Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Madam Pang gây sốc, sa thải HLV Ishii dù Thái Lan giành lại cơ hội dự Asian Cup 2027

Giang Lao
Giang Lao
21/10/2025 15:49 GMT+7

Chiều 21.10, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) gây bất ngờ khi công bố quyết định sa thải HLV Masatada Ishii, dù nhà cầm quân này vừa giúp 'Voi chiến' giành lại cơ hội dự Asian Cup 2027.

Triều đại các HLV Nhật Bản ở Thái Lan chấm dứt

Theo FAT, lý do dẫn đến quyết định sa thải HLV Ishii là vì "thiếu sự thống nhất về chiến lược", dù nhà cầm quân 58 tuổi người Nhật Bản này có tỷ lệ chiến thắng 53% trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Thái Lan từ tháng 12.2023 đến các trận tháng 10 vừa qua. Tổng cộng là 30 trận, với 16 thắng, 6 hòa và 8 thua.

Madam Pang gây sốc, sa thải HLV Ishii dù Thái Lan giành lại cơ hội dự Asian Cup 2027- Ảnh 1.

Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) từng không hài lòng với một số quyết định của HLV Ishii tại AFF Cup 2024

Ảnh: Chụp màn hình

Việc sa thải HLV Ishii cũng là cái kết của triều đại các nhà cầm quân người Nhật Bản với các đội tuyển Thái Lan. Trước đó, FAT đã lần lượt sa thải các HLV người Nhật Bản, gồm Takayuki Nishigaya của đội U.23 nam, và Futoshi Ikeda của đội tuyển nữ, vì các kết quả sa sút liên tục.

Đội tuyển Thái Lan cũng vừa giành lại cơ hội giành vé trực tiếp đến vòng chung kết Asian Cup 2027, sau khi thắng đội Đài Loan hai trận liên tiếp với các tỷ số 2-0 và 6-1. "Voi chiến" hiện vươn lên dẫn đầu bảng D bằng điểm với Turkmenistan (cùng 9 điểm) và sẽ tự quyết cơ hội lấy vé dự Asian Cup 2027 khi 2 đội gặp nhau tại Bangkok ngày 31.3.2026.

Nhờ những thành tích này, đội tuyển Thái Lan cũng tiến mạnh trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10 đến 5 bậc vào hạng 96 thế giới. Qua đó, giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á, hơn đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 đến 15 bậc.

Mặc dù vậy, cuối cùng FAT cũng ra quyết định sa thải HLV Ishii, sau khi đã xảy ra nhiều bất đồng trước đó liên quan đến "chiến lược", trong đó nhà cầm quân này theo đuổi quan điểm trẻ hóa đội tuyển Thái Lan. Nhưng các quan chức liên đoàn khác lại muốn đặt trọng tâm tận dụng mọi nguồn lực tốt nhất, trong đó có việc cần triệu tập các ngôi sao kỳ cựu như tiền đạo Teerasil Dangda và hậu vệ Theerathon Bunmathan…

Madam Pang gây sốc, sa thải HLV Ishii dù Thái Lan giành lại cơ hội dự Asian Cup 2027- Ảnh 2.

HLV Masatada Ishii trong trận giao hữu giữa đội Thái Lan gặp đội Việt Nam hồi tháng 9.2024

Ảnh: Độc Lập

Theo đó, Ủy ban điều hành kỹ thuật của FAT do ông Chanwit Pholchiwin, Phó chủ tịch FAT, đứng đầu cùng ông Piyapong Pue-on và Ekapol Pholnawi là các thành viên ủy ban, đã họp với HLV Ishii vào ngày 21.10, trước khi ra thông báo chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân người Nhật Bản với hiệu lực ngay lập tức. Thông báo của FAT cũng nhấn mạnh, phong cách quản lý của HLV Ishii không còn phù hợp, cũng như thành tích chung không đáp ứng.

Ngoài thành tích thi đấu có tỷ lệ thắng 53%, trong triều đại HLV Ishii, đội tuyển Thái Lan chỉ vô địch giải giao hữu King's Cup năm 2024, và không bảo vệ được chức vô địch ở AFF Cup 2024 (thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết với tỷ số chung cuộc là 3-5).

"FAT xin cảm ơn HLV Masatada Ishii vì sự tận tụy và cống hiến của ông trong việc nâng tầm đội tuyển Thái Lan trong suốt nhiệm kỳ của mình. Chúng tôi chúc Masatada Ishii và toàn thể ban huấn luyện thành công trong mọi nỗ lực của mình", thông báo của FAT ngày 21.10 cho biết.

Cũng trong thông báo, FAT cho biết thêm, bộ phận kỹ thuật của liên đoàn sẽ lựa chọn và xem xét HLV mới phù hợp và công bố sớm nhất, trước khi đội tuyển Thái Lan thi đấu trận giao hữu gặp đội Singapore (ngày 13.11) và gặp đội Sri Lanka ngày 18.11 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tin liên quan

CEO đội tuyển Malaysia bị vạ miệng vụ cầu thủ nhập tịch ‘lậu’, sắp bị sa thải?

CEO đội tuyển Malaysia bị vạ miệng vụ cầu thủ nhập tịch ‘lậu’, sắp bị sa thải?

Giám đốc điều hành (CEO) đội tuyển Malaysia, Rob Friend, xác nhận việc nhập tịch cho 7 cầu thủ gốc ngoại đang bị FIFA xử phạt là một phần trong dự án lớn của ông Tunku Ismail. Điều này lập tức bị chỉ trích dữ dội.

David Beckham lên tiếng về MLS Cup, tương lai của Messi tại Inter Miami được làm rõ

HLV U.23 Malaysia nói gì khi đấu Việt Nam tại SEA Games 33, có nhắc đến bê bối nhập tịch?

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển thái lan FAT HLV Ishii sa thải Asian Cup 2027
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận