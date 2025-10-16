Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Hoàng Sao trổ tài ở giải pool đồng đội danh giá

Nghi Thạo
Nghi Thạo
16/10/2025 03:39 GMT+7

Vượt qua hàng loạt cái tên xuất sắc của làng billiards pool châu Á, tay cơ hàng đầu VN Dương Quốc Hoàng (biệt danh Hoàng Sao) đã được chọn trở thành 1 trong 5 đại diện khu vực tranh tài tại giải đồng đội danh giá Reyes Cup 2025 diễn ra từ ngày 16 - 19.10 tại Philippines.

Hoàng Sao nhận niềm vui bất ngờ

Reyes Cup là giải billiards pool đồng đội được khai sinh với ý nghĩa tri ân huyền thoại người Philippines Efren Reyes, tổ chức lần đầu vào năm 2024. Dù vậy, đây được xem là giải đấu danh giá của nội dung billiards pool, khi quy tụ những cơ thủ hàng đầu thế giới, với nhiều trận đấu hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao. Theo điều lệ giải, mỗi đội có 6 thành viên, trong đó đội trưởng không thi đấu. Thủ quân đội châu Á là cựu cơ thủ Francisco Bustmante (vô địch thế giới 9 bi năm 2010). Việc lựa chọn 5 cơ thủ dự giải tuân theo nguyên tắc sau: 2 suất cho 2 cơ thủ châu Á đứng đầu trên bảng xếp hạng World Nineball Tour (WNT, Aloysius Yapp và Carlo Biado); 2 suất do đội trưởng chọn (Johann Chua và AJ Manas); 1 vé đặc cách do chính WNT trao. Và bất ngờ lớn đã xảy ra khi Hoàng Sao chính là cái tên mà WNT đã "chọn mặt gửi vàng".

Nói bất ngờ là vì Hoàng Sao chỉ đứng hạng 8 châu Á, theo bảng xếp hạng của WNT. Trong khi đó, những cái tên được giới mộ điệu nhận định là ứng viên sáng giá cho suất đặc cách của WNT lại không góp mặt, đặc biệt là trường hợp của 2 anh em người Đài Loan Ko Pin Yi và Ko Ping Chung (đều từng vô địch thế giới và có thứ hạng cao hơn cơ thủ VN). Chính tay cơ sinh năm 1987 cũng vỡ òa khi nhận tin và thốt lên: "Một mục tiêu tưởng như đã trôi qua không thể đạt tới, giờ lại gọi tên mình. Cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi cơ hội tuyệt vời này. Cảm ơn người hâm mộ đã luôn hướng về tôi, tin tưởng và cổ vũ trong suốt thời gian qua".

Hoàng Sao trổ tài ở giải pool đồng đội danh giá- Ảnh 1.

Hoàng Sao đã cùng đội châu Á lên ngôi ở Reyes Cup 2024

ẢNH: WNT

Song, với những ai theo dõi sát sao hành trình của Hoàng Sao, tấm vé đặc cách dự Reyes Cup 2025 là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên định, chuyên nghiệp và nỗ lực không ngừng nghỉ của cơ thủ này. Kể từ năm 2024, Hoàng Sao luôn giữ được phong độ ổn định, thi đấu bản lĩnh ở mọi đấu trường, và đặc biệt là thái độ thi đấu chuẩn mực, truyền cảm hứng cho người hâm mộ. Anh không chỉ là tay cơ có đẳng cấp, mà còn là gương mặt giàu sức hút, góp phần lan tỏa niềm tự hào VN trong cộng đồng billiards quốc tế. "Sau màn trình diễn tuyệt vời trong năm 2024, anh xứng đáng trở lại", WNT viết trên trang chủ.

Tại Reyes Cup 2025, đội châu Á sẽ so tài với đội phần còn lại của thế giới, gồm: đội trưởng là cựu cơ thủ Jeremy Jone, các cơ thủ Fedor Gorst (Mỹ, đương kim số 1 thế giới), Jayson Shaw (Anh), Francisco Sanchez Ruiz (Tây Ban Nha), Skyler Woodward (Mỹ) và Moritz Neuhansen (Đức).

Ở kỳ Reyes Cup 2024, Hoàng Sao cùng đội châu Á đã xuất sắc đánh bại đội châu Âu để đăng quang. Giờ đây, cơ thủ VN đang đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch, nhưng được dự báo sẽ đối đầu với thử thách khắc nghiệt hơn rất nhiều.


Khám phá thêm chủ đề

hoàng sao Dương Quốc Hoàng đội châu Á BILLIARDS POOL Reyes Cup 2025
