Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Mới: Đề xuất nâng mức đặt cược bóng đá lên tối đa 100 triệu đồng/ngày

Đan Thanh
Đan Thanh
21/10/2025 12:03 GMT+7

Các doanh nghiệp đề xuất nâng mức đặt cược bóng đá quốc tế tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày hoặc ít nhất cho phép doanh nghiệp được áp dụng mức 10 triệu đồng/ngày cho từng sản phẩm đặt cược.

VCCI đề nghị gì về đặt cược bóng đá?

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi Bộ Tài chính góp ý về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Theo VCCI, về giới hạn mức đặt cược bóng đá quốc tế, các doanh nghiệp ghi nhận việc nâng mức đặt cược tối đa mỗi người chơi từ 1 triệu đồng như tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP lên 10 triệu đồng tại dự thảo là tích cực, phù hợp với sự thay đổi của thu nhập bình quân đầu người.

Mới: Đề xuất nâng mức đặt cược bóng đá lên tối đa 100 triệu đồng/ngày- Ảnh 1.

Các doanh nghiệp đề xuất xem xét nâng mức đặt cược bóng đá tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, theo phản ánh từ doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực, mức trần này vẫn còn quá thấp so với thực tiễn thị trường, chưa đủ tạo điều kiện cho mô hình kinh doanh đặt cược hợp pháp vận hành hiệu quả.

Hiện nay, phần lớn giá trị doanh thu của các doanh nghiệp kinh doanh đặt cược hợp pháp tại các quốc gia phát triển đến từ nhóm người chơi có mức đặt cược cao.

Trong khi đó, các sàn cá cược bất hợp pháp đang hoạt động tại Việt Nam lại không bị giới hạn mức đặt cược, khiến người chơi có xu hướng chuyển sang các nền tảng bất hợp pháp để có trải nghiệm linh hoạt hơn. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm suy yếu hiệu lực của cơ chế quản lý.

Nâng mức đặt cược để tăng tính cạnh tranh với thị trường ngầm?

Các doanh nghiệp đề xuất xem xét nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày hoặc ít nhất cho phép doanh nghiệp được áp dụng mức 10 triệu đồng/ngày cho từng sản phẩm đặt cược, thay vì giới hạn tổng mức đặt cược theo ngày.

"Việc nâng mức giới hạn sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp pháp tiếp cận nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao, đồng thời tăng tính cạnh tranh với thị trường ngầm. Nhà nước có thể áp dụng song song các công cụ quản lý như định danh người chơi, giám sát dòng tiền, và cảnh báo rủi ro để hạn chế tác động tiêu cực", VCCI lý giải.

Về thời điểm bắt đầu tính thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, hiện nay dự thảo quy định thời gian thí điểm 5 năm tính từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. 

Tuy nhiên, theo VCCI, trên thực tế, sau khi được cấp giấy chứng nhận, doanh nghiệp còn cần thời gian để hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, ký kết hợp đồng bản quyền, xây dựng đội ngũ nhân sự và thực hiện các bước chuẩn bị khác trước khi có thể chính thức vận hành.

Nếu tính thời gian thí điểm từ ngày cấp giấy chứng nhận sẽ dẫn đến việc doanh nghiệp không có đủ thời gian thực tế để triển khai kinh doanh và chứng minh hiệu quả mô hình. Điều này ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp (khó thu hồi vốn, khó đánh giá hiệu quả) và cơ quan quản lý (khó có dữ liệu đầy đủ để tổng kết).

VCCI kiến nghị sửa đổi quy định theo hướng: "Thời gian thí điểm được tính từ ngày doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế (được cơ quan quản lý xác nhận bằng văn bản), thay vì từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh". Cách quy định này bảo đảm tính chính xác trong việc đánh giá mô hình thí điểm.

Tin liên quan

Kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế: Lương sếp 300 triệu, nhân viên 25 triệu

Kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế: Lương sếp 300 triệu, nhân viên 25 triệu

Bộ Tài chính đề xuất chỉ 1 doanh nghiệp được phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Mức lương giả định của sếp tại doanh nghiệp này trung bình 300 triệu đồng/tháng, nhân viên trung bình 25 triệu đồng/tháng.

'Siết' đặt cược bóng đá quốc tế, tối đa chỉ 10 triệu đồng/ngày

Khủng hoảng bóng đá Malaysia: Không có chủ tịch lẫn tổng thư ký, FAM có nguy cơ sụp đổ?

Khám phá thêm chủ đề

đặt cược bóng đá đặt cược bóng đá quốc tế Bộ Tài chính VCCI thí điểm đặt cược bóng đá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận