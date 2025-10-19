Cực sốc: FAM thuê luật sư ‘cãi lại’ FIFA, chưa có giấy phép hành nghề ở Malaysia

Luật sư Serge Vittoz danh tiếng lẫy lừng nhưng… chưa có giấy phép làm việc ở Malaysia

Trong bài bình luận mới nhất trên trang Malaysiakini, ông R Nadeswaran viết: “Trong một tuyên bố vào ngày 7.10, FAM đã phủ nhận mọi hành vi cố ý lách luật. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi: Làm thế nào mà các thông tin giả mạo lại được đưa vào các giấy tờ chính thức? Tại sao các cầu thủ lại ký vào các tuyên bố khẳng định thông tin của họ là sự thật?

Đáng lưu tâm hơn, ngày 17.10, thời điểm FAM vừa tổ chức họp báo mới đây có sự xuất hiện của luật sư Serge Vittoz. Ông Serge Vittoz là cố vấn pháp lý mà FAM đã thuê và gọi là uy tín. Dù vậy, ông Serge Vittoz bị phát hiện đang làm việc tại Malaysia mà không có giấy phép hợp lệ. Chi tiết này tiếp tục làm phức tạp thêm uy tín của FAM”.

Ông Serge Vittoz là luật sư danh tiếng được FAM thuê để kháng cáo án phạt của FIFA ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tiết lộ trên của ông R Nadeswaran khiến nhiều CĐV Malaysia bất ngờ. Thậm chí, dưới phần bình luận CĐV Malaysia còn gọi đây là “thông tin sốc”. Trước đó, theo thông tin giới thiệu, ông Serge Vittoz là thành viên của Công ty luật danh tiếng Charles Russell Speechlys (Thụy Sĩ). Ông cũng có kinh nghiệm tư vấn và đại diện cho các bên trong nhiều lĩnh vực thể thao khác nhau, bao gồm các cuộc thi, hoạt động thương mại, tổ chức và các vấn đề chính trị.

Trên thực tế, ông Serge Vittoz cũng đã tham gia vào các thủ tục tố tụng trước các cơ quan tư pháp thể thao như Tòa án FIFA, tòa án thông thường, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và Tòa án Liên bang Thụy Sĩ. CEO đội tuyển Malaysia - Rob Friend cũng đánh giá năng lực của ông Serge Vittoz rất cao. Ông Rob Friend cho rằng FAM đang tin tưởng hoàn toàn vào việc luật sư này có thể giúp bóng đá Malaysia lật ngược án phạt của FIFA.

Ông Serge Vittoz (bìa phải) tham gia họp báo của FAM ngày 17.10 trong thời điểm vẫn chưa có giấy phép làm việc ở Malaysia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tham gia buổi họp báo đặc biệt của FAM ngày 17.10, luật sư Serge Vittoz chia sẻ: “Mục tiêu chính của đơn kháng cáo là bảo vệ các cầu thủ khỏi những cáo buộc không có cơ sở. Đồng thời, chúng tôi muốn làm rõ rằng FAM không tham gia vào bất kỳ hành vi gian lận nào như cáo buộc của FIFA. Những lệnh trừng phạt đưa ra cần được hủy bỏ hoàn toàn”.

“Giấc mơ bóng đá của người Malaysia tan vỡ vì FAM”

Không chỉ tiết lộ chi tiết vị luật sư của FAM thuê vẫn chưa có giấy phép làm việc ở Malaysia, nhà báo R Nadeswaran còn đánh giá tổ chức này rất khó để lật ngược án phạt của FIFA.

Ông R Nadeswaran bình luận: “Như người ta vẫn nói, trời không mưa mà nước cứ trút xuống văn phòng của FAM, khiến họ vất vả chống đỡ. Kết quả kháng cáo sẽ được công bố vào ngày 30.10, nhiều khả năng cũng là thời điểm định hình lại tương lai của FAM và 7 cầu thủ đang ở tâm điểm của cơn bão. Khả năng kháng cáo thành công là rất thấp và giấc mơ bóng đá của người Malaysia rất có thể sẽ tan vỡ vì những bước đi sai lầm của FAM”.

Bóng đá Malaysia đang suy giảm uy tín nghiêm trọng sau vụ việc nhập tịch lậu 7 cầu thủ ẢNH: NGỌC LINH

Ông R Nadeswaran nhấn mạnh: “FIFA đã ra phán quyết rằng giấy khai sinh của 7 cầu thủ này là giả mạo, đồng thời đưa ra mức phạt. FAM phản hồi bằng cách viện dẫn Đạo luật Bí mật Chính thức (OSA), tuyên bố rằng họ không thể tiết lộ thông tin chi tiết do thủ tục hộ chiếu của chính phủ được bảo vệ theo OSA. Tuy nhiên, trong họp báo ngày 17.10, chính FAM lại tiết lộ chỉ trong vòng 4 tháng đến đất nước ta, 7 cầu thủ này đã có quốc tịch - một khoảng thời gian thần kỳ. Trong khi đó, nhiều người đã thường trú hoặc đã cư trú tại đất nước Malaysia trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, vẫn đang chờ giấy tờ nhập tịch”.