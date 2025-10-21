CEO đội tuyển Malaysia bị vạ miệng vụ cầu thủ nhập tịch ‘lậu’, sắp bị sa thải?

7 cầu thủ nhập "lậu" thi đấu vì ông Tunku Ismail, hay đội tuyển Malaysia?

Ông Tunku Ismail là Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Nhiếp chính vương Johor, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim, người được ông Rob Friend, CEO đội tuyển Malaysia mô tả "là nhân vật đóng vai trò trung tâm với tư cách là người khởi xướng một dự án cải cách lớn cho đội tuyển Malaysia (nhập tịch cầu thủ)".

Liệu các cầu thủ nhập tịch vì đội tuyển Malaysia hay vì tầm nhìn và động lực của ông TMJ? Ảnh: Ngọc Linh

"Thực ra, chúng tôi bắt đầu dự án này dựa trên tầm nhìn của TMJ (ông Tunku Ismail). Bản thân tôi đã tham gia vào dự án này vì tầm nhìn và cam kết của ông ấy đối với bóng đá Malaysia", Rob Friend nói, theo trích dẫn của báo Malaysia, Berita Harian gần đây.

"Ông ấy là một người có tầm nhìn xa, và những gì ông ấy đã làm cho bóng đá Malaysia là chưa từng có. Chúng tôi, với tư cách là những người ở ban quản lý đội tuyển rất biết ơn sự ủng hộ và tầm nhìn của ông ấy. Những cầu thủ này (7 cầu thủ nhập tịch hiện đang bị FIFA xử phạt vì làm giả hồ sơ) muốn chơi cho ông ấy. Tất cả cũng đều muốn đại diện cho đội tuyển Malaysia dưới tầm nhìn của ông ấy", Rob Friend nói thêm.

Rob Friend cũng giải thích với báo chí Malaysia hiện có 3 cơ quan chính tham gia quản lý đội tuyển Malaysia, và mỗi cơ quan đều có vai trò cụ thể để đảm bảo sự thành công liên tục của đội. Bao gồm Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), đóng vai trò là cơ quan mẹ và chịu trách nhiệm về quản trị, nhân sự, tài liệu, đăng ký, đạo đức và pháp lý.

Kế đến, ban quản lý đội tuyển đóng vai trò về mặt chiến lược, hiệu suất và kỹ thuật, bên cạnh nhân sự, truyền thông, y tế, khoa học thể thao và hậu cần. Nhưng trên hết tất cả là TMJ (ông Tunku Ismail), người đóng vai trò trung tâm dự án vì tầm nhìn của mình mang đến sự thay đổi cho đội tuyển Malaysia.

Tiết lộ của Rob Friend về những vai trò trong dự án nhập tịch cầu thủ của bóng đá Malaysia vừa qua, và đang bị FIFA xử phạt sau khi vạch trần sự thật 7 cầu thủ gốc ngoại không một ai có gốc gác liên hệ Malaysia, tiếp tục gây bão và sự chỉ trích của dư luận nước này.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA, dù đang kháng cáo Ảnh: Ngọc Linh

Trên kênh Astro Arena, cựu cầu thủ Malaysia, ông Azlan Johar kêu gọi FAM nên sa thải ban quản lý đội tuyển hiện do Rob Friend đứng đầu.

Ông bày tỏ: "FAM phải là nơi trực tiếp quản lý đội tuyển, không thể giao phó tất cả cho một ban quản lý toàn người nước ngoài. Việc lập ra một ban quản lý đội tuyển là một điều tích cực, nhưng ở đó toàn người nước ngoài thì không thể tin tưởng được. Vì họ là người nước ngoài, nên họ cũng sẽ không quan tâm đến phẩm giá và những gì đang xảy ra liên quan đến phẩm giá của đất nước chúng ta".

Cũng theo ông Azlan Johar: "Việc FAM đình chỉ tổng thư ký Noor Azman Rahman là một quyết định quá vội vàng. Trong khi, nguyên nhân mọi vấn đề phải xuất phát từ ban quản lý đội tuyển, bao gồm dự án, tầm nhìn của họ, đã dẫn đến vụ bê bối như hiện nay (vụ nhập tịch cầu thủ), thì không một ai bị hề hấn gì".

Dư luận ở Malaysia cũng chỉ trích dữ dội sau tiết lộ của Rob Friend về lý do 7 cầu thủ nhập tịch gốc ngoại đồng ý nhập tịch nước này, trước hết là vì tầm nhìn và động lực từ ông TMJ, sau đó tất cả mới đại diện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Trong 7 cầu thủ nhập tịch đang bị FIFA xử phạt, có 3 cầu thủ từ đầu mùa 2025 - 2026 đã gia nhập CLB Johor Darul Ta'zim của ông TMJ là Hector Hevel, Jon Irazabal và Joao Figueiredo.

3 cầu thủ này, cùng 4 đồng đội khác đang thi đấu ở nước ngoài gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces và Gabriel Palmero, hiện đều bị cấm thi đấu 12 tháng.

FAM đang kháng cáo, trong lúc 7 cầu thủ cũng kháng cáo lên FIFA một cách riêng lẽ. Dự kiến ngày 30.10 tới, FIFA sẽ công bố kết quả kháng cáo sự việc làm giả hồ sơ nhập tịch của FAM và 7 cầu thủ liên quan.