Đội tuyển Việt Nam sẽ có tuyến giữa đẳng cấp hơn

Đ IỂM YẾU TUYẾN GIỮA

Rất nhiều vấn đề được chỉ ra trong 2 chiến thắng trước Nepal (vòng loại Asian Cup 2027, ngày 9 và 14.10) của đội tuyển VN, như phung phí cơ hội, thiếu ý tưởng chơi bóng, trụ cột sa sút phong độ… Tuy nhiên, đây chỉ là bề nổi của tảng băng.

Đội tuyển VN chật vật trước đối thủ kém 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, bởi không thể kiểm soát thế trận, tạo áp lực bài bản để dồn ép đối thủ và có những miếng đánh đa dạng.

Ông Kim đang thiếu một tuyến giữa đủ vững chãi. Hàng tiền vệ cũng là phòng tuyến kém ổn định nhất của đội tuyển VN trong 1 năm qua.

Hoàng Đức (14) cần thêm sự hậu thuẫn ở tuyến giữa ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Khi tiếp quản đội tuyển VN, ông Kim theo đuổi công thức "Hoàng Đức + 1". Hoàng Đức được giao vai trò ông chủ tuyến giữa, giữ nhiệm vụ điều phối, phát triển bóng nhờ nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật toàn diện. Bên cạnh anh cần có một tiền vệ càn quét, với nguồn năng lượng bền bỉ để đánh chặn hỗ trợ phòng ngự và thu hồi bóng. Tại AFF Cup 2024, ông Kim đã tìm được Ngọc Tân. Công thức Hoàng Đức sáng tạo, Ngọc Tân thu hồi đã giúp đội tuyển VN trở lại đỉnh cao Đông Nam Á.

Song khi Ngọc Tân chấn thương, sứt mẻ tuyến giữa lại lộ ra. Ông Kim triệu tập "cánh chim lạ" Minh Khoa, nhưng tiền vệ của Becamex TP.HCM chưa chứng tỏ được nhiều dù chơi xông xáo và quyết tâm ở đợt tập trung tháng 3.

Đến trận gặp Nepal, ông Kim sử dụng Thành Long ở tuyến giữa bên cạnh Hoàng Đức. Tiền vệ sinh năm 1996 thuộc mẫu càn quét, dọn dẹp và đa năng, song lại không đủ sức sáng tạo để cùng Hoàng Đức làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến.

Bởi tuyến giữa kém ổn định, đội tuyển VN không có nhịp chơi ổn định, đĩnh đạc, biến hóa linh hoạt để thực sự "cuốn phăng" đối thủ. Học trò ông Kim phải đánh biên, tạt bổng, chơi bóng dài, có thời điểm bỏ qua luôn tuyến giữa, phất bóng thẳng từ hàng thủ lên tiền đạo. Đó hiển nhiên không phải cách chơi của một đội tuyển mạnh. Đội tuyển VN cần kiểm soát thế trận, bước ra khỏi khuôn mẫu phòng ngự phản công đã trở thành căn tính, để xây dựng triết lý kiểm soát bền vững hơn.

T ÌM KIẾM HY VỌNG

Muốn nâng cấp đội tuyển VN, HLV Kim Sang-sik cần thêm những tiền vệ trung tâm san sẻ nhiệm vụ sáng tạo với Hoàng Đức, cùng những tiền vệ tấn công đủ sức tạo ra khác biệt chỉ bằng một đường chuyền. Nếu chỉ có những "công nhân" cậy sức thì đội tuyển VN khó cải thiện ý tưởng chơi.

Tình hình đã khả quan hơn, khi ông Kim chuẩn bị được bổ sung nhân tố tài năng. Đỗ Hoàng Hên đã có quốc tịch VN, đang chờ được thẩm định hồ sơ để chốt ngày được gọi lên khoác áo đội tuyển quốc gia. Dù đã 31 tuổi và chỉ có thể cống hiến thêm 3 - 4 năm, nhưng anh sẽ mang đến sức mạnh đáng kể cho tuyến giữa.

Ở trận gặp Ninh Bình, Hoàng Hên chỉ cần một hiệp đấu để phô diễn đẳng cấp. Tiền vệ người Brazil có chân trái điêu luyện, phong thái chơi bóng điềm tĩnh, nhẹ nhàng, hiệu quả với những đường chuyền mềm mại.

Trong 5 năm chơi bóng ở VN, Hoàng Hên góp dấu giày vào 60 bàn thắng (ghi 29 bàn, kiến tạo 31 bàn). Anh đã quen với nhịp chơi tại V-League, thấu hiểu bóng đá và văn hóa VN để dễ dàng thích nghi. Anh mang tới ý tưởng và đẳng cấp kiểm soát vượt trội cho tuyến giữa nhờ nền tảng kỹ thuật, đó là điều ông Kim đã nhìn thấu. Ở trận gặp Malaysia vào tháng 3.2026, anh sẽ có mặt. Thêm một nguyên liệu hảo hạng để ông Kim "nấu" lại tuyến giữa và lối chơi theo hướng giàu kỹ thuật và nhuần nhuyễn hơn.

Ngoài ra, phong độ tốt của Minh Khoa cũng giúp ông Kim thêm yên tâm. Ở tuổi 23, anh là tiền vệ trẻ hay bậc nhất hiện nay. Với chiếc áo số 10 cùng vai trò dẫn dắt lối chơi tại CLB, anh đang có bước đệm thuận lợi để tiến bộ từng ngày, từng bước chạm tới đẳng cấp ông Kim mong muốn.

Chưa kể, Hoàng Đức vẫn duy trì phong độ tốt tại Ninh Bình. Anh được HLV Gerald Albadalejo ca ngợi là có nỗ lực "ngoài hành tinh", khi nén đau trở lại thi đấu. Ở trận gặp Hà Nội, dù Ninh Bình không cầm được thế trận, nhưng Hoàng Đức vẫn tạo khác biệt với những pha châm ngòi, kiến tạo thương hiệu. Khi anh trở lại với 100% phong độ, đội tuyển VN có thể yên tâm tái tạo tuyến tiền vệ để mơ về mục tiêu xa hơn.