Kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế: Lương sếp 300 triệu, nhân viên 25 triệu

Chỉ 1 doanh nghiệp được kinh doanh, lương sếp 300 triệu/tháng

Theo dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế mà Bộ Tài chính vừa công bố, chỉ 1 doanh nghiệp được phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, thời gian thí điểm là 5 năm.

Dự kiến, doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược đá bóng quốc tế có thể "bỏ túi" gần 1.600 tỉ đồng trong 5 năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Doanh nghiệp muốn được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải đáp ứng nhiều yêu cầu như: vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng; tỷ lệ sở hữu của các pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% và không cao hơn tỷ lệ sở hữu của các pháp nhân trong nước…

Dự thảo nghị định nêu rõ, doanh nghiệp kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được phép phân phối vé đặt cược qua 3 phương thức: bán trực tiếp cho người chơi qua thiết bị đầu cuối; thông qua điện thoại; internet.

Bộ Tài chính giả định, doanh thu bán vé đặt cược qua thiết bị đầu cuối trong năm đầu tiên kinh doanh là 6.500 tỉ đồng (tương tự như doanh thu của Vietlott trong năm đầu tiên kinh doanh trên phạm vi cả nước qua thiết bị đầu cuối và điện thoại); doanh thu tăng 10% so với năm trước liền kề.

Như vậy, doanh thu bán vé đặt cược bình quân trong 5 năm thí điểm là 7.936,6 tỉ đồng. Tổng doanh thu bán vé trong 5 năm thí điểm là 39.683,2 tỉ đồng.

Giả định tỷ lệ trả thưởng thực tế kinh doanh là 65% doanh thu bán vé đặt cược (bằng tỷ lệ trả thưởng kế hoạch do doanh nghiệp xây dựng theo quy định tại điều 10, điều 11 dự thảo Nghị định), chi phí trả trưởng sẽ là 4.225 tỉ đồng.

Như vậy, doanh thu sau khi trả thưởng cho người chơi để tính thuế trong năm đầu tiên kinh doanh là 2.275 tỉ đồng; bình quân trong 5 năm thí điểm kinh doanh là 2.777,8 tỉ đồng; tổng cộng trong 5 năm là 13.889,1 tỉ đồng.

Bộ Tài chính tính toán các khoản chi phí của doanh nghiệp gồm: hoa hồng đại lý; khấu hao tài sản cố định; tiền lương; chi phí thuê trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện; chi phí marketing, vận hành hệ thống đặt cược (bảo trì, bảo dưỡng, thuê đường truyền dữ liệu…); chi phí hành chính và chi khác.

Dự kiến, tổng chi phí trong 5 năm cho các hạng mục nêu trên lần lượt là 3.968,3 tỉ đồng; 1.000 tỉ đồng; 431 tỉ đồng; 99,5 tỉ đồng; 442,1 tỉ đồng và 55,3 tỉ đồng.

Đáng chú ý, ở chi phí về tiền lương, Bộ Tài chính giả định, số lượng người lao động của doanh nghiệp là 200 người, mức lương bình quân là 25 triệu đồng/người/tháng. Số lượng người quản lý doanh nghiệp là 5 người, mức lương bình quân là 300 triệu đồng/người/tháng.

Tiền lương người lao động tăng 5% qua các năm theo tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Như vậy, chi phí tiền lương cho người lao động trong năm đầu tiên là 78 tỉ đồng và tổng 5 năm là 431 tỉ đồng.

Với các tính toán nêu trên, dự kiến doanh nghiệp sẽ đạt lợi nhuận sau thuế là 2.973,3 tỉ đồng trong 5 năm. Cụ thể như sau:

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhà nước có thể thu hơn 6.300 tỉ đồng

Bộ Tài chính khẳng định, hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế có thể coi là lĩnh vực kinh doanh độc quyền của Nhà nước (tương tự như kinh doanh xổ số hoàn toàn do các doanh nghiệp nhà nước thực hiện).

Đây là lĩnh vực có thể mang lại lợi nhuận cao, nếu Nhà nước trao quyền kinh doanh cho doanh nghiệp thì cần phải có cơ chế chia sẻ lợi ích giữa doanh nghiệp và Nhà nước để sử dụng nguồn lực cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội...

Cơ quan này xây dựng nguyên tắc chia lợi nhuận giữa doanh nghiệp với Nhà nước như sau: ngoài việc thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật về thuế, doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải cam kết đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Mức cam kết đóng góp do doanh nghiệp đề xuất nhưng tối thiểu không thấp hơn 10% doanh thu bán vé trừ chi phí trả thưởng (nhằm tương đồng với doanh thu tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế).

Theo phương án giả định nêu trên, tổng số tiền Nhà nước thu được trong 5 năm là 6.308,7 tỉ đồng, gồm: 1.262,6 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng; 2.913,8 tỉ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt; 743,3 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp; 1.388,9 tỉ đồng tiền doanh nghiệp đóng góp cho ngân sách (ngoài các khoản thuế phải nộp theo quy định của pháp luật).

Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược có lãi sau hơn 3 năm 10 tháng kinh doanh; có tổng lợi nhuận trong 5 năm kinh doanh là 1.584,4 tỉ đồng; tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư là 158%.

Cụ thể tính toán như bảng dưới đây:

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH



