Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Huyền thoại Malaysia bất ngờ khuyên đội nhà phải thật thông minh mới đấu nổi U.23 Việt Nam

Văn Trình
Văn Trình
21/10/2025 14:22 GMT+7

Chia sẻ trên kênh Astro, huyền thoại bóng đá Malaysia Safee Sali cho rằng U.23 Việt Nam sẽ là trở ngại cực lớn của U.23 Malaysia ở SEA Games 33.

"U.23 Việt Nam là thử thách khó, U.23 Malaysia phải quyết tâm"

Môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra từ ngày 3 đến 18.12, với thể thức các đội thi đấu vòng tròn một lượt, 3 đội đứng đầu mỗi bảng và 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Theo kết quả bốc thăm ngày 19.10, U.23 Malaysia nằm ở bảng B cùng với U.23 Việt Nam và U.23 Lào. Truyền thông lẫn các chuyên gia bóng đá Malaysia đánh giá đây là bảng đấu rất khó cho thầy trò HLV Nafuzi Zain.

“U.23 Malaysia phải chơi bóng một cách thông minh và thực sự quyết tâm ở 2 trận đấu vòng bảng sắp tới. U.23 Việt Nam là đối thủ cực khó trong khi trận gặp U.23 Lào cũng không hề dễ dàng cho U.23 Malaysia, đặc biệt là khi đội bóng này đã có sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian gần đây”, cựu danh thủ bóng đá Malaysia Safee Sali bày tỏ.

Huyền thoại Malaysia bất ngờ khuyên đội nhà phải thật thông minh mới đấu nổi U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

U.23 Malaysia (áo vàng) không có phong độ tốt trong năm 2025

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đáng chú ý, trong năm 2025, U.23 Malaysia cũng không có phong độ tốt nhất. U.23 Malaysia thi đấu không thành công tại giải U.23 Đông Nam Á vào tháng 7, trong đó có trận thua sốc U.23 Philippines 0-2 và bị loại ở vòng bảng. Tại vòng loại U.23 châu Á vào tháng 9, họ cũng bị loại sau khi để thua đội U.23 Li Băng tỷ số 0-1 và U.23 Thái Lan tỷ số 1-2, chỉ thắng an ủi trước đội U.23 Mông Cổ tỷ số 7-0. Safee Sali cho rằng nếu không nhanh chóng cải thiện lối chơi U.23 Malaysia rất khó để làm nên chuyện khi gặp U.23 Việt Nam.

Ông Safee Sali đánh giá: “Tôi cho rằng trận gặp U.23 Việt Nam sẽ vô cùng căng thẳng và khó khăn cho U.23 Malaysia. Vì vậy, lối chơi của đội U.23 Malaysia khi đối đầu U.23 Việt Nam phải có sự gắn kết cực lớn. Các cầu thủ ra sân đều phải ý thức được rằng mình đang mang trọng trách lớn lao”.

Ông Safee Sali tiếp tục nhấn mạnh: "Trong mọi hành động, các cầu thủ phải nghĩ cho tập thể. Tôi hy vọng những trận thua trong quá khứ có thể giúp U.23 Malaysia rút ra nhiều kinh nghiệm. Chiến thắng là quan trọng, nhưng cầu thủ cần thông minh hơn trong cách phản ứng và hành xử”.

U.23 Malaysia không thể so sức mạnh với U.23 Việt Nam...

Cùng chung quan điểm với huyền thoại Safee Sali, ký giả Oleh Bernama của trang Bharian nhận định U.23 Việt Nam sẽ là đối thủ khó chịu của U.23 Malaysia trên đất Thái Lan.

Ông Oleh Bernama chia sẻ: “Dưới sự dẫn dắt của HLV Nafuzi Zain, U.23 Malaysia sẽ phải đối mặt với U.23 Việt Nam. Đây là thử thách cực đại cho đội bóng trẻ Malaysia trong hành trình giành quyền vào bán kết, đặc biệt là khi thể thức của SEA Games 33 rất khắc nghiệt - chỉ đội nhất bảng mới an toàn. May mắn thay, chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng A cùng Campuchia và Timor Leste, trong khi bảng C gồm Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore”.

Huyền thoại Malaysia bất ngờ khuyên đội nhà phải thật thông minh mới đấu nổi U.23 Việt Nam- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam được truyền thông Malaysia đánh giá rất cao ở bảng B

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

“Lần gần nhất Malaysia giành HCV là tại SEA Games 2011 ở Indonesia. Trong khi đó, HCB tại kỳ SEA Games 2017 ở Kuala Lumpur là lần cuối cùng chúng ta xuất hiện trên bục vinh quang ở nội dung bóng đá nam. Nhìn chung, U.23 Malaysia thời điểm này không quá mạnh. Đội bóng của ông Nafuzi Zain không có nhiều gương mặt nổi bật, rất khó để so với các đội như U.23 Việt Nam, Thái Lan hay thậm chí là Indonesia”, ký giả Oleh Bernama kết luận.

Safee Sali được xem là một trong những huyền thoại của bóng đá Malaysia, có 76 lần khoác áo tuyển quốc gia và ghi 23 bàn. Ông là mảnh ghép của “tam giác tấn công” Safee-Talaha-Safiq, góp phần rất lớn giúp Malaysia vô địch AFF Cup 2010. Ở năm đó, Malaysia đánh bại đội tuyển Việt Nam ở bán kết và thắng luôn đội tuyển Indonesia ở chung kết.

Tin liên quan

Chặng đấu SEA Games thuận lợi: Thầy Kim làm điều này, U.23 Việt Nam sẽ vô địch

Chặng đấu SEA Games thuận lợi: Thầy Kim làm điều này, U.23 Việt Nam sẽ vô địch

Số lượng trận đấu giảm xuống khiến thể thức SEA Games gần giống sân chơi U.23 Đông Nam Á, nơi U.23 Việt Nam đã vô địch cả 3 giải gần nhất.

U.23 Việt Nam cứng cáp nhờ V-League

Lộ diện đài có bản quyền phát sóng CLB CAHN và Nam Định đá cúp châu Á: Xem kênh nào?

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Malaysia Nhập tịch FAM SEA Games 33 Thái Lan Indonesia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận