Madam Pang gây sốc, sa thải HLV Ishii dù Thái Lan giành lại cơ hội dự Asian Cup 2027

Triều đại các HLV Nhật Bản ở Thái Lan chấm dứt

Theo FAT, lý do dẫn đến quyết định sa thải HLV Ishii là vì "thiếu sự thống nhất về chiến lược", dù nhà cầm quân 58 tuổi người Nhật Bản này có tỷ lệ chiến thắng 53% trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Thái Lan từ tháng 12.2023 đến các trận tháng 10 vừa qua. Tổng cộng là 30 trận, với 16 thắng, 6 hòa và 8 thua.

Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) từng không hài lòng với một số quyết định của HLV Ishii tại AFF Cup 2024 Ảnh: Chụp màn hình

Việc sa thải HLV Ishii cũng là cái kết của triều đại các nhà cầm quân người Nhật Bản với các đội tuyển Thái Lan. Trước đó, FAT đã lần lượt sa thải các HLV người Nhật Bản, gồm Takayuki Nishigaya của đội U.23 nam, và Futoshi Ikeda của đội tuyển nữ, vì các kết quả sa sút liên tục.

Đội tuyển Thái Lan cũng vừa giành lại cơ hội giành vé trực tiếp đến vòng chung kết Asian Cup 2027, sau khi thắng đội Đài Loan hai trận liên tiếp với các tỷ số 2-0 và 6-1. "Voi chiến" hiện vươn lên dẫn đầu bảng D bằng điểm với Turkmenistan (cùng 9 điểm) và sẽ tự quyết cơ hội lấy vé dự Asian Cup 2027 khi 2 đội gặp nhau tại Bangkok ngày 31.3.2026.

Nhờ những thành tích này, đội tuyển Thái Lan cũng tiến mạnh trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10 đến 5 bậc vào hạng 96 thế giới. Qua đó, giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á, hơn đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 đến 15 bậc.

Mặc dù vậy, cuối cùng FAT cũng ra quyết định sa thải HLV Ishii, sau khi đã xảy ra nhiều bất đồng trước đó liên quan đến "chiến lược", trong đó nhà cầm quân này theo đuổi quan điểm trẻ hóa đội tuyển Thái Lan. Nhưng các quan chức liên đoàn khác lại muốn đặt trọng tâm tận dụng mọi nguồn lực tốt nhất, trong đó có việc cần triệu tập các ngôi sao kỳ cựu như tiền đạo Teerasil Dangda và hậu vệ Theerathon Bunmathan…

HLV Masatada Ishii trong trận giao hữu giữa đội Thái Lan gặp đội Việt Nam hồi tháng 9.2024 Ảnh: Độc Lập

Theo đó, Ủy ban điều hành kỹ thuật của FAT do ông Chanwit Pholchiwin, Phó chủ tịch FAT, đứng đầu cùng ông Piyapong Pue-on và Ekapol Pholnawi là các thành viên ủy ban, đã họp với HLV Ishii vào ngày 21.10, trước khi ra thông báo chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân người Nhật Bản với hiệu lực ngay lập tức. Thông báo của FAT cũng nhấn mạnh, phong cách quản lý của HLV Ishii không còn phù hợp, cũng như thành tích chung không đáp ứng.

Ngoài thành tích thi đấu có tỷ lệ thắng 53%, trong triều đại HLV Ishii, đội tuyển Thái Lan chỉ vô địch giải giao hữu King's Cup năm 2024, và không bảo vệ được chức vô địch ở AFF Cup 2024 (thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết với tỷ số chung cuộc là 3-5).

"FAT xin cảm ơn HLV Masatada Ishii vì sự tận tụy và cống hiến của ông trong việc nâng tầm đội tuyển Thái Lan trong suốt nhiệm kỳ của mình. Chúng tôi chúc Masatada Ishii và toàn thể ban huấn luyện thành công trong mọi nỗ lực của mình", thông báo của FAT ngày 21.10 cho biết.

Cũng trong thông báo, FAT cho biết thêm, bộ phận kỹ thuật của liên đoàn sẽ lựa chọn và xem xét HLV mới phù hợp và công bố sớm nhất, trước khi đội tuyển Thái Lan thi đấu trận giao hữu gặp đội Singapore (ngày 13.11) và gặp đội Sri Lanka ngày 18.11 tại vòng loại Asian Cup 2027.