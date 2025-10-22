Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Vua phạt góc' Tuyết Dung giã từ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Sự nghiệp rất đỗi tự hào

Thu Bồn
Thu Bồn
22/10/2025 14:25 GMT+7

Ở tuổi 32, Nguyễn Thị Tuyết Dung – biểu tượng của bóng đá nữ Việt Nam – chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia, khép lại sự nghiệp huy hoàng để chuyển sang công tác huấn luyện.

Nguyễn Thị Tuyết Dung, người hùng của bóng đá nữ Việt Nam suốt hơn một thập kỷ qua, đã chính thức giã từ đội tuyển quốc gia ở tuổi 32. Quyết định được cô đưa ra sau hơn 131 lần khoác áo đội tuyển, nơi Tuyết Dung ghi dấu bằng 53 bàn thắng và vô số khoảnh khắc đáng nhớ.

Bộ sưu tập danh hiệu của Tuyết Dung

Sự nghiệp của Tuyết Dung gắn liền với những cột mốc lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam: 2 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam, 4 HCV SEA Games, 2 chức vô địch AFF Cup, và đặc biệt là tấm vé tham dự World Cup nữ 2023 - giấc mơ mà cô cùng đồng đội biến thành hiện thực.

'Vua phạt góc' Tuyết Dung giã từ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Sự nghiệp rất đỗi tự hào- Ảnh 1.

Tuyết Dung (số 7) trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại World Cup 2023

Ảnh: Đông Huyền

'Vua phạt góc' Tuyết Dung giã từ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Sự nghiệp rất đỗi tự hào- Ảnh 2.

Tuyết Dung là một trong những công thần của đội tuyển nữ Việt Nam ở giai đoạn thành công vừa qua

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

'Vua phạt góc' Tuyết Dung giã từ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Sự nghiệp rất đỗi tự hào- Ảnh 3.

Tuyết Dung (hàng trước, bìa trái) tham gia lớp HLV

Không chỉ được biết đến với khả năng ghi bàn và tinh thần chiến đấu, Tuyết Dung còn được biết đến nhờ khả năng đá phạt góc ghi bàn cực kỳ điêu luyện. Trong đó, cô từng lập cú đúp siêu phẩm từ hai quả phạt góc bằng hai chân khác nhau trong cùng một trận đấu khiến nhiều người thán phục.

Năm 2015, tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam đã thắng Malaysia với tỷ số 7-0. Tuyết Dung đã ghi tới 3 bàn thắng, trong đó có 2 bàn từ phạt góc. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sau đó đã ca ngợi: “Cô gái Việt Nam đã làm nên chiến tích lớn. Tuyết Dung ghi bàn thắng ngoạn mục từ cú đá phạt góc, sau đó cô ấy ghi thêm 1 bàn thắng nữa tương tự để hoàn thành cú hat-trick. Kinh ngạc hơn khi Tuyết Dung thực hiện 2 bàn thắng phạt góc bằng 2 chân. Bàn đầu tiên bằng chân trái và bàn thứ 2 từ chân phải vì cô sút phạt ở góc đối diện”.

Rời sân cỏ với đầy đủ vinh quang và tự hào, Tuyết Dung sẽ bước sang chương mới trong vai trò huấn luyện. Người đội trưởng kiên cường năm nào giờ tiếp tục mang ngọn lửa đam mê ấy để truyền lại cho thế hệ trẻ – những cô gái sẽ viết tiếp giấc mơ của bóng đá nữ Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Tuyết Dung Việt Nam Đội tuyển nữ việt nam
Bình luận (0)

