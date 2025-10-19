Có 2 ngôi sao chính hiệu Malaysia thế này, sao FAM phải 'đi đường tắt', nhập tịch lậu!

Báo New Straits Times nhận định bóng đá Malaysia đã trải qua mọi cung bậc kể từ khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố án phạt nặng vào tháng trước.

Dù bị trừng phạt, giữa cơn bão hỗn loạn ấy lại xuất hiện 2 cái tên mang chút ánh sáng tích cực: Faisal Halim, nạn nhân vụ tạt axit rúng động; Arif Aiman Hanapi, tài năng trẻ người Malaysia chính hiệu, vụt sáng.

Faisal Halim: Từ thảm kịch axit đến câu chuyện phi thường

Tháng 5 năm ngoái, tiền đạo Faisal Halim bị một kẻ lạ mặt tạt axit vào người khi đang rời trung tâm thương mại ở Shah Alam (bang Selangor, Malaysia). Anh bị bỏng độ 3 ở mặt, cổ và ngực, phải trải qua bốn ca phẫu thuật tái tạo da và điều trị nhiều tháng. Các bác sĩ từng lo ngại anh sẽ không thể cử động bình thường, chưa nói tới việc thi đấu đỉnh cao.

Cầu thủ Faisal Halim sau vụ tấn công a xít ẢNH: REUTERS

3 tháng trước đó, Faisal từng ghi bàn thắng lịch sử vào lưới đội tuyển Hàn Quốc tại Asian Cup 2024, hạ gục trung vệ Kim Min-jae (Bayern Munich) và khiến thủ môn Jo Hyeon-woo đứng chôn chân trước cú sút ở góc hẹp. Pha lập công ấy giúp Malaysia hòa 3-3: một kết quả được coi là kỳ tích.

Sau vụ tấn công, khi nhiều người nghĩ sự nghiệp của anh đã chấm dứt, Faisal chọn im lặng, tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Và phép màu đã xảy ra. Đến nay, anh đã trở lại trong màu áo CLB Selangor và đội tuyển Malaysia, ghi bàn trong cả hai trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup vào tháng 10 này.

Arif Aiman Hanapi: "Cậu bé vàng” của bóng đá Malaysia

Mới 23 tuổi, Arif Aiman Hanapi đang tái định nghĩa khái niệm "cầu thủ đẳng cấp Malaysia", theo đánh giá của New Straits Times. Giữa "tâm bão" của FAM, anh được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đề cử vào tốp 3 Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2025 (AFC Asian Player of the Year) - một vinh dự chưa từng có đối với bóng đá Malaysia trong kỷ nguyên hiện đại.

Dù không giành chiến thắng chung cuộc, việc có tên trong danh sách rút gọn cùng với Son Heung-min (Hàn Quốc) và Salem Al-Dawsari (Ả Rập Xê Út) đã giúp Arif đưa Malaysia trở lại bản đồ bóng đá châu Á sau nhiều năm vắng bóng ở các hạng mục danh giá. Arif được người hâm mộ ví như hậu duệ của huyền thoại Datuk Mokhtar Dahari.

Arif Aiman Hanapi (số 12) trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6.2025 ẢNH: NGỌC LINH

Sự chói sáng của Faisal Halim và Arif Aiman Hanapi cũng là lý do khiến công chúng càng thêm băn khoăn: Tại sao FAM phải đi "đường tắt" trong khi các cầu thủ nội vẫn đủ sức làm rạng danh bóng đá Malaysia?

Nghịch lý mang tên FAM

Tại lễ trao giải AFC, ông Tan Sri Hamidin Amin, đại diện Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), bất ngờ được trao HCB hạng mục phát triển bóng đá phong trào (grassroots). Điều trớ trêu là chỉ ít tuần trước đó, FAM bị FIFA trừng phạt vì sai phạm trong hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ.

Giải thưởng đến trong thời điểm nhạy cảm, nhưng theo New Straits Times, không thể phủ nhận chương trình đào tạo phong trào của FAM đã giúp tăng tỷ lệ tham gia và cải thiện tiêu chuẩn huấn luyện trên toàn quốc.

Rõ ràng bóng đá Malaysia không thiếu những cầu thủ nội chất lượng ẢNH: NGỌC LINH

Kháng cáo của FAM với FIFA dự kiến được công bố ngày 30.10. Nếu được chấp thuận, mà có lẽ là rất khó xảy ra, bóng đá Malaysia có thể phần nào gột rửa hình ảnh; nếu không, bê bối này sẽ còn kéo dài.

Trong lúc ấy, người hâm mộ Malaysia vẫn đặt niềm tin vào những "chiến binh" như Faisal Halim và Arif Aiman – những người đang giữ lửa cho một nền bóng đá đang loay hoay tìm lại chính mình.