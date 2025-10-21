'Độc lạ' công nghệ cực mới của FIFA: Nhìn giống VAR mà không phải, Huỳnh Như được trải nghiệm đầu tiên

FVS KHÁC VAR ĐIỂM NÀO?

Việc FVS lần đầu góp mặt tại Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 đánh dấu thêm một bước tiến, thể hiện cam kết của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trong việc giảm thiểu sai sót trọng tài và phát triển bóng đá nữ tại châu lục. Đây cũng là giai đoạn thử nghiệm mở rộng của FIFA đối với công nghệ FVS. Trên sân nhà Thống Nhất của CLB TP.HCM - nơi đăng cai bảng A Cúp C1 nữ châu Á sẽ có sự xuất hiện của FVS.

Theo giới thiệu của FIFA, FVS là "bước tiếp nối tự nhiên của việc triển khai công nghệ video hỗ trợ (VAR) trước đó, đồng thời phù hợp với mục tiêu của FIFA trong việc tạo điều kiện cho tất cả các liên đoàn thành viên có cơ hội cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho đội ngũ trọng tài". FVS được thiết kế cho những giải đấu có ít camera và nguồn lực (con người lẫn tài chính) hạn chế.

FVS khác căn bản với VAR: vì không có trọng tài video và không kiểm tra tự động, nên HLV trưởng (hoặc người phụ trách kỹ thuật cao nhất nếu HLV trưởng vắng mặt) có quyền yêu cầu xem lại tình huống. Tuy nhiên, do HLV có thể ở xa vị trí xảy ra tình huống, nên cầu thủ trên sân hoặc cầu thủ dự bị có thể đề xuất với HLV việc yêu cầu xem lại.

Lần đầu tiên Cúp C1 nữ châu Á áp dụng công nghệ mới FVS ẢNH: FIFA

HLV XOAY NGÓN TAY TRỎ TRÊN KHÔNG

Khi muốn yêu cầu xem lại, HLV sẽ ra dấu bằng cách xoay ngón tay trỏ trên không rồi trao thẻ yêu cầu xem lại cho trọng tài thứ tư. Thẻ này phải được nộp ngay sau tình huống xảy ra, nhằm tránh trì hoãn không cần thiết và đảm bảo đúng luật thi đấu (không cho phép thay đổi quyết định sau khi bóng đã lăn trở lại).

Tại Cúp C1 nữ châu Á mùa này, các đội có tối đa 2 lần yêu cầu xem lại, và sẽ có thêm 1 lần yêu cầu bổ sung nếu trận đấu bước vào hiệp phụ. Sau khi xem lại, nếu trọng tài thay đổi quyết định ban đầu, đội bóng vẫn được giữ quyền yêu cầu. Ngược lại, đội sẽ mất 1 quyền yêu cầu.

Tương tự như hệ thống VAR, FVS cũng áp dụng cho 4 nhóm tình huống được phép xem lại: bàn thắng/không bàn thắng; phạt đền/không phạt đền; thẻ đỏ trực tiếp, nhầm lẫn danh tính cầu thủ; khi trọng tài cảnh cáo hoặc truất quyền thi đấu nhầm cầu thủ của đội phạm lỗi.

Tại bảng A, CLB nữ TP.HCM sẽ gặp Stallion Laguna (ngày 13.11), Lion City Sailors (ngày 16.11) và Melbourne City (ngày 19.11). Ở mùa trước, Huỳnh Như và các đồng đội vào đến bán kết Cúp C1 nữ châu Á.