Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chặng đấu SEA Games thuận lợi: Thầy Kim làm điều này, U.23 Việt Nam sẽ vô địch

Hồng Nam
Hồng Nam
21/10/2025 11:44 GMT+7

Số lượng trận đấu giảm xuống khiến thể thức SEA Games gần giống sân chơi U.23 Đông Nam Á, nơi U.23 Việt Nam đã vô địch cả 3 giải gần nhất.

Thuận lợi của U.23 Việt Nam

Lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 ngày 19.10 đã xác định xong bảng đấu của U.23 Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng B, với các đối thủ U.23 Malaysia và U.23 Lào.

Để đoạt vé vào bán kết, U.23 Việt Nam cần đoạt ngôi nhất, hoặc trở thành đội nhì xuất sắc nhất (so với các đội nhì ở bảng A và C). Đây là thể thức mang lại thuận lợi cho Quốc Việt cùng đồng đội, khi số trận đấu đã giảm một nửa. 

Chặng đấu SEA Games quá thuận lợi: U.23 Việt Nam sẽ vô địch, nếu thầy Kim... - Ảnh 1.

Bảng đấu môn bóng đá nam SEA Games 33

ẢNH: BTC

So với các kỳ SEA Games trước, giải đấu năm nay có thay đổi: mỗi bảng đấu chỉ còn 3 hoặc 4 đội. Để vô địch, U.23 Việt Nam sẽ chỉ cần đá 4 trận, gồm 2 trận vòng bảng, cùng bán kết và chung kết. 

Những năm trước, bóng đá nam SEA Games là giải đấu đường trường khốc liệt, khi mỗi bảng có 6 đội. Đồng nghĩa để vô địch, các đội phải trải qua tổng cộng 7 trận, gồm 5 trận vòng bảng, cùng với bán kết và chung kết. 7 trận đấu chỉ trong khoảng 3 tuần tạo ra sức ép cực lớn cho bất cứ đội tuyển nào muốn chinh phục HCV. 

Năm 2019, U.23 Việt Nam vô địch SEA Games 30 với 7 trận bất bại (6 thắng, 1 hòa), nhờ khung đội hình rất mạnh được nhào nặn ở U.23 châu Á và ASIAD 2018. 

Dù chơi áp đảo trong hầu hết các trận, nhưng HLV Park Hang-seo cũng khẳng định lịch thi đấu dày đặc ở SEA Games khiến các đội "khó thở", chỉ có thể thi đấu và phục hồi, thay vì tập luyện chiến thuật và điều chỉnh. 

Hay tại SEA Games 31, U.23 Việt Nam cũng vô địch, nhưng đã trải qua chuỗi ngày chật vật thích nghi với cường độ chơi liên tục. 

Tuy nhiên, việc chủ nhà Thái Lan quyết định giảm nửa số trận SEA Games sẽ mang lại ưu thế cho các ứng viên vô địch. 

Chặng đấu SEA Games quá thuận lợi: U.23 Việt Nam sẽ vô địch, nếu thầy Kim... - Ảnh 2.

Một số tuyển thủ U.23 Việt Nam (áo đỏ) được tích lũy kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia

ẢNH: MINH TÚ

Thay vì phải trải sức nhiều trận rồi đá chung kết với đôi chân uể oải, những đội mạnh như Thái Lan, Indonesia hay Việt Nam có thể tính toán năng lượng, tập trung cho những cuộc so tài cốt lõi.

Tính toán của thầy Kim 

Thể thức bóng đá nam SEA Games 33 đã được thay đổi giống với U.23 Đông Nam Á - giải đấu mà U.23 Việt Nam thống trị tuyệt đối với 3 chức vô địch gần nhất, cùng 12 trận bất bại.

Học trò HLV Kim Sang-sik đã quen với nhịp điệu thi đấu 4 trận, cả trong khâu chuẩn bị chiến thuật, tính toán con người, điểm rơi phong độ lẫn tâm lý chiến. Khi SEA Games trở về bản ngã thi đấu như U.23 Đông Nam Á, U.23 Việt Nam chẳng khác nào được về lại "sân nhà".

Việc rút ngắn số trận tại SEA Games 33, tất nhiên cũng có hai mặt. Các đội cần tập trung ngay từ vạch xuất phát, không được phép mắc sai lầm. Một cú ngã là đủ để tước đi cơ hội vượt qua vòng bảng. 

Đơn cử, nếu theo thể thức bảng đấu 6 đội trước đây, U.23 Việt Nam có thể mất điểm từ 1 đến 2 trận, vẫn đoạt vé đi tiếp trong trường hợp thắng hết các trận còn lại. Còn ở SEA Games năm nay, U.23 Việt Nam có tới 99% nguy cơ bị loại ngay lập tức nếu thua U.23 Malaysia. Dù lịch thi đấu trên lý thuyết nhẹ nhàng hơn về cường độ, nhưng lại khắc nghiệt hơn trên khía cạnh tâm lý. 

Mỗi trận đấu đều nặng như một trận chung kết, đòi hỏi các đội phải đá bản lĩnh và chắc chân. Đó là chính là những gì tập thể của thầy Kim đang có.

Chặng đấu SEA Games quá thuận lợi: U.23 Việt Nam sẽ vô địch, nếu thầy Kim... - Ảnh 3.

U.23 Việt Nam hướng tới ngai vàng

ẢNH: VFF

U.23 Việt Nam hiện tại không tấn công ào ạt, bài bản như thời thống trị SEA Games 30 cách đây 6 năm. Học trò HLV Kim Sang-sik chỉ ghi 12 bàn trong 7 trận gần nhất, trong đó chật vật ngay cả ở trận gặp những đội dưới cơ như U.23 Campuchia (2-1), U.23 Singapore (1-0) hay U.23 Bangladesh (1-0).

Thế nhưng, U.23 Việt Nam lại phòng ngự ổn định, thực dụng và toan tính với tâm thế "không thua trước khi nghĩ đến chiến thắng". 

Sự vững chãi cả về tâm lý, cách tiếp cận trận đấu lẫn điều tiết thế trận giúp đội bóng của thầy Kim dù không đá tưng bừng, nhưng lại rất khó bị đánh bại. Như một chiếc xe tăng tiến về phía trước, chậm rãi nhưng khó bị ngăn cản. 

Việc mọi trận đấu tại SEA Games 33 đều trở thành cuộc chiến tâm lý nặng nề, "khó thở" sẽ là lợi thế cho U.23 Việt Nam. Khi vốn dĩ, các cầu thủ đã được huấn luyện kỹ càng để quen với những trận địa kiểu này.

HLV Kim Sang-sik đang chuẩn bị kỹ càng chiến lược cho SEA Games. U.23 Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục ngôi vương. 

Tin liên quan

Lộ diện đài có bản quyền phát sóng CLB CAHN và Nam Định đá cúp châu Á: Xem kênh nào?

Lộ diện đài có bản quyền phát sóng CLB CAHN và Nam Định đá cúp châu Á: Xem kênh nào?

CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) và CLB Nam Định sẽ trở lại đấu AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) vào giữa tuần này.

Lịch thi đấu Cúp C2 châu Á mới nhất: Nam Định vượt 'núi lớn', CLB CAHN chờ thắng to

Bảng xếp hạng V-League: Thể Công Viettel chạy thẳng lên tốp 2, Đà Nẵng chìm sâu khiến HAGL... 'mừng thầm'

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim Sang-sik U.23 Malaysia Sea games
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận