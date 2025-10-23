HLV Kim Sang-sik tìm 'quân bài tẩy' cho U.23 Việt Nam ở SEA Games 33

Nhân tố mới của U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại đầu tháng 11 tới, cho 2 đợt tập huấn bao gồm giải giao hữu quốc tế ở Trung Quốc, sau đó được HLV Kim Sang-sik trực tiếp huấn luyện trước khi chính thức mở ra chiến dịch chinh phục SEA Games 33.

Rõ ràng, VFF đã và đang tạo điều kiện để U.23 Việt Nam có được sự chuẩn bị chất lượng nhất có thể, sau 2 trận giao hữu với U.23 Qatar tại UAE hồi tháng 10 sẽ là các đội bóng hàng đầu châu lục như Hàn Quốc, Uzbekistan và Trung Quốc trong tháng 11 tới.

HLV Kim Sang-sik vẫn không ngừng tìm kiếm nhân tố mới cho U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Tin vui là trong tay HLV Kim Sang-sik đang nổi lên những gương mặt mới thú vị, hứa hẹn sẽ giúp tạo ra sự cạnh tranh tích cực cho U.23 Việt Nam, thậm chí có thể trở thành "quân bài tẩy" đáng gờm ở SEA Games 33 sắp tới.

Đầu tiên có thể kể đến Đinh Xuân Tiến, nhà vô địch U.23 Đông Nam Á đang tỏa sáng trong màu áo Thể Công Viettel. Việc chuyển từ CLB SLNA ra thủ đô có vẻ như đang chắp cánh, giúp sự nghiệp của chàng trai từng 2 lần vô địch U.23 Đông Nam Á bước sang trang mới.

Đinh Xuân Tiến đang liên tục ghi bàn cho Thể Công Viettel ảnh: Minh Tú

Trong 2 trận gần nhất ở V-League, tiền vệ tấn công này đã vào sân và ghi 2 bàn thắng quan trọng, giúp Thể Công Viettel với chỉ 10 người giật lại 1 điểm trước Ninh Bình FC, sau đó mở ra cuộc lội ngược dòng 2-1 trước CLB Đà Nẵng.

Ngoài ra, U.23 Việt Nam còn có tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung đang thích ứng ngày một tốt với bóng đá Việt Nam, được HLV Albadalejo Castano Gerard tung vào sân trong 4 trận liền gần nhất của Ninh Bình FC.

Sự tiến bộ của 2 tiền vệ này hứa hẹn mang lại chất lượng kiểm soát bóng và đặc biệt cải thiện khả năng tiếp cận và xuyên thủng khu vực cấm địa các đối thủ của U.23 Việt Mam.

HLV tạm quyền U.23 Đinh Hồng Vinh đánh giá: "Đợt tập huấn tại UAE, cùng 2 trận giao hữu với U.23 Qatar là dịp rất tốt để các gương mặt mới được thể hiện mình, và tôi phải nói rằng nhiều cầu thủ đã để lại ấn tượng tích cực.

Trần Thành Trung (áo đỏ đen) đang dần thích ứng với bóng đá Việt Nam ảnh: Ninh BÌnh FC

Các cầu thủ như Trần Thành Trung, Vadim Nguyễn, Nguyễn Tân, Long Vũ, Lê Phát… cho thấy sự tự tin, khát khao và tinh thần hòa nhập rất tốt.

Dù còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng họ đang tiến bộ qua từng buổi tập, từng trận đấu, và tôi tin rằng nếu tiếp tục duy trì thái độ cầu tiến như vậy, các em hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí cho SEA Games 33 sắp tới".

Quyết săn vàng SEA Games 33

Đội tuyển U.23 Việt Nam chắc chắn sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua tranh tấm HCV nội dung bóng đá nam tại SEA Games 33, bên cạnh nước chủ nhà Thái Lan và một cái tên rất mạnh khác là Indonesia, đội ĐKVĐ.

Thực tế, bộ 3 Việt Nam - Thái Lan - Indonesia các năm qua đã thay nhau thống trị các giải trẻ thuộc khu vực Đông Nam Á. Trong đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nhận được sự tôn trọng và kèm theo đó là dè chừng rất lớn từ các đối thủ.

U.23 Việt Nam vẫn đang không ngừng làm mới mình ảnh: Minh Tú

Lý do đến từ cách U.23 Việt Nam đã vượt qua mọi đội bóng, bao gồm cả chủ nhà Indonesia ở trận chung kết để đăng quang giải U.23 Đông Nam Á 2025, hoàn thành cú hat-trick vô địch ở sân chơi trẻ cao nhất khu vực.

Thêm vào đó, cách chơi bóng chắc chắn, có sự pha trộn giữa sự tự tin, táo bạo ở 1/3 sân đối thủ với hàng thủ lì lợm chắc chắn bóp nghẹt lối chơi của đối phương càng khiến U.23 Việt Nam trở nên khó bị đánh bại hơn.

Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức, đầu tiên đến từ nước chủ nhà SEA Games 33 Thái Lan sau 3 kỳ liên tiếp nhìn các đối thủ đăng quang, trong đó có 2 thất bại liên tiếp trước U.23 Việt Nam và Indonesia tại SEA Games 31 và 32.

Lợi thế mọi mặt về sân bãi, khí hậu cộng với sự cổ vũ mạnh mẽ của đông đảo CĐV nhà hứa hẹn sẽ tạo ra động lực rất lớn cho "Voi chiến" tìm lại vinh quang của nền bóng đá giàu thành tích nhất qua các kỳ SEA Games.

Ngoài ra, Indonesia cũng đầy khát vọng phục thù cho các thất bại ở giải U.23 Đông Nam Á 2025. Họ sẽ đến Chiangmai với tư cách là nhà ĐKVĐ, được đầu tư rất lớn để có thể bảo vệ thành công tấm HCV đầu tiên trong lịch sử đã đoạt được 2 năm trước.