Billiards: Trần Quyết Chiến bứt tốc ngoạn mục, thắng kịch tính trận ra quân World Championship

Thu Bồn
Thu Bồn
15/10/2025 05:30 GMT+7

Trần Quyết Chiến có màn bứt tốc ngoạn mục với những lượt cơ liên tiếp ghi sê-ri, qua đó giành chiến thắng đầu tay tại World Championship 2025 đang diễn ra ở Antwerp - Bỉ.

Ở trận đấu kết thúc vào rạng sáng 15.10, Trần Quyết Chiến chạm trán Lee Beom-yeol (Hàn Quốc). Đây là trận đấu ra quân của cơ thủ số 1 Việt Nam tại giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2025.

Trần Quyết Chiến tăng tốc giữa trận

Trần Quyết Chiến giành quyền đề pa và nhập cuộc khá tốt với sê-ri 5. Dù vậy, tay cơ gốc Hà Tĩnh lại chậm nhịp ở những lượt cơ tiếp theo. Đại diện của Việt Nam cũng chưa có cảm giác thi đấu tốt nhất, khi nhiều lần ra cơ bị thiếu lực.

Những lượt cơ bế tắc của Trần Quyết Chiến tạo cơ hội cho đối thủ bám đuổi. Đến lượt cơ thứ 8, Lee Beom-yeol chính thức qua mặt Quyết Chiến, dẫn 13-12. Giai đoạn giữa trận chứng kiến màn so kè điểm số giữa 2 cơ thủ.

Billiards: Trần Quyết Chiến bứt tốc ngoạn mục, thắng kịch tính trận ra quân World Championship- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến khởi đầu suôn sẻ tại World Championship 2025

ẢNH: T.B

Ở lượt cơ thứ 17, Trần Quyết Chiến bất ngờ bứt tốc với sê-ri 8 điểm để tạo cách biệt, đồng thời đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao, dẫn trước 24-17. Khi trở lại bàn đấu, cơ thủ gốc Hà Tĩnh tiếp tục duy trì được cảm giác ghi điểm tốt. Lượt cơ thứ 18 và 19, Quyết Chiến lần lượt ghi sê-ri 6 và 7 điểm, đào sâu cách biệt thành 37-22.

Đến lượt cơ thứ 20, Lee Beom-yeol nỗ lực ghi được sê-ri 9 để rút ngắn cách biệt còn 31-37, nhưng không thể lật ngược được tình thế. Trần Quyết Chiến ghi 3 điểm để cán mốc 40. Cơ thủ Hàn Quốc đề pa hậu được 4 điểm.

Chung cuộc, Trần Quyết Chiến thắng Lee Beom-yeol 40-36, sau 22 lượt cơ. Cơ thủ Việt Nam ra quân thắng lợi tại World Championship 2025. Chiến thắng khai màn này giúp Quyết Chiến sáng cửa đi tiếp vào vòng 32 cơ thủ (đấu loại trực tiếp).

Trước đó, Bao Phương Vinh thắng thuyết phục Bahamondes với điểm số 40-13, sau 12 lượt cơ. Nguyễn Trần Thanh Tự nhận thất bại trước Carlos Anguita với điểm số 38-40.

World Championship 2025 quy tụ 48 cơ thủ tranh tài, chia đều vào 16 bảng (mỗi bảng 3 người), thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng giành quyền góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp (32 cơ thủ).

