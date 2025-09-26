Giải golf từ thiện Swing For Life: Cầu nối tri ân

Điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng golfer Lý Triều Vân cho thấy phong độ ấn tượng khi qua mặt hàng loạt đối thủ cạnh tranh, giành danh hiệu vô địch với điểm gross 80 gậy. Ngoài ra ban tổ chức giải golf từ thiện Swing For Life 2025 còn trao thưởng cho các golfer xếp hạng nhất, nhì, ba của các bảng và các giải thưởng kỹ thuật.

Golfer Lý Triều Vân (giữa) nhận cúp vô địch giải golf từ thiện Swing For Life 2025 ẢNH: CHÍNH VĂN

Giải golf từ thiện Swing For Life 2025 không chỉ để lại dấu ấn chuyên môn mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng. Với chủ đề "tri ân những chiến sĩ vì hòa bình", ban tổ chức đã quyên góp được 377 triệu đồng từ các golfer, doanh nhân và qua việc đấu giá thành công gậy Putter Ping từ ông Trần Ngọc Thuận. Ông Trần Thanh Tú – Chủ tịch Hội Golf TP.HCM còn đóng góp thêm 123 triệu đồng, nâng tổng số tiền lên tròn 500 triệu đồng.

Giải Swing For Life 2025 quyên góp được 500 triệu đồng trao đến Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất cùng các cựu chiến binh

ẢNH: CHÍNH VĂN

Giải golf từ thiện Swing For Life 2025 với nhiều giải thưởng hấp dẫn ẢNH: CHÍNH VĂN

Toàn bộ số tiền trên được ban tổ chức giải Swing For Life trao đến Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất cùng các cựu chiến binh – những người đã hy sinh và cống hiến vì độc lập, hòa bình của Tổ quốc. Trải qua 26 năm kể từ lần đầu tổ chức năm 1999, Swing for Life đã trở thành giải golf từ thiện lâu đời nhất của làng golf Việt Nam, với tổng số tiền đóng góp gần 40 tỉ đồng được gửi đến các chương trình xã hội. Giải đấu khẳng định ý nghĩa cao đẹp của việc dùng thể thao làm cầu nối để tri ân, sẻ chia và đóng góp cho cộng đồng, mang lại cảm hứng cho các thế hệ golfer.