Đội tuyển nữ Việt Nam săn kỷ lục chưa từng có tại SEA Games

Đội tuyển nữ Việt Nam là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV SEA Games 33 ảnh: Minh Tú

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của đội tuyển nữ Việt Nam

Năm 2023 tại SEA Games 32 ở Campuchia, đội tuyển nữ Việt Nam đã dễ dàng đánh bại Myanmar 2-0 ở trận chung kết để đoạt HCV môn bóng đá nữ, giúp vơi đi nỗi buồn khi đội nam U.23 Việt Nam chỉ giành HCĐ sau chiến thắng cũng trước Myanmar.

Niềm vui chiến thắng của thầy trò HLV Mai Đức Chung càng ngọt ngào và rộn ràng hơn vì họ đã thiết lập kỷ lục chưa từng có qua các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á, với 4 tấm HCV môn bóng đá nữ liên tiếp ở các kỳ SEA Games 30 đến 33.

Trong lịch sử, Thái Lan từng đoạt 3 HCV liên tiếp ở các kỳ SEA Games vào các năm 1985, 1995, 1997 (cũng là 3 kỳ SEA Games đầu tiên có tổ chức môn bóng đá nữ), trước khi "cờ về tay" đội tuyển nữ Việt Nam với hat-trick vô địch các năm 2001, 2003, 2005.

HLV Mai Đức Chung lại cùng đội tuyển nữ Việt Nam chinh phục kỷ lục mới ảnh: VFF

Kỳ SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới sẽ là cơ hội để các cô gái kim cương của chúng ta hướng đến thiết lập kỷ lục mới 5 tấm HCV SEA Games liên tiếp.

Sẵn sàng chiến dịch săn vàng

Ngày 21.10, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung lần thứ 3 trong năm 2025, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33.

Trong ngày đầu tiên, HLV Mai Đức Chung đã có trong tay đầy đủ 26 cầu thủ, ngoại trừ nhóm VĐV từ CLB nữ TP.HCM đang tích cực chuẩn bị cho AFC Chamapions League nữ sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất vào tháng 11 tới.

HLV Mai Đức Chung tin vào thực lực học trò ảnh: Minh Tú

Bên cạnh rèn thể lực, dự kiến các cô gái của chúng ta sẽ có 3 trận giao hữu tại TP.Hà Nội từ nay đến ngày 20.11, trước khi bay sang Nhật Bản tập huấn với 3 trận cọ xát các "quân xanh" là những CLB phù hợp do Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản bố trí.

Dù phải nói lời chia tay với Tuyết Dung, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn rất mạnh với các trụ cột kỳ cựu như Huỳnh Như, Hải Yến bên cạnh dàn cầu thủ trẻ đang trưởng thành nhanh chóng như Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên...