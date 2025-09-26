Hoàng Sao bị loại đáng tiếc, giải vô địch thế giới 10 bi nam vẫn hấp dẫn

Hoàng Sao thua tay cơ số 2 thế giới

Ở vòng Last 16, niềm hy vọng còn sót lại của billiards Việt Nam là Hoàng Sao bước vào cuộc đối đầu căng thẳng với Aloysius Yapp, tay cơ số một Singapore đang có phong độ rất cao trong năm 2025 với nhiều danh hiệu lớn.

Ở set đầu tiên, Hoàng Sao khởi đầu đầy tự tin. Anh thi đấu chắc tay, tận dụng tốt những pha đánh lỗi của đối thủ để giành thắng lợi 1-0. Sang set 2, bước ngoặt xảy ra khi cơ thủ Việt Nam trượt bi số 10 trong ván mở màn. Yapp không bỏ lỡ cơ hội, liên tục ghi điểm để thắng ngược 4-3, cân bằng tỷ số.

Đến set 3, Yapp sớm dẫn trước 3-0 và tưởng chừng sẽ kết thúc nhanh gọn. Tuy nhiên, Hoàng Sao thể hiện bản lĩnh, gỡ hòa 3-3. Dù vậy, sai sót trong ván quyết định khiến anh để thua 3-4, qua đó bị đối thủ dẫn 2-1.

Không chấp nhận dừng lại, Hoàng Sao vùng lên mạnh mẽ ở set 4. Anh chỉ thua duy nhất 1 ván và thắng 4-1, đưa trận đấu vào set 5 quyết định. Ở set cuối, hai tay cơ giằng co từng điểm, hòa 3-3 và phải phân định thắng thua bằng loạt penalty. Tại đây, Quốc Hoàng đánh hỏng một lượt, trong khi Yapp xuất sắc thành công cả 4 cú đánh. Chung cuộc, cơ thủ Singapore giành chiến thắng 3-2, đoạt vé vào tứ kết gặp Shane Van Boening (Mỹ).

Hoàng Sao trải qua một trận đấu căng thẳng và rời giải đáng tiếc ẢNH: BTC

Tứ kết hấp dẫn, 4 tay cơ xuất sắc lộ diện

Ngay sau vòng Last 16, vòng tứ kết cũng được diễn ra. Trong cuộc nội chiến Philippines, nhà đương kim vô địch Carlo Biado đã thể hiện đẳng cấp khi vượt qua đồng hương Mark Estiola với tỷ số 3-0, qua đó giành vé đầu tiên vào bán kết. Trận đấu diễn ra chóng vánh khi Biado kiểm soát thế trận tốt, tận dụng triệt để sai sót của đối thủ.

Một trong những màn đối đầu đáng chú ý là giữa Oliver Szolnoki (Hungary) và Ko Ping Chung (Đài Loan). Ko Ping Chung, ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch, khẳng định phong độ ổn định để thắng 3-2 sau 5 set căng thẳng. Szolnoki có thời điểm gỡ hòa và tạo áp lực lớn, song không đủ để ngăn cản tay cơ đến từ Đài Loan.

Ở cặp đấu được chờ đợi khác, Shane Van Boening (Mỹ), huyền thoại pool với nhiều danh hiệu lớn đã đánh bại Aloysius Yapp (Singapore) 3-1. Yapp vừa loại Dương Quốc Hoàng ở vòng Last 16, nhưng trước kinh nghiệm dày dạn của Van Boening, cơ thủ số một Singapore không thể tạo thêm bất ngờ.

Trận tứ kết còn lại chứng kiến cuộc rượt đuổi điểm số hấp dẫn giữa Marco Teutscher (Hà Lan) và Alex Kazakis (Hy Lạp). Sau 5 set giằng co, Kazakis lội ngược dòng thành công để thắng 3-2, trở thành đại diện châu Âu duy nhất góp mặt ở bán kết.

Như vậy, 4 tay cơ góp mặt ở bán kết giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 là Carlo Biado (Philippines), Ko Ping Chung (Đài Loan), Shane Van Boening (Mỹ) và Alex Kazakis (Hy Lạp). Hai trận bán kết sẽ diễn ra ngày 27.9, Carlo Biado đối đầu Ko Ping Chung vào lúc 11 giờ. Sau đó, lúc 16 giờ sẽ là trận bán kết còn lại giữa Shane Van Boening và Alex Kazakis.