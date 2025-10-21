Động thái ‘lạ’ của FAM trước thời điểm FIFA phán quyết: Đổ lỗi cho Chính phủ Malaysia

Hai Long tranh bóng cùng Joao Figueiredo (14) là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của FAM ảnh: Ngọc Linh

Bóng đá Malaysia: Niềm tự hào dân tộc sụp đổ

Mở đầu bài bình luận dài gần 1.000 chữ trên trang Malaysia Kini, cây viết R Nadeswaran nhắc đến những ngày hào quang của bóng đá Malaysia chỉ 4 tháng trước.

Khi đó Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Niềm tự hào dân tộc lớn đến mức đích thân Thủ tướng công khai chúc mừng Harimau Malaya và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Ngược lại, FAM cảm ơn chính phủ không chỉ vì những phần thưởng về tài chính mà còn vì đã tạo điều kiện cho việc lập hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch ra sân thi đấu cho Malaysia.

Nhưng phán quyết của FIFA trừng phạt về Malaysia vì hành vi sử dụng giấy tờ giả để 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" ra sân thi đấu trong chiến thắng trên sân Bukit Jalil đã khiến vinh quang trở thành xấu hổ.

FAM thông báo bán được hơn 4 vạn vé trận gặp đội tuyển Việt Nam, chỉ một nửa sức chứa Bukit Jalil cho thấy sự sụt giảm niềm tin từ CĐV ảnh: facebook nhân vật

Suốt một thời gian dài, FAM đã viện dẫn luật Bí mật chính thức (OSA) để không tiết lộ thông tin chi tiết thủ tục cấp hộ chiếu của chính phủ. Nhưng đến ngày 17.10, họ buộc phải xác nhận trong buổi họp báo: Các cầu thủ đến vào tháng 1 và trở thành công dân Malaysia vào tháng 5, nhanh kỷ lục.

"Phó chủ tịch FAM S Sivasundaram đã chủ trì cuộc họp báo. Những người thường trú đã cư trú tại đất nước này (Malaysia - PV) trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, vẫn đang chờ giấy tờ nhập tịch", ông R Nadeswaran nhấn mạnh.

Bất ngờ chưa dừng ở đó, khi trong đơn kháng cáo chống lại quyết định kỷ luật của FIFA, đột nhiên FAM đổ lỗi cho chính phủ. Luật sư Serge Vittoz, đại diện cho FAM tại Geneva, cho biết mục tiêu chính của đơn kháng cáo là bảo vệ các cầu thủ và chứng minh FAM không liên quan gì đến việc làm giả tài liệu.

Bất chấp việc FAM vẫn từ chối làm rõ phần lớn thông tin quan trọng, bản báo cáo dài 19 trang của FIFA không khác gì sự kết án rõ ràng, với kết luận đanh thép giấy khai sinh của 7 cầu thủ đã bị làm giả để thay đổi nơi sinh.

FAM có dám thừa nhận sự thật?

Đội tuyển Malaysia đối diện nguy cơ bị cấm vận dài hạn ảnh: Ngọc Linh

Bà ngoại Figueiredo đã thay đổi từ Abre Campo (Brazil) sang Johor (Malaysia), ông nội của Holgado từ Buenos Aires (Argentina) sang George Town (Malaysia), ông nội của Garces từ Santa Fe (Tây Ban Nha) sang Penang (Malaysia), ông nội của Hevel từ The Hague (Hà Lan) sang Malacca (Malaysia).

Cục Đăng ký quốc gia Malaysia (NRD) thừa nhận họ chưa bao giờ nhận được giấy khai sinh gốc, chỉ cấp bản sao dựa trên thông tin thứ cấp và tài liệu nước ngoài. Tuy nhiên, FIFA đã truy tìm bản gốc và phát hiện ra những điểm khác biệt rõ ràng.

Ủy ban FIFA lưu ý rằng quá trình xác minh của Malaysia thiếu sự thẩm định cần thiết, gây nghi ngờ về nỗ lực xác minh của FAM. Tổng giám đốc NRD Badrul Hisham Alias vẫn khẳng định rằng mọi thủ tục đều tuân thủ luật pháp và yêu cầu hiến pháp của Malaysia.

Bóng đá Malaysia nín thở chờ FIFA thông báo kết quả kháng cáo ngày 30.10 ảnh: Ngọc Linh

Ngoài việc không đủ thời gian cư trú tối thiểu 10 năm, việc 7 cầu thủ đến từ Brazil, Argentina và Hà Lan thành thạo tiếng Malaysia trong vòng 4 tháng là điều không thể.

Bất chấp FAM đã phủ nhận mọi hành vi cố ý lách luật, vẫn có nhiều câu hỏi bị đặt ra: Làm thế nào mà các thông tin giả mạo lại được đưa vào các biểu mẫu chính thức? Tại sao các cầu thủ lại ký vào các tuyên bố khẳng định thông tin của họ là sự thật?

"Hơn nữa, cố vấn pháp lý Vittoz của FAM bị phát hiện không có giấy phép lao động tại Malaysia, làm phức tạp thêm uy tín của tổ chức này. Như người ta vẫn nói, trời không mưa mà mưa như trút nước. Kết quả kháng cáo được công bố ngày 30.10 có khả năng sẽ định hình lại tương lai của FAM và 7 cầu thủ đang trong tâm bão", ông R Nadeswaran nhận định.