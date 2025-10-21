Lịch thi đấu Cúp C2 châu Á mới nhất: Nam Định vượt 'núi lớn', CLB CAHN chờ thắng to

Lịch thi đấu thuận lợi cho CLB CAHN

Trong lần đầu tiên bước ra "biển lớn" AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á), CLB CAHN đang để lại ấn tượng đậm nét. Lịch thi đấu vòng mở màn mang đến cho thầy trò HLV Alexandre Polking thử thách khó khăn mang tên Bắc Kinh Quốc An, nhưng CLB CAHN đã chơi lấn lướt đối thủ trên sân khách để có trận hòa 2-2. Sau đó, được trở về sân nhà Hàng Đẫy, CLB CAHN đánh bại Tai Po (Hồng Kông) 3 bàn không gỡ để vươn lên ngôi đầu.

Dù còn nhiều hạn chế, như hay mắc sai lầm trong khoảng 20 phút cuối trận, hay bỏ lỡ cơ hội... nhưng cần nhìn nhận: CLB CAHN đã chơi tốt.

CLB CAHN có 4 điểm sau 2 trận ẢNH: MINH TÚ

Đội bóng của ông Polking có lối chơi mang hình hài kiểm soát bóng rõ ràng, ban bật nhuần nhuyễn, nỗ lực kiểm soát để mở khóa đối thủ và không phụ thuộc mật thiết vào ngoại binh. Cá tính chơi bóng của CLB CAHN được định hình, không thay đổi dù gặp đối thủ mạnh đến đâu.

Ở lượt đấu thứ ba, diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 23.10 trên sân vận động Hàng Đẫy, CLB CAHN sẽ gặp Macarthur, đội bóng mới có tuổi đời... 7 năm.

Đội bóng Úc đang là ẩn số bảng đấu với phong độ... thất thường. Macarthur bất ngờ thua 1-2 trên sân Tai Po ở ngày ra quân, nhưng sau đó lại thắng đậm 3-0 trước CLB Bắc Kinh Quốc An trên sân nhà tại lượt hai.

Phong độ và động lực thi đấu của các đội bóng Úc luôn là ẩn số, đặc biệt ở AFC Champions League. Tuy nhiên, Macarthur sẽ mang đặc trưng thi đấu của các CLB đến từ Úc. Đó là lối đá trực diện, cơ bắp, thiên về đánh biên, tạt bóng, mạnh ở cuộc đua thể lực và sức mạnh.

CLB CAHN cần chuẩn bị cho cuộc đua thể lực khốc liệt với Macarthur ẢNH: MINH TÚ

CLB CAHN có đủ "nguyên liệu" để đối chọi với Macarthur. Trong tay HLV Polking là những mũi tấn công cũng cơ bắp, chẳng ngại va chạm như Stefan Mauk (cựu thủ quân U.23 Úc), Vitao, Alan Grafite, Leo Artur, Hugo Gomes. Đồng thời, lối chơi giàu kỹ thuật, thiên về ban bật của CLB CAHN hứa hẹn khắc chế được Macarthur.

Quan trọng là, đại diện Việt Nam cần phân phối thể lực hợp lý hơn, chắt chiu cơ hội, biết lựa thời điểm ra đòn. Nếu chơi đúng sức, CLB CAHN đủ sức lấy trọn 3 điểm để giữ ngôi đầu.

CLB Nam Định 'leo núi'

Trong khi CLB CAHN đá với đối thủ vừa tầm, CLB Nam Định sẽ gặp "ngọn núi" Gamba Osaka ở lượt đấu này. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ đá trên sân Gamba Osaka lúc 17 giờ ngày 22.10.



Gamba Osaka là một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất Nhật Bản, với 16 chức vô địch các loại (2 lần đăng quang J-League 1). Đại diện Nhật Bản là đội bóng mạnh nhất bảng F và gần như chắc chắn nắm tấm vé lọt vào vòng 16 đội.

Tuy nhiên, lúc này CLB Nam Định vẫn cân bằng thành tích Gamba Osaka. Cả đội cùng có 2 chiến thắng (6 điểm), nhưng đội bóng Nhật Bản xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +3).

CLB Nam Định (áo trắng) dùng đội hình toàn "Tây" để đá AFC Champions League 2 ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Dù Gamba Osaka ở đẳng cấp vượt trội, nhưng với dàn ngoại binh lên tới 13 người, CLB Nam Định cũng đủ vốn để ít nhất không quá lép vế. Đội hình toàn "Tây" của Nam Định đã thắng thuyết phục Eastern (Hồng Kông) và Ratchaburi (Thái Lan), dù không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau. HLV Vũ Hồng Việt đang "phó mặc" sân chơi châu Á cho các ngoại binh như Percy Tau, Caique, Marlos Brenner hay Mitchell Dijks.

Với thể hình và sức vóc tầm cỡ Âu - Mỹ, CLB Nam Định đủ khả năng gây khó dễ cho Gamba Osaka nếu có cách tiếp cận biết mình biết người, lựa chọn thời điểm phản công hợp lý. Dẫu sao, với 6 điểm đã tích lũy, học trò ông Vũ Hồng Việt cũng chỉ cần 1 - 2 điểm trước Gamba Osaka để tiến gần hơn với vòng sau.



