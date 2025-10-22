CLB Nam Định thua đậm Gamba Osaka: Quyết lật ngược thế cờ khi tái đấu ở Thiên Trường

CLB Nam Định bị dồn ép

Sau 2 chiến thắng suôn sẻ trước Ratchaburi (3-1) và Eastern (1-0), CLB Nam Định bước vào thử thách thực sự ở lượt trận thứ ba vòng bảng AFC Champions League 2, với chuyến làm khách trên sân Gamba Osaka.

Lần gần nhất thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đụng độ một CLB Nhật Bản là ở vòng 16 đội AFC Champions League 2 mùa trước. Khi ấy, CLB Nam Định đã thua tổng tỷ số 0-7 trước Sanfreece Hiroshima.

CLB Nam Định (áo trắng) bị Gamba Osaka áp đảo ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Chênh lệch giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Nhật Bản tiếp tục trở thành rào cản ngăn CLB Nam Định lập kỳ tích. Trên sân Panasonic Suita (Osaka), HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục tung ra dàn Tây hảo thủ với 8 gương mặt, chỉ giữ lại 3 nội binh gồm Văn Kiên, Hoàng Anh, Ti Phông.

Dù đã chọn lối chơi phòng ngự chủ động khi lường trước đẳng cấp vượt trội của Gamba Osaka, nhưng hàng thủ Nam Định vẫn chao đảo trước sức ép, cùng sự nhuần nhuyễn và kỹ thuật áp đảo của chủ nhà. Các trung vệ cao lớn như Lucas Alves, Mitchell Dijks liên tục bị vượt qua bởi những pha đan bóng dính chân, đa dạng của Gamba Osaka, dẫn đến khung thành của Caique Santos luôn ở tình trạng báo động.

Bàn thua ở phút 16 của Nam Định là tình huống phối hợp như vậy. Sau một loạt đường chuyền, bóng được tỉa xuống để Yamashita xâm nhập vòng cấm. Trước một rừng chân hậu vệ Nam Định, Yamashita vẫn căng ngang dọn cỗ cho Rin Mito đệm bóng cận thành, đưa Gamba Osaka vượt lên.

Gamba Osaka áp sát quyết liệt ẢNH: CLB NAM ĐỊNHH

Dù thủng lưới trước, nhưng CLB Nam Định vẫn phải căng mình phòng ngự. Ngược lại, Gamba Osaka gây áp lực nghẹt thở, trong đó, riêng chân sút Jebali đã có 4 lần vung chân thử tài Caique Santos, với pha bóng nguy hiểm nhất là cú sút dội xà ngang.

Ở mặt trận tấn công, cơ hội tốt nhất của đội khách đến ở phút 25, khi Percy Tau đón đường chuyền của Hoàng Anh, rồi cứa lòng đưa bóng đi ra ngoài.

Lực bất tòng tâm

Sau giờ nghỉ, CLB Nam Định vẫn phải lùi về bảo toàn cầu môn, trong bối cảnh Gamba Osaka không có dấu hiệu giảm nhịp chơi.

Sở hữu nhiều hảo thủ, nhưng CLB Nam Định lại tổ chức lối chơi rời rạc và lỏng lẻo. Phút 52, dù có 4 hậu vệ án ngữ, nhưng đại diện Việt Nam để Yamashita thoải mái dẫn bóng xộc thẳng vào vòng cấm, đối mặt với thủ môn Caique. Anh quyết định chuyền dọn cỗ cho Jebali ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Percy Tau (phải) bị kèm sát ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Những phút sau đó CLB Nam Định đã kiên cường phản kháng, song các pha tấn công của học trò HLV Vũ Hồng Việt không hiệu quả. Marlos Brenner hay Percy Tau đều không thể độc lập tác chiến để tạo khác biệt, trước đối thủ quá chắc chắn và kỷ luật.

Cả Gamba Osaka và Nam Định đều có cơ hội trong 20 phút cuối trận, nhưng chỉ có thêm 1 bàn thắng được ghi. Phút 87, Yamashita lại thoát xuống thoải mái ở cánh trái, khoét sâu vào hàng thủ mỏng manh của Nam Định. Cầu thủ Nhật Bản tung cú cứa lòng không tốt, nhưng bóng lại vô tình... đập người hậu vệ Nam Định đổi hướng rồi đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Caique.

Bàn thắng danh dự của Nam Định được ghi ở phút 90+4, khi Kyle Hudlin đỡ bóng gọn gàng rồi xoay người sút chéo góc cực hiểm. Đây cũng là điểm sáng duy nhất của Nam Định ở trận này.

Đánh bại Nam Định với tỷ số 3-1, Gamba Osaka giữ ngôi đầu bảng F với 9 điểm sau 3 trận. Trong khi đó, học trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ chờ đợi màn tái đấu đối thủ Nhật Bản vào tháng sau, với màn so tài trên sân Thiên Trường.