Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu billiards ngày 16.10: Trần Quyết Chiến gặp đối thủ duyên nợ, loại trực tiếp

Thu Bồn
16/10/2025 09:53 GMT+7

Hôm nay 16.10, giải vô địch thế giới billiards carom 3 băng diễn ra vòng đấu loại trực tiếp, với sự góp mặt của 4 cơ thủ Việt Nam.

Giai đoạn vòng bảng giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2025 đang diễn ra ở Antwerp - Bỉ đã khép lại vào rạng sáng 16.10. Trong số 5 cơ thủ Việt Nam góp mặt tranh tài, 4 cái tên đã vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp (32 cơ thủ) là Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực và Chiêm Hồng Thái. Nguyễn Trần Thanh Tự là cơ thủ Việt Nam duy nhất dừng chân ở vòng đầu.

Trần Quyết Chiến gặp lại đối thủ ở vòng bảng

Hôm nay 16.10, World Championship 2025 tranh tài vòng đấu loại trực tiếp với 16 trận. Theo đó, duyên nợ đưa Trần Quyết Chiến gặp lại Lee Beom-yeol (Hàn Quốc), vào lúc 19 giờ 30. Hai cơ thủ từng nằm chung bảng. Ở trận đấu đó, tay cơ người Hàn Quốc nhận thất bại với điểm số 36-40 trước Quyết Chiến.

Trần Thanh Lực là cơ thủ Việt Nam ra sân sớm nhất, khi chạm trán Ryuji Umeda (Nhật Bản) vào lúc 17 giờ. Cơ thủ Nhật Bản từng đăng quang chức vô địch thế giới vào năm 2007.

Lịch thi đấu billiards ngày 16.10: Trần Quyết Chiến gặp đối thủ duyên nợ, loại trực tiếp- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến góp mặt ở vòng 32 World Chamnpionship 2025

ẢNH: T.B

Chiêm Hồng Thái đối đầu Arnim Kahofer (Áo), vào lúc 19 giờ 30. Cơ thủ trẻ sinh năm 1999 người Việt Nam đang có phong độ cao, thể hiện qua 2 trận đấu ở vòng bảng. Hồng Thái có 1 trận thắng, 1 trận hòa và cho thấy khả năng đi sê-ri đáng nể. Trước đối thủ được cho là cân tài cân sức ở vòng 32, Hồng Thái được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến sâu tại World Championship 2025.

Bao Phương Vinh đụng độ Yilmaz Ozcan (Thổ Nhĩ Kỳ), vào lúc 0 giờ 30 ngày 17.10 (theo giờ Việt Nam). Yilmaz Ozcan là cái tên không quá quen thuộc với người hâm mộ billiards thế giới, nhưng là cơ thủ mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ. Yilmaz Ozcan từng vô địch chặng World Cup billiards vào năm 1997.

Các trận đấu của World Championship 2025 được phát sóng trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.co.kr/schedule).

Những cặp đấu hay còn lại của World Championship 2025

17 giờ: Frederic Caudron gặp Roland Forthomme

19 giờ 30: Dick Japsers gặp De Bruijn

22 giờ: Cho Myung-woo gặp Kim Haeng-jik

0 giờ 30: Eddy Merckx gặp Torbjorn Blomdahl

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Trần Quyết Chiến carom 3 băng Bao Phương Vinh
