Billiards: Trần Quyết Chiến và số 1 thế giới Jaspers bị loại đầy bất ngờ

Tối 16.10, Trần Quyết Chiến ra sân ở vòng 32 giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship 2025), tái đấu với cơ thủ người Hàn Quốc Lee Beom-yeol. Ở trận đấu trước đó thuộc vòng bảng, tay cơ số 1 Việt Nam từng đánh bại Lee với điểm số 40-36. Dù vậy, khi gặp lại, Quyết Chiến đã thi đấu chật vật hơn rất nhiều và thất thủ trước tay cơ Hàn Quốc.

Trần Quyết Chiến gặp bế tắc

Trong khi Trần Quyết Chiến đang gặp bế tắc ở giai đoạn đầu trận, cơ thủ Hàn Quốc đã tận dụng cơ hội để bứt phá. Ở lượt cơ thứ 5, Lee Beom-yeol có sê-ri 8 điểm để vươn lên dẫn 15-5. Đến lượt cơ thứ 9, Lee tiếp tục có sê-ri 5 để nâng cách biệt thành 13 điểm, dẫn 20-7.

Điểm số ở hiệp 1 là 25-8, với lợi thế dẫn điểm thuộc về cơ thủ người Hàn Quốc. Có thể nói, Trần Quyết Chiến đã thi đấu với cảm giác không tốt, khi hiệu suất ghi điểm chỉ là 0,666 (điểm/lượt cơ) trước giờ giải lao.

Trần Quyết Chiến bị loại khá sớm tại giải vô địch thế giới 2025 ẢNH: T.B

Trần Quyết Chiến vẫn không thể lấy lại cảm giác tốt nhất ở hiệp 2. Nhiệm vụ bám đuổi là quá khó khăn, khi những sê-ri trở nên xa xỉ với tay cơ số 1 Việt Nam. Sau 20 lượt cơ, Lee Beom-yeol đã gác Quyết Chiến gần 20 điểm, 32-13.

Sau khi chạm mốc 40 điểm, Lee Beom-yeol bất ngờ chập nhịp, khi giậm chân tại chỗ trong nhiều lượt cơ liền. Ở lượt cơ thứ 36, Trần Quyết Chiến có sê-ri lớn đầu tiên với 8 điểm, nhưng nỗ lực đó đến quá muộn, khi Lee Beom-yeol đã chạm mốc 49 trước đó.

Lee Beom-yeol thắng chung cuộc Trần Quyết Chiến 50-42 sau 37 lượt cơ. Tay cơ Việt Nam dừng chân ở vòng 32 World Championship 2025.

Ở lượt trận cùng giờ, Chiêm Hồng Thái thi đấu hay nhưng nhận thất bại đáng tiếc với điểm số 48-50 trước Arnim Kahofer (Áo), sau 26 lượt cơ. Cơ thủ sinh năm 1999 của Việt Nam cũng dừng bước ở vòng 32 giải vô địch thế giới.

Một bất ngờ khác là đương kim số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan) thất thủ đầy bất ngờ với điểm số 33-50 trước cơ thủ đồng hương De Bruijn.