sự thay đổi lớn trước SEA Games.

Hàng công U.23 Việt Nam tốt lên trông thấy

Tại giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7, khâu ghi bàn là 1 trong những khâu được nói đến nhiều nhất của U.23 Việt Nam. Thời điểm đó, Bùi Vĩ Hào mới chấn thương nặng, còn Đình Bắc chỉ vừa mới trở lại đội tuyển sau thời gian vắng bóng. Đấy chính là lý do mà tại giải đấu khu vực cách đây khoảng 3 tháng, các chân sút của U.23 Việt Nam thi đấu thiếu ổn định.

U.23 Việt Nam biến động nhân sự, HLV Kim Sang-sik lên danh sách… - Ảnh 1.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn (13) có phong độ ổn định trong thời gian gần đây

Ảnh: Minh Tú

Đến vòng loại U.23 châu Á 2026 hồi đầu tháng 9, mọi chuyện được cải thiện đôi chút. U.23 Việt Nam có sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, đồng thời Nguyễn Ngọc Mỹ đã chơi tốt hơn so với giải Đông Nam Á diễn ra trước đó.

Hiện tại, tuyến đầu của đội tuyển U.23 Việt Nam, đang tốt hơn, toàn diện hơn so với vòng loại giải U.23 châu Á 2026. Sau loạt trận vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra cách đây vài ngày, HLV Kim Sang-sik đã yên tâm với năng lực của những Thanh Nhàn, Đình Bắc, khi ông Kim sử dụng họ trong màu áo đội tuyển quốc gia và họ chơi tự tin. Ngoài ra, trong các vòng đấu gần đây tại V-League, chân sút Đinh Xuân Tiến tỏa sáng bất ngờ trong màu áo CLB Thể Công Viettel. Anh ghi bàn trong 2 vòng đấu gần nhất, góp công giúp Thể Công Viettel lên đứng thứ 2 bảng xếp hạng.

Đa dạng về nhân sự

Cũng ở V-League, chân sút Bùi Văn Bình của CLB Công an (CA) TP.HCM đã có bàn thắng. Đây là chân sút giàu triển vọng, được HLV Lê Huỳnh Đức xem là phương án dự phòng cho tiền đạo chủ lực Nguyễn Tiến Linh ở CLB CA TPHCM.

U.23 Việt Nam biến động nhân sự, HLV Kim Sang-sik lên danh sách… - Ảnh 2.

Nguyễn Quốc Việt cũng lên tiếng trở lại trong màu áo CLB Ninh Bình

Ảnh: CLB Ninh Bình

Nhờ sự vươn lên của các tiền đạo vừa nêu, vào lúc này, dưới trướng của HLV Kim Sang-sik, ông đã có đủ chất liệu để làm nên một hàng tiền đạo đa dạng về phong cách. Nếu cần những tiền đạo cánh vừa nhanh vừa khéo, ông Kim có Nguyễn Ngọc Mỹ và Nguyễn Thanh Nhàn, nếu cần những tiền đạo chơi thiên về kỹ thuật, ông Kim có trong tay Đinh Xuân Tiến và Nguyễn Quốc Việt. Còn nếu để đi tìm các trung phong có lối chơi mạnh mẽ, vị HLV người Hàn Quốc có thể trao cơ hội cho Nguyễn Đăng Dương (cao 1,84 m, đang khoác áo CLB Thể Công Viettel) hoặc Bùi Văn Bình (1,78 m). Riêng ngôi sao sáng giá trên hàng tiền đạo trong lứa tuổi 23 là Nguyễn Đình Bắc có khả năng chơi ở mọi vị trí nơi tuyến đầu, từ tiền đạo cánh, tiền đạo lùi cho đến trung phong.

Sự đa dạng về mặt nhân sự sẽ giúp cho HLV Kim Sang-sik hướng đến sự đa dạng về mặt lối chơi cho U.23 Việt Nam, tại SEA Games 33, diễn ra tháng 12 năm nay ở Thái Lan. Các cầu thủ trẻ của U.23 Việt Nam sẽ có thêm vài trận đấu nữa ở V-League 2025-2026, để tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh, trước khi tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2025, với trạng thái tốt hơn nữa.


