Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Billiards: Bao Phương Vinh thua ngược đáng tiếc, World Championship 2025 sạch bóng cơ thủ Việt Nam

Thu Bồn
Thu Bồn
17/10/2025 21:29 GMT+7

Hai đại diện còn lại của Việt Nam ở vòng 16 giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới 2025 là Trần Thanh Lực và Bao Phương Vinh đều nhận thất bại và dừng bước.

Vòng đấu loại trực tiếp 16 cơ thủ tại giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2025 có 2 đại diện Việt Nam tranh tài, gồm Trần Thanh Lực và Bao Phương Vinh. Theo đó, Thanh Lực chạm trán Martin Horn (Đức), còn Phương Vinh đối đầu Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ).

Bao Phương Vinh nhập cuộc cực tốt, nhưng...

Ở trận đấu diễn ra vào chiều 17.10, Trần Thanh Lực đã không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào trước Horn, người đang có phong độ cực cao và vừa vô địch chặng World Cup billiards diễn ra tại chính Antwerp - Bỉ. Cơ thủ người Đức có đến 2 sê-ri 10, 1 sê-ri 8 và kết thúc trận đấu chóng vánh chỉ sau 14 lượt cơ. Martin Horn thắng chung cuộc với điểm số cách biệt 50-14.

Trong khi đó, thất bại của Bao Phương Vinh khiến người hâm mộ billiards Việt Nam phải tiếc nuối nhiều hơn. Cơ thủ sinh năm 1995 có khởi đầu như mơ trước Berkay Karakurt, khi ghi đến 18 điểm chỉ sau 3 lượt cơ đầu tiên của trận đấu (trong đó có sê-ri 7 và 8 điểm). Dù vậy, cơ thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy mình không phải dạng vừa, khi bám đuổi quyết liệt, không để cho Phương Vinh tạo ra khoảng cách lớn.

Billiards: Bao Phương Vinh thua ngược đáng tiếc, World Championship 2025 sạch bóng cơ thủ Việt Nam- Ảnh 1.

Bao Phương Vinh đang có phong độ ổn định, nhưng không thể tiến sâu tại World Championship 2025

ẢNH: T.B

Bao Phương Vinh đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao ở lượt cơ thứ 15, dẫn 28-25. Nhưng sang hiệp 2, gió đã đổi chiều. Cơ thủ Việt Nam gặp bế tắc trước thế trận không thuận lợi. Lúc này, Karakurt đã bứt lên để qua mặt Phương Vinh và giành chiến thắng 50-38, sau 25 lượt cơ.

Như vậy, billiards Việt Nam không còn đại diện nào ở tứ kết giải World Championship 2025. Tại vòng đấu dành cho 8 cơ thủ mạnh nhất, Cho Myung-woo là cơ thủ duy nhất của làng carom 3 băng châu Á góp mặt.

Những cặp đấu ở tứ kết giải World Championship 2025 gồm: Frederic Caudron (Bỉ) gặp Martin Horn (Đức), De Bruijn (Hà Lan) gặp Arnim Kahofer (Áo), Eddy Merckx (Bỉ) gặp Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ), Cho Myung-woo (Hàn Quốc) gặp Nikos Polychro (Hy Lạp).

Tin liên quan

Billiards: Trần Quyết Chiến và số 1 thế giới Jaspers bị loại đầy bất ngờ

Billiards: Trần Quyết Chiến và số 1 thế giới Jaspers bị loại đầy bất ngờ

Trong trận tái đấu với cơ thủ Hàn Quốc, Trần Quyết Chiến đã không đạt được trạng thái tốt nhất và đành dừng bước ở vòng 32 giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới 2025 đang diễn ra ở Antwerp - Bỉ.

Lịch thi đấu billiards ngày 17.10: Trần Thanh Lực chạm trán nhà vô địch World Cup, thử thách cực lớn

Billiards: Trần Thanh Lực đánh bại cựu vô địch thế giới, thiên tài Caudron thắng chóng vánh

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Bao Phương Vinh TRẦN THANH LỰC carom 3 băng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận