Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Polking bật mí vũ khí 'lạ': CLB CAHN quyết thắng đội Úc ở Cúp châu Á

Hồng Nam
22/10/2025 13:11 GMT+7

HLV Alexandre Polking tin rằng CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) sẽ đánh bại Macarthur ở màn so tài ngày mai (23.10), trong khuôn khổ bảng E AFC Champions League 2.

HLV Polking: 'CLB CAHN phải lấy 3 điểm'

Trả lời báo chí trước trận đấu vào trưa 22.10, HLV Alexandre Polking khẳng định CLB CAHN phải thắng Macarthur tại trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày mai (23.10), qua đó tạo bàn đạp tiến xa tại AFC Champions League 2.

Sau 2 lượt trận, CLB CAHN dẫn đầu bảng E với 4 điểm (hòa Bắc Kinh Quốc An 2-2, thắng Tai Po 3-0). Macarthur đứng thứ ba với 3 điểm (thua Tai Po 1-2, thắng Bắc Kinh Quốc An 3-0). Theo ông Polking, Macarthur là đội bóng mạnh, nhưng CLB CAHN đã sẵn sàng.

HLV Polking bật mí vũ khí 'lạ': CLB CAHN quyết thắng đội Úc ở Cúp châu Á- Ảnh 1.

HLV Polking

ẢNH: CLB CAHN

"Mục tiêu của CLB CAHN rõ ràng là 3 điểm. Đây là bảng đấu khó lường. Nếu muốn đi xa, chúng tôi phải giành chiến thắng trong trận đấu quan trọng này. Đó cũng là món quà dành tặng cho khán giả", HLV Polking tuyên bố.

Chiến lược gia người Đức nói thêm: "Macarthur có nhiều thay đổi so với khi giành Cúp quốc gia mùa trước. Chúng tôi đã xem video về đối thủ. Họ là đội bóng có sức mạnh, thể lực, tấn công biên tốt, cầu thủ nhanh nhẹn. Do đó, CLB CAHN tập chiến thuật chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Ngoài ra, việc được thi đấu sân nhà giúp chúng tôi triển khai tốt công tác kỹ thuật". 

Trong lần đầu tiên bước ra "biển lớn" AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á), CLB CAHN đang để lại ấn tượng đậm nét.

Dù còn nhiều hạn chế, như hay mắc sai lầm trong khoảng 20 phút cuối trận, hay bỏ lỡ cơ hội... nhưng cần nhìn nhận: CLB CAHN đã chơi tốt. 

Đội bóng của ông Polking có lối chơi mang hình hài kiểm soát bóng rõ ràng, ban bật nhuần nhuyễn, nỗ lực kiểm soát để mở khóa đối thủ và không phụ thuộc mật thiết vào ngoại binh. Cá tính chơi bóng của CLB CAHN được định hình, không thay đổi dù gặp đối thủ mạnh đến đâu.

Bên cạnh lối chơi được định hình, HLV Polking còn trong tay vũ khí mang tên Stefan Mauk, cựu tiền vệ của chính Macarthur. Stefan Mauk rất hiểu đội bóng Úc, nên sẽ mang đến cho CLB CAHN nhiều thông tin hữu ích.

HLV Polking bật mí vũ khí 'lạ': CLB CAHN quyết thắng đội Úc ở Cúp châu Á- Ảnh 2.

Stefan Mauk (áo đỏ) từng đá cho Macarthur

ẢNH: MINH TÚ

"Ngay khi có kết quả bốc thăm ở bảng đấu này, tôi trao đổi với ngoại binh Stefan Mauk. Cậu ấy từng chơi cho Macarthur nên có nhiều kinh nghiệm", ông Polking nhấn mạnh. 

'CLB CAHN không bỏ qua bất cứ giải đấu nào' 

Theo HLV Polking, CLB CAHN sẽ nỗ lực ở mọi giải đấu, dù phải căng sức đá 4 đấu trường (V-League, Cúp quốc gia, AFC Champions League 2, ASEAN Club Championship) mùa này.

"Chúng tôi tập trung trên toàn mặt trận, sơ đồ chiến thuật và con người không có nhiều thay đổi. Tôi cho rằng nếu để rơi điểm ở trận đấu nào đó sẽ khiến mặt trận khác khó khăn, vì thế CAHN không bỏ bất cứ giải đấu nào", ông Polking chia sẻ.

Nếu đánh bại Macarthur ở trận đấu tối mai (23.10), CLB CAHN chắc chắn bảo vệ được ngôi đầu bảng E trước khi bước vào giai đoạn lượt về.

"CLB CAHN tham dự nhiều giải đấu, do đó sự chuẩn bị từ đầu mùa giải rất quan trọng, đặc biệt là về chiều sâu đội hình. Ở trận đấu quốc tế các đội được sử dụng nhiều cầu thủ nước ngoài hơn nên chúng tôi có sự luân phiên, từ đó tạo nên cân bằng về lực lượng. Tôi tin tưởng đội hình hiện tại của CLB CAHN có thể chơi tốt ở 4 giải đấu", HLV Polking kết luận. 


