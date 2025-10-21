Chặng đấu SEA Games thuận lợi: Thầy Kim làm điều này, U.23 Việt Nam sẽ vô địch

Thuận lợi của U.23 Việt Nam

Lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 ngày 19.10 đã xác định xong bảng đấu của U.23 Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng B, với các đối thủ U.23 Malaysia và U.23 Lào.

Để đoạt vé vào bán kết, U.23 Việt Nam cần đoạt ngôi nhất, hoặc trở thành đội nhì xuất sắc nhất (so với các đội nhì ở bảng A và C). Đây là thể thức mang lại thuận lợi cho Quốc Việt cùng đồng đội, khi số trận đấu đã giảm một nửa.

Bảng đấu môn bóng đá nam SEA Games 33 ẢNH: BTC

So với các kỳ SEA Games trước, giải đấu năm nay có thay đổi: mỗi bảng đấu chỉ còn 3 hoặc 4 đội. Để vô địch, U.23 Việt Nam sẽ chỉ cần đá 4 trận, gồm 2 trận vòng bảng, cùng bán kết và chung kết.

Những năm trước, bóng đá nam SEA Games là giải đấu đường trường khốc liệt, khi mỗi bảng có 6 đội. Đồng nghĩa để vô địch, các đội phải trải qua tổng cộng 7 trận, gồm 5 trận vòng bảng, cùng với bán kết và chung kết. 7 trận đấu chỉ trong khoảng 3 tuần tạo ra sức ép cực lớn cho bất cứ đội tuyển nào muốn chinh phục HCV.

Năm 2019, U.23 Việt Nam vô địch SEA Games 30 với 7 trận bất bại (6 thắng, 1 hòa), nhờ khung đội hình rất mạnh được nhào nặn ở U.23 châu Á và ASIAD 2018.

Dù chơi áp đảo trong hầu hết các trận, nhưng HLV Park Hang-seo cũng khẳng định lịch thi đấu dày đặc ở SEA Games khiến các đội "khó thở", chỉ có thể thi đấu và phục hồi, thay vì tập luyện chiến thuật và điều chỉnh.

Hay tại SEA Games 31, U.23 Việt Nam cũng vô địch, nhưng đã trải qua chuỗi ngày chật vật thích nghi với cường độ chơi liên tục.

Tuy nhiên, việc chủ nhà Thái Lan quyết định giảm nửa số trận SEA Games sẽ mang lại ưu thế cho các ứng viên vô địch.

Một số tuyển thủ U.23 Việt Nam (áo đỏ) được tích lũy kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia ẢNH: MINH TÚ

Thay vì phải trải sức nhiều trận rồi đá chung kết với đôi chân uể oải, những đội mạnh như Thái Lan, Indonesia hay Việt Nam có thể tính toán năng lượng, tập trung cho những cuộc so tài cốt lõi.

Tính toán của thầy Kim

Thể thức bóng đá nam SEA Games 33 đã được thay đổi giống với U.23 Đông Nam Á - giải đấu mà U.23 Việt Nam thống trị tuyệt đối với 3 chức vô địch gần nhất, cùng 12 trận bất bại.

Học trò HLV Kim Sang-sik đã quen với nhịp điệu thi đấu 4 trận, cả trong khâu chuẩn bị chiến thuật, tính toán con người, điểm rơi phong độ lẫn tâm lý chiến. Khi SEA Games trở về bản ngã thi đấu như U.23 Đông Nam Á, U.23 Việt Nam chẳng khác nào được về lại "sân nhà".

Việc rút ngắn số trận tại SEA Games 33, tất nhiên cũng có hai mặt. Các đội cần tập trung ngay từ vạch xuất phát, không được phép mắc sai lầm. Một cú ngã là đủ để tước đi cơ hội vượt qua vòng bảng.

Đơn cử, nếu theo thể thức bảng đấu 6 đội trước đây, U.23 Việt Nam có thể mất điểm từ 1 đến 2 trận, vẫn đoạt vé đi tiếp trong trường hợp thắng hết các trận còn lại. Còn ở SEA Games năm nay, U.23 Việt Nam có tới 99% nguy cơ bị loại ngay lập tức nếu thua U.23 Malaysia. Dù lịch thi đấu trên lý thuyết nhẹ nhàng hơn về cường độ, nhưng lại khắc nghiệt hơn trên khía cạnh tâm lý.

Mỗi trận đấu đều nặng như một trận chung kết, đòi hỏi các đội phải đá bản lĩnh và chắc chân. Đó là chính là những gì tập thể của thầy Kim đang có.

U.23 Việt Nam hướng tới ngai vàng ẢNH: VFF

U.23 Việt Nam hiện tại không tấn công ào ạt, bài bản như thời thống trị SEA Games 30 cách đây 6 năm. Học trò HLV Kim Sang-sik chỉ ghi 12 bàn trong 7 trận gần nhất, trong đó chật vật ngay cả ở trận gặp những đội dưới cơ như U.23 Campuchia (2-1), U.23 Singapore (1-0) hay U.23 Bangladesh (1-0).

Thế nhưng, U.23 Việt Nam lại phòng ngự ổn định, thực dụng và toan tính với tâm thế "không thua trước khi nghĩ đến chiến thắng".

Sự vững chãi cả về tâm lý, cách tiếp cận trận đấu lẫn điều tiết thế trận giúp đội bóng của thầy Kim dù không đá tưng bừng, nhưng lại rất khó bị đánh bại. Như một chiếc xe tăng tiến về phía trước, chậm rãi nhưng khó bị ngăn cản.

Việc mọi trận đấu tại SEA Games 33 đều trở thành cuộc chiến tâm lý nặng nề, "khó thở" sẽ là lợi thế cho U.23 Việt Nam. Khi vốn dĩ, các cầu thủ đã được huấn luyện kỹ càng để quen với những trận địa kiểu này.

HLV Kim Sang-sik đang chuẩn bị kỹ càng chiến lược cho SEA Games. U.23 Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục ngôi vương.