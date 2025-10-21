Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện đài có bản quyền phát sóng CLB CAHN và Nam Định đá cúp châu Á: Xem kênh nào?

Hồng Nam
Hồng Nam
21/10/2025 08:38 GMT+7

CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) và CLB Nam Định sẽ trở lại đấu AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) vào giữa tuần này.

Xem CLB CAHN và CLB Nam Định đá ở đâu?

Giữa tuần này, AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) sẽ trở lại với những màn so tài hấp dẫn, trong đó có trận đấu của các đại diện Việt Nam như CLB CAHN và CLB Nam Định.

Lúc 17 giờ ngày 22.10, CLB Nam Định sẽ làm khách trên sân Gamba Osaka trong khuôn khổ bảng F. Sau 2 lượt đấu, Nam Định có 6 điểm (thắng Ratchaburi 3-1 và Eastern 1-0), đứng nhì bảng. Cùng có 6 điểm, nhưng Gamba Osaka xếp trên do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Lộ diện đài có bản quyền phát sóng CLB CAHN và Nam Định đá cúp châu Á: Xem kênh nào?- Ảnh 1.

CLB Nam Định làm khách trên sân "người khổng lồ" Gamba Osaka của Nhật Bản

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Lúc 19 giờ 15 ngày 23.10, CLB CAHN sẽ tiếp đón Macarthur trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ bảng E. Sau 2 lượt đấu, CLB CAHN có 4 điểm (thắng Tai Po 3-0, hòa Bắc Kinh Quốc An 2-2), đứng đầu bảng. 

Các trận đấu của CLB CAHN và CLB Nam Định được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình K+ (kênh K+SPORT1). K+ cũng sở hữu bản quyền các giải đấu trong khuôn khổ hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Như vậy, khán giả có thể theo dõi từ xa để cổ vũ cho các đại diện Việt Nam tại sân chơi châu Á.

Tại AFC Champions League 2 mùa trước, bóng đá Việt Nam chỉ có 1 đại diện tham dự, đó là CLB Nam Định (do CLB Thanh Hóa từ chối dự giải, chuyển giao suất cho một đội bóng khác ở Thái Lan).

Tại vòng bảng, CLB Nam Định đứng nhì, xếp sau Bangkok United của Thái Lan. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sau đó dừng bước ở vòng 16 đội trước Sanfreece Hiroshima của Nhật Bản.

Trong lịch sử AFC Champions League 2 (tiền thân là AFC Cup), thành tích tốt nhất của các đội Việt Nam là vào tới bán kết vào năm 2019 (CLB Hà Nội) và 2009 (CLB Bình Dương, nay là Becamex TP.HCM).

