Billiards: Bao Phương Vinh trổ tài ở giải đấu có thể thức hấp dẫn

Giải Billiards carom 3 băng cúp Phúc Thịnh 2025 được tổ chức dưới sự phối hợp của hệ thống billiards Phúc Thịnh và Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF), hướng đến mục tiêu thúc đẩy phong trào carom 3 băng và tạo sân chơi đẳng cấp cho các tay cơ chuyên nghiệp lẫn phong trào. Giải đấu năm nay có sự đổi mới đáng chú ý trong thể thức thi đấu.

Vòng loại cũng có nhà vô địch

Giải đấu có 2 giai đoạn, gồm: vòng loại và vòng chung kết. Đặc biệt, cả hai vòng đều có cơ cấu giải thưởng riêng biệt. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một giải carom 3 băng phong trào được tổ chức với hình thức "2 trong 1", giúp các tay cơ ở vòng loại không chỉ thi đấu để giành vé đi tiếp, mà còn tranh chấp ngôi vô địch vòng loại với phần thưởng hấp dẫn.

Ông Lương Khắc Tâm - Phó chủ tịch HBSF chia sẻ: "Thể thức này cho thấy ban tổ chức luôn lắng nghe những đóng góp của người chơi. Sau nhiều lần tổ chức, chúng tôi hiểu rằng cơ thủ phong trào cần nhiều hơn một cơ hội để khẳng định mình và được ghi nhận xứng đáng".

Bao Phương Vinh là cơ thủ thi đấu với phong độ tốt nhất tại 2 giải đấu liên tiếp diễn ra ở Bỉ, gồm World Cup billiards Antwerp và World Championship 2025 ẢNH: UMB

Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23.10, theo thể thức loại trực tiếp. Các trận đấu diễn ra trong 30 điểm, tối đa 40 lượt cơ. Vòng chung kết tranh tài trong 2 ngày: 24 và 25.10, quy tụ 32 tay cơ (gồm 16 VĐV vượt qua vòng loại và 16 cơ thủ thuộc bảng xếp hạng của HBSF). Các trận đấu tại vòng bảng đánh 35 điểm theo thể thức hai lần thua, từ vòng 16 đến bán kết thi đấu 40 điểm, và trận chung kết thi đấu 50 điểm.

Các cơ thủ được đặc cách xuất hiện từ vòng chung kết của giải có Bao Phương Vinh. Nhà vô địch thế giới billiards carom 3 băng năm 2023 là VĐV Việt Nam thi đấu ấn tượng nhất ở 2 giải đấu diễn ra tại Bỉ mới đây. Cơ thủ sinh năm 1995 giành hạng 3 chung cuộc tại World Cup billiards Antwerp 2025 và vào đến vòng 16 giải carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2025.

Giải có tổng giá trị tiền thưởng hơn 100 triệu đồng. Tại vòng chung kết, nhà vô địch nhận được 40 triệu đồng, á quân nhận 15 triệu đồng, còn 2 tay cơ đồng hạng ba nhận 7,5 triệu đồng/người. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao hai giải phụ dành cho "best game" và "sê-ri xuất sắc", mỗi giải 5 triệu đồng. Vòng loại có giải thưởng riêng với tổng giá trị 20 triệu đồng dành cho cơ thủ vô địch vòng loại, á quân và đồng hạng ba.