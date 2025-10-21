Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
HLV Ishii choáng váng vì bị sa thải, báo Thái Lan bất ngờ nhắc đội tuyển Việt Nam

Văn Trình
Văn Trình
21/10/2025 18:04 GMT+7

HLV Masatada Ishii đã có những chia sẻ sau khi bị nhận quyết định sa thải từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

HLV người Nhật Bản chỉ trích FAT

Quyết định sa thải HLV Masatada Ishii được FAT đưa ra vào chiều 21.10. Đây được xem là thông báo bất ngờ khi nhà cầm quân người Nhật Bản vừa giúp đội tuyển Thái Lan có 2 chiến thắng, qua đó níu kéo hy vọng dự VCK Asian Cup 2027. Theo FAT, nguyên nhân dẫn đến quyết định sa thải HLV Masatada Ishii nằm ở sự "thiếu sự thống nhất về chiến lược". Kể từ khi nhậm chức (12.2023), HLV Masatada Ishii cùng đội tuyển Thái Lan trải qua 30 trận đấu với kết quả 16 trận thắng, 6 hòa và 8 trận thua.

Chỉ khoảng 1 giờ sau khi thông tin sa thải được công bố, HLV Masatada Ishii bày tỏ sự thất vọng trên trang cá nhân: “Hôm nay lúc 10 giờ, tôi được gọi đến Liên đoàn Bóng đá Thái Lan để xem lại 2 trận đấu với Đài Loan. Tại đó, sau khi buổi xem lại kết thúc, tôi đột nhiên nhận được thông báo hợp đồng sẽ chấm dứt trong hôm nay.

Lý do được đưa ra là họ muốn thay đổi nhân sự ở tất cả các nhóm tuổi của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Tôi bị sốc và vì không thể sắp xếp được suy nghĩ, tôi hứa sẽ trả lời sau và rời đi. Tuy nhiên, đến chiều quyết định sa thải (của FAT) đã được đưa ra. Tôi không hiểu tại sao họ lại làm thế, họ thật thiếu chân thành”.

Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng không quên gửi lời nhắn đến CĐV Thái Lan: “Tôi muốn gửi lời này đến tất cả những ai đã ủng hộ đội tuyển quốc gia Thái Lan từ trước đến nay. Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều”.

HLV Ishii choáng váng vì bị sa thải, báo Thái Lan bất ngờ nhắc đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

HLV Masatada Ishii bày tỏ cảm xúc sau khi bị sa thải

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Quyết định của FAT khiến CĐV Thái Lan bất ngờ. Trên trang Facebook, các bài đăng của FAT cũng liên tục nhận về những cảm xúc phẫn nộ kèm bình luận chỉ trích.

Trang báo thể thao Siamsport của Thái Lan bình luận: “Thế giới bóng đá Thái Lan lại một lần nữa nóng lên khi Masatada Ishii, cựu HLV đội tuyển quốc gia Thái Lan đăng một thông điệp giận dữ trên tài khoản Instagram cá nhân. Ông bị FAT chấm dứt hợp đồng một cách bất ngờ dù có thời gian nắm quyền chưa đầy 1 năm.

Nhiều CĐV tỏ ra phẫn nộ và đặt dấu hỏi lớn cho quy trình quản lý của FAT. Họ không hiểu vì sao mối quan hệ giữa hai bên lại rạn nứt nhanh đến vậy. Đặc biệt hơn, sẽ rất khó khăn cho bóng đá Thái Lan khi loạt trận FIFA Days trong tháng 11.2025 đã cận kề”.

Thua đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024 là một trong những nguyên nhân lớn

HLV Ishii choáng váng vì bị sa thải, báo Thái Lan bất ngờ nhắc đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Đội tuyển Thái Lan nhận thất bại trước đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) ở AFF Cup 2024

ẢNH: NGỌC LINH

Trong khi đó, trang Thairath chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến việc HLV Masatada Ishii bị sa thải. Trang báo của Thái Lan bình luận: “Ông Masatada Ishii đã không thể giúp đội tuyển Thái Lan vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup vì thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là đội tuyển Trung Quốc, đây là nguyên nhân chính đầu tiên. Đặc biệt, ở trận đấu cuối Thái Lan vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ dù được chơi trên sân nhà Rajamangala. 

Thứ 2, đội tuyển Thái Lan đã đánh mất chức vô địch AFF Cup 2024 vào tay đội tuyển Việt Nam. Nặng nề hơn, chúng ta để thua Philippines sau 52 năm. Thứ 3, đội tuyển Thái Lan không thể bảo vệ chức vô địch King’s Cup 2025. Cuối cùng, chiến thuật của HLV Masatada Ishii cũng bị đánh giá cũ kỹ, khiến các cầu thủ không có khát khao cả trong tập luyện lẫn thi đấu. Đồng thời, nhà cầm quân người Nhật Bản còn bỏ quên nhóm cầu thủ có phong độ cao ở CLB, dẫn đến nhiều bức xúc”.

