Bóng chuyền nữ Việt Nam vượt khó trước SEA Games 33: Tại sao không thể tập huấn nướv ngoài?

Hoàng Lê
Hoàng Lê
21/10/2025 00:50 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN không có lực lượng tốt nhất và cũng không tập huấn quốc tế trong giai đoạn chuẩn bị quyết định cho mục tiêu đoạt tấm HCV lịch sử tại SEA Games 33.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam buộc phải tập huấn trong nước

Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN, cho biết: "Đội tuyển bóng chuyền nữ VN tập huấn trong nước với 20 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 33. Đội sẽ không đi tập huấn tại Nhật Bản như dự tính, bởi giai đoạn này trùng với giải vô địch bóng chuyền Nhật Bản nên VN không có quân xanh để cọ xát".

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chọn tập luyện ở địa phương có điều kiện thời tiết giống với Thái Lan, nơi diễn ra SEA Games 33. Ban huấn luyện đã liên hệ một số trung tâm, địa phương nhưng được phản hồi cơ sở vật chất không đảm bảo. Vì thế, nhiều khả năng đội sẽ tập huấn ở "bản doanh" quen thuộc tại Quảng Ninh. Việc kiếm "quân xanh" trong thời gian tập huấn trong nước cũng nan giải khi các đội trong giai đoạn "xả trại" sau giải vô địch quốc gia. Đó cũng là một phần lý do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đề xuất triệu tập đến 20 tuyển thủ, nhằm dễ chia đội hình đấu nội bộ trong quá trình chuẩn bị.

Bóng chuyền nữ Việt Nam vượt khó trước SEA Games 33: Tại sao không thể tập huấn nướv ngoài?- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN không tập huấn quốc tế trước SEA Games 33

ẢNH: HẠNH AN

Để đạt được mục tiêu giành HCV SEA Games 33, đội tuyển VN phải vượt qua được đại kình địch Thái Lan. Ở giải bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.League) năm nay, VN thua Thái Lan ở chung kết chặng 1 sau đó đánh bại đối thủ ở chặng 2. Các HLV đánh giá, chất lượng nhân sự của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn nhỉnh hơn so với VN, nhất là khi chúng ta không có sự góp mặt của Nguyễn Thị Bích Tuyền. Vì thế để làm nên cuộc lật đổ lịch sử tại SEA Games 33, đội tuyển VN cần có được phong độ cao nhất từ dàn trụ cột gồm Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Hoàng Thị Kiều Trinh.

bóng chuyền nữ VN SEA Games 33 HLV Nguyễn Tuấn Kiệt Trần Thị Bích Thuỷ Bích Tuyền Bóng chuyền bóng chuyền nữ
