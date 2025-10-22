Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam săn kỷ lục chưa từng có tại SEA Games

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
22/10/2025 15:20 GMT+7

Tại TP.Chonburi (Thái Lan), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm chung bảng B với Philippines, Myanmar, Malaysia mở màn cho chiến dịch bảo vệ tấm HCV, săn kỷ lục chưa từng có tại SEA Games 33.

Đội tuyển nữ Việt Nam săn kỷ lục chưa từng có tại SEA Games- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV SEA Games 33

ảnh: Minh Tú

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của đội tuyển nữ Việt Nam

Năm 2023 tại SEA Games 32 ở Campuchia, đội tuyển nữ Việt Nam đã dễ dàng đánh bại Myanmar 2-0 ở trận chung kết để đoạt HCV môn bóng đá nữ, giúp vơi đi nỗi buồn khi đội nam U.23 Việt Nam chỉ giành HCĐ sau chiến thắng cũng trước Myanmar.

Niềm vui chiến thắng của thầy trò HLV Mai Đức Chung càng ngọt ngào và rộn ràng hơn vì họ đã thiết lập kỷ lục chưa từng có qua các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á, với 4 tấm HCV môn bóng đá nữ liên tiếp ở các kỳ SEA Games 30 đến 33.

Trong lịch sử, Thái Lan từng đoạt 3 HCV liên tiếp ở các kỳ SEA Games vào các năm 1985, 1995, 1997 (cũng là 3 kỳ SEA Games đầu tiên có tổ chức môn bóng đá nữ), trước khi "cờ về tay" đội tuyển nữ Việt Nam với hat-trick vô địch các năm 2001, 2003, 2005.

Đội tuyển nữ Việt Nam săn kỷ lục chưa từng có tại SEA Games- Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung lại cùng đội tuyển nữ Việt Nam chinh phục kỷ lục mới

ảnh: VFF

Kỳ SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới sẽ là cơ hội để các cô gái kim cương của chúng ta hướng đến thiết lập kỷ lục mới 5 tấm HCV SEA Games liên tiếp.

Sẵn sàng chiến dịch săn vàng

Ngày 21.10, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung lần thứ 3 trong năm 2025, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33.

Trong ngày đầu tiên, HLV Mai Đức Chung đã có trong tay đầy đủ 26 cầu thủ, ngoại trừ nhóm VĐV từ CLB nữ TP.HCM đang tích cực chuẩn bị cho AFC Chamapions League nữ sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất vào tháng 11 tới.

Đội tuyển nữ Việt Nam săn kỷ lục chưa từng có tại SEA Games- Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung tin vào thực lực học trò

ảnh: Minh Tú

Bên cạnh rèn thể lực, dự kiến các cô gái của chúng ta sẽ có 3 trận giao hữu tại TP.Hà Nội từ nay đến ngày 20.11, trước khi bay sang Nhật Bản tập huấn với 3 trận cọ xát các "quân xanh" là những CLB phù hợp do Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản bố trí.

Dù phải nói lời chia tay với Tuyết Dung, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn rất mạnh với các trụ cột kỳ cựu như Huỳnh Như, Hải Yến bên cạnh dàn cầu thủ trẻ đang trưởng thành nhanh chóng như Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên...

Tin liên quan

'Vua phạt góc' Tuyết Dung giã từ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Sự nghiệp rất đỗi tự hào

'Vua phạt góc' Tuyết Dung giã từ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Sự nghiệp rất đỗi tự hào

Ở tuổi 32, Nguyễn Thị Tuyết Dung – biểu tượng của bóng đá nữ Việt Nam – chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia, khép lại sự nghiệp huy hoàng để chuyển sang công tác huấn luyện.

Động thái ‘lạ’ của FAM trước thời điểm FIFA phán quyết: Đổ lỗi cho Chính phủ Malaysia

Vì sao đội tuyển nữ Việt Nam vắng Huỳnh Như và cầu thủ Việt kiều?

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển nữ việt nam Sea games Mai Đức Chung Thái Lan Philippines U.23 Việt Nam cô gái kim cương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận