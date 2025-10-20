Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tiền đạo ‘khổng lồ’ 2,06 m của Nam Định bị đồn chấn thương nặng, sự thật là gì?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
20/10/2025 19:00 GMT+7

CLB Nam Định xác nhận đội bóng đang tổn thất lực lượng khá nặng khi một số nhân tố quan trọng dính chấn thương. Tuy nhiên, trong nhóm này không có Kyle Hudlin.

CLB Nam Định bác tin đồn thất thiệt

Ngày 20.10, mạng xã hội lan truyền tin đồn liên quan đến việc tiền đạo cao 2,06 m của CLB Nam ĐịnhHudlin bị đứt dây chằng, phải nghỉ thi đấu dài hạn. Nhà đương kim vô địch V-League đang phải gấp rút tìm phương án thay thế.

Tuy nhiên, đây không phải thông tin chính xác. Chia sẻ với báo chí vào tối 20.10, đại diện CLB Nam Định khẳng định Hudlin vẫn đang khỏe mạnh và sẵn sàng thi đấu ở các trận sắp tới.

Hudlin hiện là quân bài chiến thuật khá quan trọng trong tay HLV Vũ Hồng Việt. Anh không phải sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công, không được thường xuyên đá chính. Tuy nhiên, khi CLB Nam Định bế tắc, chân sút người Anh thường được tung vào sân trong hiệp 2 để đội bóng này dễ triển khai miếng đánh tạt cánh đánh đầu.

Tiền đạo ‘khổng lồ’ 2,06 m của Nam Định bị đồn chấn thương nặng, sự thật là gì?- Ảnh 1.

Hudlin vẫn đang tập luyện cùng CLB Nam Định

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

CLB Nam Định mất ngoại binh nào?

Trong thời gian tới, CLB Nam Định sẽ không có sự phục vụ của Caio, Kevin Phạm Ba, 2 người chấn thương sau chuyến làm khách đến Hồng Kông để thi đấu Cúp C2 châu Á với CLB Eastern. Trong khi đó, Njabulo Blom dính chấn thương gót Achilles.

Đây sẽ là thử thách lớn với HLV Vũ Hồng Việt bởi lịch thi đấu sắp tới của CLB Nam Định khá dày. Trong vòng 1 tháng, họ phải thi đấu 6 trận trên mọi đấu trường, trong đó có chuyến làm khách của CLB Gamba Osaka (Nhật Bản) ở Cúp C2 châu Á.

Một vị trí trọng yếu của đội tuyển Việt Nam bị 'đe dọa' mất chỗ: Thầy Kim hé lộ…

Một vị trí trọng yếu của đội tuyển Việt Nam bị 'đe dọa' mất chỗ: Thầy Kim hé lộ…

Trong thời gian tới, nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ triệu tập Võ Anh Quân lên đội tuyển Việt Nam để san sẻ gánh nặng cũng như tạo ra động lực cạnh tranh với Trương Tiến Anh.

