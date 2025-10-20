David Beckham lên tiếng về MLS Cup, tương lai của Messi tại Inter Miami được làm rõ

Messi và đồng đội đã có một hành trình tuyệt vời

David Beckham đã bày tỏ bằng thông điệp đăng trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Instagram, ca ngợi Messi và đồng đội ở Inter Miami: "Một cách tuyệt vời để kết thúc mùa giải thường niên MLS bằng một chiến thắng đậm trên sân khách (trước Nashville SC tỷ số 5-2 ngày 19.10).

Cảm ơn những người hâm mộ tuyệt vời đã mang đến sự ủng hộ và năng lượng nhất cho đội bóng trong mùa giải này. Chúng ta sẽ bước vào một chương mới đầy thú vị trong lịch sử CLB vào tuần tới, khi một hành trình vòng play-off mới bắt đầu. La Familia (CĐV Inter Miami), chúng ta lại được nghe các bạn hát. Tiến lên Inter Miami".

David Beckham đăng hình ảnh cùng CĐV CLB Inter Miami, như muốn kêu gọi họ tiếp tục ủng hộ mạnh hơn cho Messi và đồng đội vô địch MLS Cup Ảnh: Chụp màn hình David Beckham/Instagram

Kể từ khi thành lập CLB Inter Miami cách đây 7 năm, đây mới là lần thứ 4 đội bóng non trẻ của ông David Beckham góp mặt ở vòng play-off tranh ngôi vô địch MLS Cup. Trong đó, lần đầu năm 2020 thi đấu từ vòng loại, các năm 2022 và 2024, cùng năm nay 2025 đều thi đấu từ vòng 1.

Trong 3 lần dự MLS Cup trước, Inter Miami đều dừng chân ngay vòng 1. Thất vọng nhất là năm 2024, Inter Miami đã để thua Atlanta United FC, sau khi thắng trận đầu và thua 2 trận sau trong chuỗi 3 trận ở vòng 1 play-off.

Năm nay, Inter Miami xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông với 65 điểm sau 34 trận, tương tự cũng là vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng tổng MLS (30 CLB). Nhờ đó, họ tiếp tục nắm ưu thế tại vòng 1 play-off khi đối đầu lại với đối thủ Nashville SC, đội vừa thua Inter Miami tỷ số 2-5 ngày 19.10, cũng như đã thua tỷ số 1-2 trận lượt đi hồi tháng 7.

Đây sẽ là cơ hội lớn cho Messi và đồng đội vượt qua nỗi thất vọng ở năm ngoái, tiến vào vòng tiếp theo (được gọi là bán kết khu vực miền Đông). Inter Miami sẽ tiếp Nashville SC với trận đấu đầu tiên trên sân nhà (lúc 7 giờ ngày 25.10), sau đó họ đến sân khách thi đấu trận thứ 2 lúc 6 giờ 30 ngày 2.11, trước khi quay về sân nhà đấu trận thứ 3 vòng 1 vào ngày 9.11 (đều giờ Việt Nam).

Messi dồn mọi nỗ lực vô địch MLS Cup, trước khi ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami Ảnh: Reuters

Messi và đồng đội cần thắng 2 trận để đi tiếp, trường hợp có trận đấu hòa sau 90 phút chính thức sẽ tiến hành sút luân lưu để phân định thắng thua. Nếu thắng cả 2 trận đầu, sẽ không thi đấu trận thứ 3.

Nếu đi tiếp vào bán kết khu vực, Inter Miami có thể đối đầu với FC Cincinnati hoặc Columbus Crew. Vào chung kết khu vực miền Đông, họ sẽ gặp các đối thủ ở nhánh còn lại, gồm các cặp Philadelphia Union gặp Chicago Fire FC hoặc Orlando City SC (thi đấu vòng loại) ; và cặp Charlotte FC gặp New York City FC.

Trường hợp vô địch vòng play-off khu vực miền Đông, Inter Miami sẽ gặp đội vô địch ở khu vực miền Tây như các ứng cử viên San Diego FC, Los Angeles FC của Son Heung-min hay Vancouver Whitecaps FC của Thomas Muller, để tranh ngôi vô địch MLS Cup vào ngày 7.12.

Tương lai Messi gắn chặt với Inter Miami

Theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng: "Messi sẽ sớm ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami, chấm dứt mọi tin đồn về tương lai của anh sau khi 2 người đồng đội Jordi Alba và Sergio Busquets giải nghệ sau mùa giải năm nay khép lại. Messi đang hoàn toàn tập trung vào dự án của Inter Miami, dự kiến anh sẽ sớm chính thức ký hợp đồng mới với CLB, với các chi tiết cuối cùng đang được sắp xếp".