Huyền thoại Malaysia bất ngờ khuyên đội nhà phải thật thông minh mới đấu nổi U.23 Việt Nam

"U.23 Việt Nam là thử thách khó, U.23 Malaysia phải quyết tâm"

Môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra từ ngày 3 đến 18.12, với thể thức các đội thi đấu vòng tròn một lượt, 3 đội đứng đầu mỗi bảng và 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Theo kết quả bốc thăm ngày 19.10, U.23 Malaysia nằm ở bảng B cùng với U.23 Việt Nam và U.23 Lào. Truyền thông lẫn các chuyên gia bóng đá Malaysia đánh giá đây là bảng đấu rất khó cho thầy trò HLV Nafuzi Zain.

“U.23 Malaysia phải chơi bóng một cách thông minh và thực sự quyết tâm ở 2 trận đấu vòng bảng sắp tới. U.23 Việt Nam là đối thủ cực khó trong khi trận gặp U.23 Lào cũng không hề dễ dàng cho U.23 Malaysia, đặc biệt là khi đội bóng này đã có sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian gần đây”, cựu danh thủ bóng đá Malaysia Safee Sali bày tỏ.

U.23 Malaysia (áo vàng) không có phong độ tốt trong năm 2025 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đáng chú ý, trong năm 2025, U.23 Malaysia cũng không có phong độ tốt nhất. U.23 Malaysia thi đấu không thành công tại giải U.23 Đông Nam Á vào tháng 7, trong đó có trận thua sốc U.23 Philippines 0-2 và bị loại ở vòng bảng. Tại vòng loại U.23 châu Á vào tháng 9, họ cũng bị loại sau khi để thua đội U.23 Li Băng tỷ số 0-1 và U.23 Thái Lan tỷ số 1-2, chỉ thắng an ủi trước đội U.23 Mông Cổ tỷ số 7-0. Safee Sali cho rằng nếu không nhanh chóng cải thiện lối chơi U.23 Malaysia rất khó để làm nên chuyện khi gặp U.23 Việt Nam.

Ông Safee Sali đánh giá: “Tôi cho rằng trận gặp U.23 Việt Nam sẽ vô cùng căng thẳng và khó khăn cho U.23 Malaysia. Vì vậy, lối chơi của đội U.23 Malaysia khi đối đầu U.23 Việt Nam phải có sự gắn kết cực lớn. Các cầu thủ ra sân đều phải ý thức được rằng mình đang mang trọng trách lớn lao”.

Ông Safee Sali tiếp tục nhấn mạnh: "Trong mọi hành động, các cầu thủ phải nghĩ cho tập thể. Tôi hy vọng những trận thua trong quá khứ có thể giúp U.23 Malaysia rút ra nhiều kinh nghiệm. Chiến thắng là quan trọng, nhưng cầu thủ cần thông minh hơn trong cách phản ứng và hành xử”.

U.23 Malaysia không thể so sức mạnh với U.23 Việt Nam...

Cùng chung quan điểm với huyền thoại Safee Sali, ký giả Oleh Bernama của trang Bharian nhận định U.23 Việt Nam sẽ là đối thủ khó chịu của U.23 Malaysia trên đất Thái Lan.

Ông Oleh Bernama chia sẻ: “Dưới sự dẫn dắt của HLV Nafuzi Zain, U.23 Malaysia sẽ phải đối mặt với U.23 Việt Nam. Đây là thử thách cực đại cho đội bóng trẻ Malaysia trong hành trình giành quyền vào bán kết, đặc biệt là khi thể thức của SEA Games 33 rất khắc nghiệt - chỉ đội nhất bảng mới an toàn. May mắn thay, chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng A cùng Campuchia và Timor Leste, trong khi bảng C gồm Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore”.

U.23 Việt Nam được truyền thông Malaysia đánh giá rất cao ở bảng B ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

“Lần gần nhất Malaysia giành HCV là tại SEA Games 2011 ở Indonesia. Trong khi đó, HCB tại kỳ SEA Games 2017 ở Kuala Lumpur là lần cuối cùng chúng ta xuất hiện trên bục vinh quang ở nội dung bóng đá nam. Nhìn chung, U.23 Malaysia thời điểm này không quá mạnh. Đội bóng của ông Nafuzi Zain không có nhiều gương mặt nổi bật, rất khó để so với các đội như U.23 Việt Nam, Thái Lan hay thậm chí là Indonesia”, ký giả Oleh Bernama kết luận.