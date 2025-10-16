Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Billiards: Trần Quyết Chiến và số 1 thế giới Jaspers bị loại đầy bất ngờ

Thu Bồn
Thu Bồn
16/10/2025 22:06 GMT+7

Trong trận tái đấu với cơ thủ Hàn Quốc, Trần Quyết Chiến đã không đạt được trạng thái tốt nhất và đành dừng bước ở vòng 32 giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới 2025 đang diễn ra ở Antwerp - Bỉ.

Tối 16.10, Trần Quyết Chiến ra sân ở vòng 32 giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship 2025), tái đấu với cơ thủ người Hàn Quốc Lee Beom-yeol. Ở trận đấu trước đó thuộc vòng bảng, tay cơ số 1 Việt Nam từng đánh bại Lee với điểm số 40-36. Dù vậy, khi gặp lại, Quyết Chiến đã thi đấu chật vật hơn rất nhiều và thất thủ trước tay cơ Hàn Quốc.

Trần Quyết Chiến gặp bế tắc

Trong khi Trần Quyết Chiến đang gặp bế tắc ở giai đoạn đầu trận, cơ thủ Hàn Quốc đã tận dụng cơ hội để bứt phá. Ở lượt cơ thứ 5, Lee Beom-yeol có sê-ri 8 điểm để vươn lên dẫn 15-5. Đến lượt cơ thứ 9, Lee tiếp tục có sê-ri 5 để nâng cách biệt thành 13 điểm, dẫn 20-7.

Điểm số ở hiệp 1 là 25-8, với lợi thế dẫn điểm thuộc về cơ thủ người Hàn Quốc. Có thể nói, Trần Quyết Chiến đã thi đấu với cảm giác không tốt, khi hiệu suất ghi điểm chỉ là 0,666 (điểm/lượt cơ) trước giờ giải lao.

Billiards: Trần Quyết Chiến và số 1 thế giới Jaspers bị loại đầy bất ngờ- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến bị loại khá sớm tại giải vô địch thế giới 2025

ẢNH: T.B

Trần Quyết Chiến vẫn không thể lấy lại cảm giác tốt nhất ở hiệp 2. Nhiệm vụ bám đuổi là quá khó khăn, khi những sê-ri trở nên xa xỉ với tay cơ số 1 Việt Nam. Sau 20 lượt cơ, Lee Beom-yeol đã gác Quyết Chiến gần 20 điểm, 32-13.

Sau khi chạm mốc 40 điểm, Lee Beom-yeol bất ngờ chập nhịp, khi giậm chân tại chỗ trong nhiều lượt cơ liền. Ở lượt cơ thứ 36, Trần Quyết Chiến có sê-ri lớn đầu tiên với 8 điểm, nhưng nỗ lực đó đến quá muộn, khi Lee Beom-yeol đã chạm mốc 49 trước đó.

Lee Beom-yeol thắng chung cuộc Trần Quyết Chiến 50-42 sau 37 lượt cơ. Tay cơ Việt Nam dừng chân ở vòng 32 World Championship 2025.

Ở lượt trận cùng giờ, Chiêm Hồng Thái thi đấu hay nhưng nhận thất bại đáng tiếc với điểm số 48-50 trước Arnim Kahofer (Áo), sau 26 lượt cơ. Cơ thủ sinh năm 1999 của Việt Nam cũng dừng bước ở vòng 32 giải vô địch thế giới.

Một bất ngờ khác là đương kim số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan) thất thủ đầy bất ngờ với điểm số 33-50 trước cơ thủ đồng hương De Bruijn.

Tin liên quan

Billiards: Trần Thanh Lực đánh bại cựu vô địch thế giới, thiên tài Caudron thắng chóng vánh

Billiards: Trần Thanh Lực đánh bại cựu vô địch thế giới, thiên tài Caudron thắng chóng vánh

Ở cuộc đối đầu thuộc vòng đấu loại trực tiếp giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2025, Trần Thanh Lực giành chiến thắng trước cơ thủ kỳ cựu người Nhật Bản. Qua đó, đại diện của Việt Nam đi tiếp.

Lịch thi đấu billiards ngày 16.10: Trần Quyết Chiến gặp đối thủ duyên nợ, loại trực tiếp

Billiards: Trần Quyết Chiến bứt tốc ngoạn mục, thắng kịch tính trận ra quân World Championship

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Trần Quyết Chiến Dick Jaspers carom 3 băng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận