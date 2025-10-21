Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu Cúp C2 châu Á mới nhất: Nam Định vượt 'núi lớn', CLB CAHN chờ thắng to

Hồng Nam
Hồng Nam
21/10/2025 00:00 GMT+7

Cả CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) và CLB Nam Định sẽ trở lại đấu trường AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) giữa tuần này, với lịch thi đấu hấp dẫn.

Lịch thi đấu thuận lợi cho CLB CAHN

Trong lần đầu tiên bước ra "biển lớn" AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á), CLB CAHN đang để lại ấn tượng đậm nét. Lịch thi đấu vòng mở màn mang đến cho thầy trò HLV Alexandre Polking thử thách khó khăn mang tên Bắc Kinh Quốc An, nhưng CLB CAHN đã chơi lấn lướt đối thủ trên sân khách để có trận hòa 2-2. Sau đó, được trở về sân nhà Hàng Đẫy, CLB CAHN đánh bại Tai Po (Hồng Kông) 3 bàn không gỡ để vươn lên ngôi đầu.

Dù còn nhiều hạn chế, như hay mắc sai lầm trong khoảng 20 phút cuối trận, hay bỏ lỡ cơ hội... nhưng cần nhìn nhận: CLB CAHN đã chơi tốt. 

Lịch thi đấu Cúp C2 châu Á mới nhất: Nam Định vượt 'núi lớn', CLB CAHN chờ thắng to- Ảnh 1.

CLB CAHN có 4 điểm sau 2 trận

ẢNH: MINH TÚ

Đội bóng của ông Polking có lối chơi mang hình hài kiểm soát bóng rõ ràng, ban bật nhuần nhuyễn, nỗ lực kiểm soát để mở khóa đối thủ và không phụ thuộc mật thiết vào ngoại binh. Cá tính chơi bóng của CLB CAHN được định hình, không thay đổi dù gặp đối thủ mạnh đến đâu.

Ở lượt đấu thứ ba, diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 23.10 trên sân vận động Hàng Đẫy, CLB CAHN sẽ gặp Macarthur, đội bóng mới có tuổi đời... 7 năm. 

Đội bóng Úc đang là ẩn số bảng đấu với phong độ... thất thường. Macarthur bất ngờ thua 1-2 trên sân Tai Po ở ngày ra quân, nhưng sau đó lại thắng đậm 3-0 trước CLB Bắc Kinh Quốc An trên sân nhà tại lượt hai.

Phong độ và động lực thi đấu của các đội bóng Úc luôn là ẩn số, đặc biệt ở AFC Champions League. Tuy nhiên, Macarthur sẽ mang đặc trưng thi đấu của các CLB đến từ Úc. Đó là lối đá trực diện, cơ bắp, thiên về đánh biên, tạt bóng, mạnh ở cuộc đua thể lực và sức mạnh.

Lịch thi đấu Cúp C2 châu Á mới nhất: Nam Định vượt 'núi lớn', CLB CAHN chờ thắng to- Ảnh 2.

CLB CAHN cần chuẩn bị cho cuộc đua thể lực khốc liệt với Macarthur

ẢNH: MINH TÚ

CLB CAHN có đủ "nguyên liệu" để đối chọi với Macarthur. Trong tay HLV Polking là những mũi tấn công cũng cơ bắp, chẳng ngại va chạm như Stefan Mauk (cựu thủ quân U.23 Úc), Vitao, Alan Grafite, Leo Artur, Hugo Gomes. Đồng thời, lối chơi giàu kỹ thuật, thiên về ban bật của CLB CAHN hứa hẹn khắc chế được Macarthur. 

Quan trọng là, đại diện Việt Nam cần phân phối thể lực hợp lý hơn, chắt chiu cơ hội, biết lựa thời điểm ra đòn. Nếu chơi đúng sức, CLB CAHN đủ sức lấy trọn 3 điểm để giữ ngôi đầu. 

CLB Nam Định 'leo núi' 

Trong khi CLB CAHN đá với đối thủ vừa tầm, CLB Nam Định sẽ gặp "ngọn núi" Gamba Osaka ở lượt đấu này. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ đá trên sân Gamba Osaka lúc 17 giờ ngày 22.10. 

Gamba Osaka là một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất Nhật Bản, với 16 chức vô địch các loại (2 lần đăng quang J-League 1). Đại diện Nhật Bản là đội bóng mạnh nhất bảng F và gần như chắc chắn nắm tấm vé lọt vào vòng 16 đội.

Tuy nhiên, lúc này CLB Nam Định vẫn cân bằng thành tích Gamba Osaka. Cả đội cùng có 2 chiến thắng (6 điểm), nhưng đội bóng Nhật Bản xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +3). 

Lịch thi đấu Cúp C2 châu Á mới nhất: Nam Định vượt 'núi lớn', CLB CAHN chờ thắng to- Ảnh 3.

CLB Nam Định (áo trắng) dùng đội hình toàn "Tây" để đá AFC Champions League 2

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Dù Gamba Osaka ở đẳng cấp vượt trội, nhưng với dàn ngoại binh lên tới 13 người, CLB Nam Định cũng đủ vốn để ít nhất không quá lép vế. Đội hình toàn "Tây" của Nam Định đã thắng thuyết phục Eastern (Hồng Kông) và Ratchaburi (Thái Lan), dù không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau. HLV Vũ Hồng Việt đang "phó mặc" sân chơi châu Á cho các ngoại binh như Percy Tau, Caique, Marlos Brenner hay Mitchell Dijks. 

Với thể hình và sức vóc tầm cỡ Âu - Mỹ, CLB Nam Định đủ khả năng gây khó dễ cho Gamba Osaka nếu có cách tiếp cận biết mình biết người, lựa chọn thời điểm phản công hợp lý. Dẫu sao, với 6 điểm đã tích lũy, học trò ông Vũ Hồng Việt cũng chỉ cần 1 - 2 điểm trước Gamba Osaka để tiến gần hơn với vòng sau. 


Tin liên quan

HLV Kewell đau xót ‘Hà Nội phải trả giá đắt’, HLV Ninh Bình 'Hoàng Đức hay như người ngoài hành tinh’

HLV Kewell đau xót ‘Hà Nội phải trả giá đắt’, HLV Ninh Bình 'Hoàng Đức hay như người ngoài hành tinh’

HLV Harry Kewell cho rằng, CLB Hà Nội đã chơi đủ hay để thắng CLB Ninh Bình, nhưng lại thua trận vì không chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng hiệu quả.

Khi HLV Harry Kewell dám 'thay máu' CLB Hà Nội tận gốc rễ

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi

Khám phá thêm chủ đề

lịch thi đấu CLB CAHN CLB Nam Định AFC Champions League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận