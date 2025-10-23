Lịch thi đấu AFC Champions League 2 hôm nay: CLB CAHN gặp thách thức đến từ Úc

T HỬ THÁCH CHO CLB CAHN

Màn so tài với CLB Macarthur (Úc) lúc 19 giờ 15 hôm nay (23.10) là thử thách lớn cho CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại AFC Champions League 2. Bởi khác với các đối thủ mà thầy trò HLV Alexandre Polking đã gặp, Macarthur là đội bóng thực sự mạnh mẽ về thể chất và sức vóc. Thành lập từ năm 2018, Macarthur không phải tên tuổi lớn tại Úc như Adelaide United hay Melbourne Victory, nhưng đội bóng non trẻ gây ấn tượng khi vô địch Cúp quốc gia Úc để đoạt vé dự Cúp châu Á.

CLB Công an Hà Nội đang bất bại tại vòng bảng AFC Champions League 2 ẢNH: MINH TÚ

CLB CAHN đã chứng tỏ năng lực sau 2 trận đầu, khi hòa 2-2 Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) trong thế đá trên chân, rồi đánh bại Tai Po (Hồng Kông) 3 bàn không gỡ nhờ thế trận áp đảo. Đội bóng của ông Polking hội tụ đủ sức mạnh, kỹ thuật, sự nhuần nhuyễn và tốc độ để kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, CLB CAHN vẫn có hạn chế mà đến lúc này vẫn chưa thể khắc phục hết. Đó là điểm yếu thể lực (thường mất thế trận và thủng lưới trong 20 phút cuối trận), thiếu tập trung, phung phí cơ hội và dễ bị phản đòn khi gặp những đối thủ tấn công chớp nhoáng. Để tiến xa ở AFC Champions League 2 như tuyên bố của HLV Polking trong cuộc họp báo hôm qua (22.10), CLB CAHN phải vừa đá, vừa sửa.

HLV Polking phân tích: "Chúng tôi đã xem video về đối thủ. Họ là đội bóng có sức mạnh, thể lực, tấn công biên tốt, nhanh nhẹn. Do đó, CLB CAHN tập chiến thuật chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Ngoài ra, việc được thi đấu sân nhà giúp chúng tôi triển khai tốt công tác kỹ thuật". Ở cuộc so tài tối nay, CLB CAHN cần che kỹ hai biên, nơi vốn thường xuyên bị khoét bởi các hậu vệ dâng cao. Đồng thời, tuyến phòng ngự với Hugo Gomes, Đình Trọng, Tuấn Dương, Vitao… cũng cần tranh chấp tốt để giữ vững trận địa trước những tiền đạo to khỏe của Macarthur.

Học trò của HLV Polking cũng nên phân phối thể lực tốt để không bị hụt hơi vào cuối trận, trong bối cảnh lịch thi đấu ở 4 sân chơi là rất dày, có thể đánh gục bất cứ tập thể nào. Bài học thất bại trước Buriram bởi những bàn thua phút cuối ở chung kết ASEAN Club Championship mùa trước vẫn còn rất nóng hổi, mà CLB CAHN cần ghi nhớ.

Để khắc chế đối thủ có thể chất đáng gờm, CLB CAHN phải kiểm soát bóng tốt, tận dụng kỹ thuật và sự nhuần nhuyễn để mở khóa hàng phòng ngự đối phương. HLV Polking khẳng định CLB CAHN đã hoàn thiện đấu pháp. Lấy nhu thắng cương, dùng sự mềm mại uyển chuyển để vượt qua đội bóng Úc, đại diện VN sẽ giữ 3 điểm ở lại Hàng Đẫy.

NỖI BUỒN CLB NAM ĐỊNH

Trên sân Panasonic Suita (Nhật Bản) tối 22.10, CLB Nam Định thua đậm 1-3 trước Gamba Osaka ở lượt đấu thứ ba vòng bảng AFC Champions League 2. Đây là thất bại được báo trước với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt khi Gamba Osaka rõ ràng ở đẳng cấp khác. Đội bóng Nhật Bản từng vô địch J-League, có hai thập niên đá tại AFC Champions League và sở hữu dàn nội - ngoại binh chất lượng.

Dù vậy, cách thua của CLB Nam Định cho thấy sự chênh lệch trình độ rất lớn giữa bóng đá VN và Nhật Bản. Ra sân với 8 ngoại binh, nhưng học trò HLV Vũ Hồng Việt bị áp đảo toàn diện, không kiểm soát được thế trận và bị đối thủ khoan phá bởi những pha đan bóng khoa học, ăn ý. Dàn ngoại binh của Nam Định chỉ tạo nên bức tranh rời rạc, với những pha phối hợp, rê dắt lẻ tẻ của Marlos Brenner hay Percy Tau. Trong khi đó, hàng thủ đội bóng VN mắc nhiều sai sót, tiêu biểu ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, một mình tiền vệ Ryoya Yamashita cầm bóng rê dắt xuyên thủng tuyến phòng ngự cao to của Nam Định, rồi căng ngang cho Issam Jebali lập công.

Với các ngoại binh cao lớn, CLB Nam Định đã cải thiện được tầm vóc, nhưng cái thiếu của đội bóng thành Nam ở giải châu Á không chỉ là cơ bắp hay chiều cao, mà còn là tư duy chơi bóng. Với dàn cầu thủ mang thể hình khiêm tốn, Gamba Osaka vẫn khiến những "người khổng lồ" của Nam Định phải chật vật đuổi bóng trong cả trận nhờ tư duy và chiến thuật vượt trội. Dù đang chơi thất thường ở J-League 1 (chỉ thắng 15/34 trận, đứng thứ 9), song Gamba Osaka vẫn quá mạnh so với đương kim vô địch V-League.