Billiards: Bao Phương Vinh thua ngược đáng tiếc, World Championship 2025 sạch bóng cơ thủ Việt Nam

Vòng đấu loại trực tiếp 16 cơ thủ tại giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2025 có 2 đại diện Việt Nam tranh tài, gồm Trần Thanh Lực và Bao Phương Vinh. Theo đó, Thanh Lực chạm trán Martin Horn (Đức), còn Phương Vinh đối đầu Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ).

Bao Phương Vinh nhập cuộc cực tốt, nhưng...

Ở trận đấu diễn ra vào chiều 17.10, Trần Thanh Lực đã không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào trước Horn, người đang có phong độ cực cao và vừa vô địch chặng World Cup billiards diễn ra tại chính Antwerp - Bỉ. Cơ thủ người Đức có đến 2 sê-ri 10, 1 sê-ri 8 và kết thúc trận đấu chóng vánh chỉ sau 14 lượt cơ. Martin Horn thắng chung cuộc với điểm số cách biệt 50-14.

Trong khi đó, thất bại của Bao Phương Vinh khiến người hâm mộ billiards Việt Nam phải tiếc nuối nhiều hơn. Cơ thủ sinh năm 1995 có khởi đầu như mơ trước Berkay Karakurt, khi ghi đến 18 điểm chỉ sau 3 lượt cơ đầu tiên của trận đấu (trong đó có sê-ri 7 và 8 điểm). Dù vậy, cơ thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy mình không phải dạng vừa, khi bám đuổi quyết liệt, không để cho Phương Vinh tạo ra khoảng cách lớn.

Bao Phương Vinh đang có phong độ ổn định, nhưng không thể tiến sâu tại World Championship 2025 ẢNH: T.B

Bao Phương Vinh đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao ở lượt cơ thứ 15, dẫn 28-25. Nhưng sang hiệp 2, gió đã đổi chiều. Cơ thủ Việt Nam gặp bế tắc trước thế trận không thuận lợi. Lúc này, Karakurt đã bứt lên để qua mặt Phương Vinh và giành chiến thắng 50-38, sau 25 lượt cơ.

Như vậy, billiards Việt Nam không còn đại diện nào ở tứ kết giải World Championship 2025. Tại vòng đấu dành cho 8 cơ thủ mạnh nhất, Cho Myung-woo là cơ thủ duy nhất của làng carom 3 băng châu Á góp mặt.

Những cặp đấu ở tứ kết giải World Championship 2025 gồm: Frederic Caudron (Bỉ) gặp Martin Horn (Đức), De Bruijn (Hà Lan) gặp Arnim Kahofer (Áo), Eddy Merckx (Bỉ) gặp Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ), Cho Myung-woo (Hàn Quốc) gặp Nikos Polychro (Hy Lạp).