Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik tìm 'quân bài tẩy' cho U.23 Việt Nam ở SEA Games 33

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
23/10/2025 11:29 GMT+7

HLV Kim Sang-sik đang âm thầm chuẩn bị những lợi thế đặc biệt để U.23 Việt Nam chinh phục tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan.

Nhân tố mới của U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại đầu tháng 11 tới, cho 2 đợt tập huấn bao gồm giải giao hữu quốc tế ở Trung Quốc, sau đó được HLV Kim Sang-sik trực tiếp huấn luyện trước khi chính thức mở ra chiến dịch chinh phục SEA Games 33.

Rõ ràng, VFF đã và đang tạo điều kiện để U.23 Việt Nam có được sự chuẩn bị chất lượng nhất có thể, sau 2 trận giao hữu với U.23 Qatar tại UAE hồi tháng 10 sẽ là các đội bóng hàng đầu châu lục như Hàn Quốc, Uzbekistan và Trung Quốc trong tháng 11 tới.

Vũ khí đặc biệt của U.23 Việt Nam cho SEA Games 33 - Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik vẫn không ngừng tìm kiếm nhân tố mới cho U.23 Việt Nam

ảnh: Minh Tú

Tin vui là trong tay HLV Kim Sang-sik đang nổi lên những gương mặt mới thú vị, hứa hẹn sẽ giúp tạo ra sự cạnh tranh tích cực cho U.23 Việt Nam, thậm chí có thể trở thành "quân bài tẩy" đáng gờm ở SEA Games 33 sắp tới.

Đầu tiên có thể kể đến Đinh Xuân Tiến, nhà vô địch U.23 Đông Nam Á đang tỏa sáng trong màu áo Thể Công Viettel. Việc chuyển từ CLB SLNA ra thủ đô có vẻ như đang chắp cánh, giúp sự nghiệp của chàng trai từng 2 lần vô địch U.23 Đông Nam Á bước sang trang mới.

Vũ khí đặc biệt của U.23 Việt Nam cho SEA Games 33 - Ảnh 2.

Đinh Xuân Tiến đang liên tục ghi bàn cho Thể Công Viettel

ảnh: Minh Tú

Trong 2 trận gần nhất ở V-League, tiền vệ tấn công này đã vào sân và ghi 2 bàn thắng quan trọng, giúp Thể Công Viettel với chỉ 10 người giật lại 1 điểm trước Ninh Bình FC, sau đó mở ra cuộc lội ngược dòng 2-1 trước CLB Đà Nẵng.

Ngoài ra, U.23 Việt Nam còn có tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung đang thích ứng ngày một tốt với bóng đá Việt Nam, được HLV Albadalejo Castano Gerard tung vào sân trong 4 trận liền gần nhất của Ninh Bình FC.

Sự tiến bộ của 2 tiền vệ này hứa hẹn mang lại chất lượng kiểm soát bóng và đặc biệt cải thiện khả năng tiếp cận và xuyên thủng khu vực cấm địa các đối thủ của U.23 Việt Mam.

HLV tạm quyền U.23 Đinh Hồng Vinh đánh giá: "Đợt tập huấn tại UAE, cùng 2 trận giao hữu với U.23 Qatar là dịp rất tốt để các gương mặt mới được thể hiện mình, và tôi phải nói rằng nhiều cầu thủ đã để lại ấn tượng tích cực.

Vũ khí đặc biệt của U.23 Việt Nam cho SEA Games 33 - Ảnh 3.

Trần Thành Trung (áo đỏ đen) đang dần thích ứng với bóng đá Việt Nam

ảnh: Ninh BÌnh FC

Các cầu thủ như Trần Thành Trung, Vadim Nguyễn, Nguyễn Tân, Long Vũ, Lê Phát… cho thấy sự tự tin, khát khao và tinh thần hòa nhập rất tốt.

Dù còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng họ đang tiến bộ qua từng buổi tập, từng trận đấu, và tôi tin rằng nếu tiếp tục duy trì thái độ cầu tiến như vậy, các em hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí cho SEA Games 33 sắp tới".

Quyết săn vàng SEA Games 33

Đội tuyển U.23 Việt Nam chắc chắn sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua tranh tấm HCV nội dung bóng đá nam tại SEA Games 33, bên cạnh nước chủ nhà Thái Lan và một cái tên rất mạnh khác là Indonesia, đội ĐKVĐ.

Thực tế, bộ 3 Việt Nam - Thái Lan - Indonesia các năm qua đã thay nhau thống trị các giải trẻ thuộc khu vực Đông Nam Á. Trong đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nhận được sự tôn trọng và kèm theo đó là dè chừng rất lớn từ các đối thủ.

Vũ khí đặc biệt của U.23 Việt Nam cho SEA Games 33 - Ảnh 4.

U.23 Việt Nam vẫn đang không ngừng làm mới mình

ảnh: Minh Tú

Lý do đến từ cách U.23 Việt Nam đã vượt qua mọi đội bóng, bao gồm cả chủ nhà Indonesia ở trận chung kết để đăng quang giải U.23 Đông Nam Á 2025, hoàn thành cú hat-trick vô địch ở sân chơi trẻ cao nhất khu vực.

Thêm vào đó, cách chơi bóng chắc chắn, có sự pha trộn giữa sự tự tin, táo bạo ở 1/3 sân đối thủ với hàng thủ lì lợm chắc chắn bóp nghẹt lối chơi của đối phương càng khiến U.23 Việt Nam trở nên khó bị đánh bại hơn.

Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức, đầu tiên đến từ nước chủ nhà SEA Games 33 Thái Lan sau 3 kỳ liên tiếp nhìn các đối thủ đăng quang, trong đó có 2 thất bại liên tiếp trước U.23 Việt Nam và Indonesia tại SEA Games 31 và 32.

Lợi thế mọi mặt về sân bãi, khí hậu cộng với sự cổ vũ mạnh mẽ của đông đảo CĐV nhà hứa hẹn sẽ tạo ra động lực rất lớn cho "Voi chiến" tìm lại vinh quang của nền bóng đá giàu thành tích nhất qua các kỳ SEA Games.

Ngoài ra, Indonesia cũng đầy khát vọng phục thù cho các thất bại ở giải U.23 Đông Nam Á 2025. Họ sẽ đến Chiangmai với tư cách là nhà ĐKVĐ, được đầu tư rất lớn để có thể bảo vệ thành công tấm HCV đầu tiên trong lịch sử đã đoạt được 2 năm trước.

Tin liên quan

Lịch thi đấu AFC Champions League 2 hôm nay: CLB CAHN gặp thách thức đến từ Úc

Lịch thi đấu AFC Champions League 2 hôm nay: CLB CAHN gặp thách thức đến từ Úc

CLB Công an Hà Nội có sứ mệnh chiến thắng để tạo ưu thế trên chặng đường vượt qua vòng bảng AFC Champions League 2.

CLB Nam Định thua đậm Gamba Osaka: Quyết lật ngược thế cờ khi tái đấu ở Thiên Trường

Đội tuyển nữ Việt Nam săn kỷ lục chưa từng có tại SEA Games

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam HLV Kim Sang-sik SEA Games 33 VFF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận