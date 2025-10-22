Vị trí nhạy cảm nhất đội tuyển Việt Nam: Thời của thủ môn cao 1,91 m đã đến?

Vị trí khó đoán ở đội tuyển Việt Nam

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam liên tục thay đổi và thanh lọc nhân sự ở mọi tuyến trong suốt 1 năm qua. Tuy nhiên, không phòng tuyến nào bất ổn như vị trí thủ môn.

Khi mới nắm quyền, ông Kim trao cho Văn Lâm và Filip mỗi người bắt chính 2 trận trong số 4 trận đầu tiên. Đến AFF Cup, quyền bắt chính bất ngờ thuộc về Đình Triệu, người ban đầu bị đánh giá chỉ là lựa chọn số 2 hoặc số 3, bởi thiếu vốn kinh nghiệm quốc tế khi tuổi đời (33 tuổi) cũng chẳng còn trẻ.

Thủ môn Trung Kiên có trận ra mắt đội tuyển Việt Nam trước Nepal ẢNH: KHẢ HÒA

Đến vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam lại dùng tới... 4 thủ môn chỉ trong 4 trận. Đình Triệu bắt trận gặp Lào, Filip trổ tài trước Malaysia, Văn Lâm xỏ găng bắt trận gặp Nepal lượt đi, còn Trung Kiên lần đầu ra sân cho đội tuyển trong màn tái đấu Nepal lượt về.

Quan điểm của HLV Kim Sang-sik đã ẩn trong cách dùng người. Với 4 thủ môn xoay vòng nhau trong 1 năm qua, ông Kim vẫn đang mở cửa cho vị trí này. Bất kỳ ai cũng có cơ hội bắt chính, nếu có phong độ tốt tại V-League và thể hiện được mình trên sân tập. Chiến lược gia người Hàn Quốc không lựa chọn thủ môn dựa trên danh tiếng. Nếu như vậy, Đình Triệu hay Trung Kiên đã... chẳng đến lượt.

Đình Triệu chỉ cần một đợt tập huấn Hàn Quốc vào tháng 11.2024 để thuyết phục HLV thủ môn Lee Woon-jae cho vị trí số một tại AFF Cup 2024. Dù ở thời điểm đó, Nguyễn Filip vượt trội mọi mặt, cả về tiếng tăm, đẳng cấp (8 năm bắt chính tại CH Czech, từng ra sân tại Europa League), lẫn năng lực chuyên môn.

Nhưng, giỏi hơn không bằng phù hợp hơn. Còn thế nào là phù hợp, chỉ ông Kim và trợ lý hiểu được thông qua bộ quy tắc riêng. Ông Kim từng nói, đã lên tuyển thì không có khái niệm tuổi tác hay cách biệt kinh nghiệm.

HLV Kim Sang-sik không ngại tin tưởng cầu thủ trẻ ẢNH: KHẢ HÒA

Cũng bởi vậy, thủ môn Trung Kiên dù còn rất trẻ (22 tuổi), nhưng đủ khả năng trở thành số một.

Tại sao Trung Kiên sáng cửa?

Màn ra mắt trong trận gặp Nepal ngày 14.10 (đội tuyển Việt Nam thắng 1-0) không chỉ thuần túy là khởi đầu của một thủ môn trẻ.

Trung Kiên còn thể hiện tầm vóc để HLV Kim Sang-sik cân nhắc cho vị trí số một. Anh chọn vị trí tốt, bắt bóng bổng chắc tay, bản lĩnh và tâm lý đều vững vàng.

Trong 20 phút cuối trận, khi Nepal dội bóng bổng vào vòng cấm, Trung Kiên đã hóa giải tất cả, bằng chiều cao 1,91 m và sải tay dài.

Tất nhiên, Nepal chưa đủ mạnh để Trung Kiên phải bộc lộ hết năng lực. Nhưng, tố chất của anh đã được HLV Kim Sang-sik ghi nhận từ U.23 đến đội tuyển Việt Nam. Năng lực ấy không chỉ dừng ở số lần cứu thua, mà còn là sự lạnh lùng, vững chãi và an toàn, thứ cốt lõi định hình nên thủ môn giỏi.

Trung Kiên có bản lĩnh và độ "lạnh" ẢNH: KHẢ HÒA

Đừng nghĩ rằng HLV Kim Sang-sik để Trung Kiên bắt chính, bởi anh sắp cùng U.23 Việt Nam đấu 2 giải trẻ quan trọng. Đội tuyển Việt Nam cũng chịu sức ép phải thắng, đòi hỏi ông Kim phải thận trọng với từng quyết định.

Thủ môn sinh năm 2003 được chọn, bởi vì anh xứng đáng. Cũng giống như Đình Triệu ở AFF Cup 2024, ông Kim tin tưởng học trò và mắt nhìn người của mình.

Dù hành trình trở thành số một còn rất dài, nhưng Trung Kiên đủ tốt chất để trở thành số một: năng lực, trình độ, suất bắt chính ở CLB, cùng niềm tin không thể lay chuyển của HLV Kim.

Tại CLB, HAGL dẫu sa sút, nhưng Trung Kiên vẫn còn nguyên giá trị. Thủ môn 22 tuổi đã miệt mài cứu thua, vẫn xuất sắc đều đặn mỗi trận, bất chấp phải đá ở tập thể đang sa sút cùng cực.

Còn tại U.23 Việt Nam, anh sẽ dự SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Cả hai giải đấu đều khó khăn, nhưng là bệ phóng hoàn hảo để nếu chơi tốt, Trung Kiên sẽ xây dựng thêm bức tường tự tin để trở lại đội tuyển Việt Nam, cạnh tranh sòng phẳng với đàn anh.



