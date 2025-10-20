Tiền đạo ‘khổng lồ’ 2,06 m của Nam Định bị đồn chấn thương nặng, sự thật là gì?

CLB Nam Định bác tin đồn thất thiệt

Ngày 20.10, mạng xã hội lan truyền tin đồn liên quan đến việc tiền đạo cao 2,06 m của CLB Nam Định là Hudlin bị đứt dây chằng, phải nghỉ thi đấu dài hạn. Nhà đương kim vô địch V-League đang phải gấp rút tìm phương án thay thế.

Tuy nhiên, đây không phải thông tin chính xác. Chia sẻ với báo chí vào tối 20.10, đại diện CLB Nam Định khẳng định Hudlin vẫn đang khỏe mạnh và sẵn sàng thi đấu ở các trận sắp tới.

Hudlin hiện là quân bài chiến thuật khá quan trọng trong tay HLV Vũ Hồng Việt. Anh không phải sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công, không được thường xuyên đá chính. Tuy nhiên, khi CLB Nam Định bế tắc, chân sút người Anh thường được tung vào sân trong hiệp 2 để đội bóng này dễ triển khai miếng đánh tạt cánh đánh đầu.

Hudlin vẫn đang tập luyện cùng CLB Nam Định ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

CLB Nam Định mất ngoại binh nào?

Trong thời gian tới, CLB Nam Định sẽ không có sự phục vụ của Caio, Kevin Phạm Ba, 2 người chấn thương sau chuyến làm khách đến Hồng Kông để thi đấu Cúp C2 châu Á với CLB Eastern. Trong khi đó, Njabulo Blom dính chấn thương gót Achilles.

Đây sẽ là thử thách lớn với HLV Vũ Hồng Việt bởi lịch thi đấu sắp tới của CLB Nam Định khá dày. Trong vòng 1 tháng, họ phải thi đấu 6 trận trên mọi đấu trường, trong đó có chuyến làm khách của CLB Gamba Osaka (Nhật Bản) ở Cúp C2 châu Á.