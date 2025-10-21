Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất: U.23 Việt Nam đối đầu Malaysia ngày nào, ở đâu?

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
21/10/2025 00:00 GMT+7

Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và Malaysia được xem là 'chung kết' của bảng B SEA Games 33, nhưng trước đó thầy trò HLV Kim Sang-sik phải vượt qua Lào đang tiến bộ nhanh.

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất: U.23 Việt Nam đối đầu Malaysia ngày nào, ở đâu?- Ảnh 1.

Đội tuyển U.23 Việt Nam đặt mục tiêu cao ở SEA Games 33 và VCK giải U.23 châu Á 2026

ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam toàn thắng vòng bảng tại SEA Games 33?

Ngày 19.10, BTC môn bóng đá nam SEA Games 33 đã tổ chức lễ bốc thăm, trong đó U.23 Việt Nam nằm tại bảng B với 2 đối thủ Malaysia và Lào, trong khi bảng A gồm Thái Lan, Campuchia và Đông Timor; còn Indonesia chung bảng C với Myanmar, Philippines, Singapore.

Theo lịch thi đấu đã được BTC ấn hành, bảng B sẽ khởi tranh bằng trận mở màn giữa Malaysia và Lào lúc 19 giờ 30 ngày 4.12. Đội U.23 Việt Nam sẽ chỉ chính thức bước vào thi đấu sau đó 3 ngày, vào lúc 16 giờ ngày 7.12, gặp đội Lào.

Đó sẽ là 2 trận đấu U.23 Việt Nam và Malaysia sẽ cùng đặt ra chỉ tiêu phải có trọn 3 điểm dù Lào đang tiến bộ rất nhanh. Đó gần như là mục tiêu bắt buộc, để tạo đà cho trận "chung kết" của bảng đấu giữa cả 2 vào lúc 19 giờ 30 ngày 11.12.

U.23 Việt Nam thuận tiện "xem giò cẳng" cho bán kết

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất: U.23 Việt Nam đối đầu Malaysia ngày nào, ở đâu?- Ảnh 2.

Tiền đạo U.23 Việt Nam Quốc Việt đang có phong độ cao

ảnh: Minh Tú

Môn bóng đá nam ở SEA Games 33 sẽ diễn ra tổng cộng trên 3 sân bóng, ở 3 thành phố. Bảng A có đội chủ nhà Thái Lan sẽ đá trên sân Tinsulanon có sức chứa 30.000 chỗ ngồi tại TP.Songkhla.

Trong khi đó bảng B, C có U.23 Việt Nam và Indonesia sẽ cùng thi đấu trên sân 700th Annivesary tại TP.Chiangmai có sức chứa chỉ 15.000 chỗ ngồi. Với các ngày thi đấu xen kẽ nhau, đây có thể xem là cơ hội tốt để 2 đội U.23 Việt Nam và Indonesia "xem giò cẳng" lẫn nhau.

Đây là điều rất quan trọng vì theo cách phân nhánh của BTC thì khả năng U.23 Việt Nam gặp Indonesia tại bán kết là rất cao. Đội giành phần thắng ở trận bán kết, có thể sẽ góp mặt ở trận chung kết với đội chủ nhà Thái Lan trên sân Rajamangalaa tại thủ đô Bangkok có sức chứa hơn 51.000 chỗ ngồi.

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất: U.23 Việt Nam đối đầu Malaysia ngày nào, ở đâu?- Ảnh 3.

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam tại SEA Games 33

Xem thêm bình luận