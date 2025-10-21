Vì sao đội tuyển nữ Việt Nam vắng Huỳnh Như và cầu thủ Việt kiều?

Đội tuyển nữ Việt Nam chưa đầy đủ quân số

Chiều 21.10, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập huấn kéo dài 40 ngày nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33.

Trong tay HLV Mai Đức Chung là 26 cầu thủ, tuy nhiên, không có các thành viên đội nữ TP.HCM như Chương Thị Kiều, Huỳnh Như. Đội nữ TP.HCM vừa đăng quang giải bóng đá nữ vô địch quốc gia và chuẩn bị cho sân chơi AFC Champions League 2025 - 2026.

Mùa trước, CLB nữ TP.HCM tạo nên lịch sử khi lọt tới bán kết sân chơi C1 châu Á. Bởi vậy, các cầu thủ nữ TP.HCM được tạo điều kiện chuẩn bị tối đa cho giải đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam hội quân ẢNH: MINH TÚ

"Quân số hiện tại của đội tuyển nữ Việt Nam là 26 thành viên. Đội thiếu các cầu thủ và trợ lý đến từ đội nữ TP.HCM, do đang bận chuẩn bị cho AFC Champions League. Trong 26 cầu thủ, có 2 trường hợp dính chấn thương, phải tập nhẹ. Đó là Dương Thị Vân và Thái Thị Thảo. Họ có thể trở lại tập luyện cùng toàn đội sau 1 tuần nữa", HLV Mai Đức Chung chia sẻ với báo chí về tình hình đội tuyển.

HLV Mai Đức Chung tiết lộ, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam (Hà Nội) từ nay đến ngày 20.11. Trong khoảng thời gian này, đội dự kiến đá giao hữu 3 đến 4 trận. Sau đó, đội lên đường sang Nhật Bản tập huấn 10 ngày, đấu với nhiều CLB mạnh tại đây. Khi đợt tập huấn kết thúc, đội sẽ bay về TP.HCM 4 ngày.

"Do khí hậu tại TP.HCM giống với Bangkok (Thái Lan) vốn là nơi diễn ra SEA Games, nên các cầu thủ cần ở đây tập luyện để thích nghi, thay vì về Hà Nội vốn khi đó đã rất lạnh", HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Đội tuyển nữ Việt Nam không ngại Philippines

Tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam nằm chung bảng B với Myanmar, Philippines và Malaysia. Đây là bảng đấu tử thần, khi Myanmar và Philippines đều là ứng viên sáng giá cho ngôi vương.

Dù vậy, HLV Mai Đức Chung cho rằng Philippines không phải đối thủ đáng ngại, bất chấp đã thua đối thủ 2 trận gần nhất tại SEA Games 32 (0-1) và AFF Cup 2022 (0-4).

"Đội tuyển nữ Việt Nam từng giao hữu với Pháp, Đức, Tây Ban Nha, đá World Cup với Mỹ, Hà Lan. Vừa rồi, đội cũng so tài trẻ Úc tại bán kết AFF Cup. Qua những trận đấu đó, chúng tôi rút ra nhiều bài học kinh nghiệm", HLV Mai Đức Chung nói.

Đội tuyển nữ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm sau những thất bại ẢNH: MINH TÚ

"Có lẽ, chúng ta nên 'bình thường hóa' những thử thách sắp tới. Đội tuyển nữ Philippines thì cũng như Đức hay Pháp thôi, không cần phải lo lắng. Các cầu thủ đã thi đấu với nhiều đội mạnh trước đây rồi. Mà chẳng phải mình ngại người ta. Đối thủ cũng ngại mình chứ. Có thể cầu thủ nữ Việt Nam không có tầm vóc như đối thủ, nhưng họ dẻo dai, khéo léo, chúng ta phải phát huy điểm mạnh này. Đội tuyển nữ Việt Nam phải tập thể lực, áp sát quyết liệt, không cho đối thủ chơi bóng".

Khi được hỏi lý do vì sao không dùng cầu thủ Việt kiều ở đợt tập trung này, HLV Mai Đức Chung khẳng định muốn dành chỗ cho nội binh.

"Chúng tôi chưa nói trước được vì cũng chưa liên lạc được với các cầu thủ Việt kiều. Lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam chủ yếu là nội lực bên trong thôi. Tôi cũng đề xuất về các Việt kiều về nước để cống hiến cho Tổ quốc, nhưng điều chúng ta cần thì các cầu thủ chưa đáp ứng được.

Tôi cũng xem đây là cơ hội để động viên các cầu thủ nội phấn đấu nhiều hơn. Nếu không có cầu thủ Việt kiều mà chúng ta vẫn đạt kết quả tốt, thì đó là điều đáng mừng", HLV Mai Đức Chung kết luận.