HLV Kim Sang-sik cần Đỗ Hoàng Hên

N GÔI SAO TRỞ LẠI

Sau hơn 8 tháng vắng bóng, Đỗ Hoàng Hên đã được hít thở lại bầu không khí V-League trong màu áo CLB Hà Nội. Lần gần nhất anh xuất hiện trên sân cỏ là với tên khai sinh Hendrio Araujo, người đã để lại dấu ấn sâu đậm bằng 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, giúp CLB Nam Định hạ gục chính đội Hà Nội 2-1.

Ở vòng 7 V-League 2025-2026 cách đây ít ngày, Hoàng Hên không chơi trọn vẹn cả trận khi Hà Nội đấu Ninh Bình. Tuy nhiên, chỉ với hơn 60 phút, tiền vệ nhập tịch này cũng đã kịp khẳng định giá trị. Dưới thời tân HLV trưởng Harry Kewell, Hoàng Hên được xếp đá tiền vệ con thoi trong sơ đồ 4-1-4-1. Anh được phép di chuyển rộng, chơi tương đối tự do để dễ dàng tạo ra sự ảnh hưởng lên lối chơi của CLB Hà Nội. Anh góp công lớn giúp đội bóng thủ đô tạo ra một thế trận lấn lướt trước đội đầu bảng Ninh Bình. CLB Hà Nội kiểm soát bóng 60%, tạo ra 19 pha dứt điểm (gấp đôi đối thủ). Nếu may mắn hơn, Hoàng Hên và các đồng đội đã có thể giữ ít nhất 1 điểm ở lại Hàng Đẫy.

Hoàng Hên (phải) sẽ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển VN vào đầu năm 2026, khi anh tròn 5 năm liên tiếp sinh sống ở VN ẢNH: MINH TÚ

Cá nhân Hoàng Hên khiến Văn Lâm vất vả với 1 cú đá phạt góc bất ngờ và cực kỳ hiểm hóc. Sau đó, anh có đường chuyền thuận lợi để Hai Long dứt điểm và châm ngòi cho rất nhiều tình huống lên bóng nguy hiểm khác của CLB Hà Nội. Những pha xử lý bằng chân trái của anh vẫn còn nguyên sự gọn gàng, khéo léo và cũng rất thông minh. Huyền thoại Harry Kewell nhận xét ngắn gọn về cậu học trò mới: "Hoàng Hên thi đấu xuất sắc. Tôi tin cậu ấy có thể chơi hay hơn nữa trong thời gian tới".

Đỗ H OÀNG H ÊN SẼ ĐƯỢC TRAO CƠ HỘI, NẾU...

Nếu Hoàng Hên sớm lấy lại phong độ cao, đội tuyển VN sẽ được lợi. Nhìn vào 2 trận gần nhất với Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển VN chủ yếu ghi bàn từ những tình huống bóng bổng, dàn xếp cố định và thiếu những pha bóng phối hợp, đập nhả mạch lạc, thiếu một mẫu cầu thủ giỏi xử lý trong phạm vi hẹp, tạo đột biến bằng các pha chuyền bóng, dứt điểm quyết đoán. Nếu có Hoàng Hên, người đã ghi 29 bàn thắng, 32 kiến tạo ở V-League (trung bình đóng góp 0,7 bàn/trận), mặt trận tấn công của VN sẽ khác.

Nếu có Hoàng Hên, cộng thêm những cầu thủ giàu kỹ thuật như Hoàng Đức, Quang Hải, đội tuyển VN có thể chơi kiểm soát bóng tốt hơn. Tiền vệ gốc Brazil đã quen chơi với phong cách này khi còn khoác áo CLB Nam Định. Vào lúc này, CLB Hà Nội do HLV Harry Kewell dẫn dắt cũng theo đuổi lối chơi tương tự. Hoàng Hên cũng đặc biệt nguy hiểm trong thế trận phòng ngự - phản công. Đây là điều đã được thể hiện ở CLB Bình Định (giờ chuyển tên thành CLB Quy Nhơn), nơi anh và Xuân Son (thời điểm đó vẫn còn tên Brazil Rafaelson Fernandes) trở thành "song sát" nguy hiểm nhất V-League. Chính phong độ hủy diệt đó mà bộ đôi đã được Nam Định phải dốc hầu bao để lần lượt đưa về sân Thiên Trường.

Nếu lấy lại phong độ cao, Hoàng Hên sẽ được gọi lên đội tuyển. HLV Kim Sang-sik có thêm một nhân sự giỏi. Người hâm mộ cũng không cần phải lo lắng về khả năng hòa nhập của Hoàng Hên, bởi cầu thủ này đã có thể giao tiếp rất tốt bằng tiếng Việt nhờ chăm chỉ học tập trong vài năm qua. Hơn thế nữa, Hoàng Hên có khát khao được cống hiến cho đội tuyển VN, thể hiện qua việc thẳng thừng từ chối Port FC (đội bóng của Madam Pang) để ở lại VN dù điều này khiến anh không được thi đấu trong một khoảng thời gian dài. Đó là một điều đáng trân quý và Hoàng Hên xứng đáng được trao cơ hội.