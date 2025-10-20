HLV Amorim tung đội hình cực dị, M.U khiến Liverpool thua cay đắng ngay trên sân Anfield

Dù M.U đang rất cần điểm để cải thiện vị trí nhưng ở trận gặp Liverpool HLV Rúben Amorim lại thực hiện nhiều xáo trộn ở đội hình xuất phát. Những cầu thủ có phong độ cao ở những vòng gần đây là Benjamin Šeško, Leny Yoro bất ngờ ngồi dự bị. Ngược lại, Casemiro và Harry Maguire dù không có phong độ cũng như thể trạng tốt nhất vẫn được đá chính. Sự sắp xếp này khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhận rất nhiều chỉ trích trước khi trận đấu bắt đầu. Thậm chí, kênh Sky Sports còn dự đoán “Quỷ đỏ” rất dễ nhận trận thua thảm trên sân Liverpool với đội hình này.

Tuy nhiên, màn trình diễn của M.U trong hiệp 1 đã khiến nhiều CĐV bất ngờ. Ngay ở phút thứ 2, Bryan Mbeumo thoát xuống thông minh, sút bóng tinh tế hạ gục thủ thành Giorgi Mamardashvili của Liverpool để mở tỷ số. Không những vậy, sau khi có bàn thắng, M.U vẫn tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Đội khách chỉ cầm bóng 33% nhưng có đến 6 lần dứt điểm, khiến khung thành Liverpool chao đảo. Ở phút 23, nếu Bruno Fernandes không sút bóng trúng cột dọc, M.U đã có bàn thắng thứ 2.

M.U bất ngờ thi đấu thăng hoa dù phải làm khách trên sân Liverpool ẢNH: REUTERS

Trái ngược với M.U, Liverpool có hiệp đấu thất vọng. Hàng công đội chủ nhà chơi không tốt, trong khi hàng thủ để lộ nhiều khoảng trống để M.U khai thác. 2 ngôi sao được chờ đợi là Isak và Mohamed Salah chơi mờ nhạt, hoàn toàn bị hàng thủ M.U khóa chặt. Cơ hội nguy hiểm nhất mà Liverpool có được ở hiệp đấu này là cú sút chạm cột dọc đi ra ngoài ở phút 20 của Cody Gakpo.

Sau giờ nghỉ, Liverpool thực hiện nhiều sự thay đổi trên hàng công. Khác với hiệp đấu trước đó, các học trò của HLV Arne Slot đã đẩy cao tốc độ và chơi bóng trực diện hơn. Ngay đầu hiệp đấu, Cody Gakpo đã uy hiếp khung thành M.U với cú đá cực căng, lần thứ 2 đưa bóng chạm cột. Phút 65, đến lượt Salah được trao cơ hội ở khoảng cách chỉ hơn 6 m nhưng đáng tiếc tiền đạo người Ai Cập lại sút bóng ra ngoài.

Khoảng 20 phút cuối sức ép Liverpool tạo ra về phía khung thành M.U còn lớn hơn. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 78, Cody Gakpo đệm bóng cận thành, cân bằng tỷ số 1-1 cho Liverpool.

Dù vậy, đến phút 84, hàng thủ Liverpool lại chơi thiếu tập trung và phải nhận bàn thua thứ 2. Người nâng tỷ số lên 2-1 cho M.U là Harry Maguire với pha đánh đầu chéo góc chính xác. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, giúp M.U có 3 điểm ngay trên sân Liverpool.

M.U đánh bại Liverpool đầy bất ngờ ẢNH: REUTERS

Đánh bại Liverpool 2-1, M.U có 13 điểm sau 8 trận, vươn lên đứng thứ 9. Kể từ tháng 1.2016 - tức đã hơn 9 năm, M.U mới lại đánh bại Liverpool trên sân Alfield. Phía đối diện, Liverpool đã có trận thua thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường. “The Kop” có 15 điểm, rơi xuống vị trí thứ 4 và kém đội dẫn đầu Arsenal 4 điểm.