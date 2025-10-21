HLV Vũ Hồng Việt và trung vệ Nam Định 'nói cứng': 'Gamba Osaka cực mạnh, nhưng sẽ có bất ngờ'

CLB Nam Định muốn gây bất ngờ

CLB Nam Định sẽ bước vào lượt trận thứ ba bảng F AFC Champions League 2, với chuyến làm khách trên sân Gamba Osaka (Nhật Bản).

Sau 2 lượt đấu, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đứng nhì bảng F với 6 điểm, sau khi đã thắng Ratchaburi (3-1) và Eastern (1-0). Gamba Osaka cũng có 6 điểm, song đứng đầu do hơn hiệu số bàn thắng bại so với Nam Định.

HLV Vũ Hồng Việt ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Ở buổi họp báo trước trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mai (22.10) tại Osaka, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định trận đấu với đội bóng Nhật Bản rất quan trọng, khi hai đội đang cạnh tranh ngôi đầu.

"Đây là trận đấu quan trọng, bởi cả chúng tôi và đối thủ đang cạnh tranh vị trí đầu bảng khi cùng có được 2 chiến thắng trước đó", HLV Vũ Hồng Việt đánh giá. Ở AFC Champions League 2 mùa này, CLB Nam Định đã xây dựng đội hình toàn "Tây". Đại diện Việt Nam có 13 ngoại binh, luôn ra sân với từ 10, 11 cầu thủ ngoại để tăng chất lượng đội hình.

Theo HLV Vũ Hồng Việt, Gamba Osaka là tập thể rất mạnh, có khả năng đan bóng, kiểm soát và áp đảo đối thủ.

"Tôi rất ấn tượng với tuyến giữa của Gamba Osaka. Họ sở hữu 2 tiền vệ trung tâm vô cùng chất lượng. Ngoài ra, trên hàng công họ có tiền đạo nội mang áo số 7 cũng rất nguy hiểm. Đó là những cái tên mà chúng tôi cần lưu ý ở trận đấu này", HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

Trung vệ Lucas Alves là điểm tựa cho hàng thủ ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Trung vệ Lucas Alves nhấn mạnh: "Những đội bóng tới từ J-League đều rất mạnh, Gamba Osaka cũng không ngoại lệ. Chúng tôi có đôi chút kinh nghiệm đối đầu với các đại diện của Nhật Bản khi từng chạm trán với Sanfreece Hiroshima ở mùa giải trước. Sẽ không dễ dàng nhưng Nam Định sẽ thi đấu hết mình trong trận đấu ngày mai".

Gamba Osaka là một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất Nhật Bản, với 16 chức vô địch các loại (2 lần đăng quang J-League 1). Đại diện Nhật Bản là đội bóng mạnh nhất bảng F và gần như chắc chắn nắm tấm vé lọt vào vòng 16 đội.

Với thể hình và sức vóc tầm cỡ Âu - Mỹ, CLB Nam Định đủ khả năng gây khó dễ cho Gamba Osaka nếu có cách tiếp cận biết mình biết người, lựa chọn thời điểm phản công hợp lý.