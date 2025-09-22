CLB golf họ Bùi lần đầu tiên vô địch kịch tính giải các dòng họ

Bước ngoặt đến từ vòng 2, khi CLB golf họ Bùi giành tới 5,5 điểm trên tổng số 6 trận, qua đó vươn lên dẫn đầu với 8,5 điểm. Đáng chú ý, golfer Bùi Duy Hiệp có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Phạm Văn Lợi của CLB Phạm gia, mang về 0,5 điểm quý giá – dù lỡ mất cơ hội lấy trọn điểm ở cú đánh cuối. Chính 0,5 điểm ấy trở thành bàn đạp để Bùi Văn Dương tiếp tục ghi trọn 1 điểm trong trận thắng thuyết phục trước Cao Huy Hoàng (CLB golf họ Cao).

Niềm vui chiến thắng của các golfer CLB họ Bùi ẢNH: BTC

Tưởng như chức vô địch đã nằm chắc trong tay CLB họ Bùi thì một kịch bản đầy bất ngờ lại xuất hiện. CLB họ Dương phía bắc âm thầm bám đuổi với 7,5 điểm đã giành trọn điểm số từ CLB golf họ Hoàng Huỳnh. Trận đấu giữa Hoàng Tý và Dương Đức Mạnh trở thành tâm điểm khi Hoàng Tý bất ngờ đánh mất phong độ, để đối thủ gỡ hòa ở hố 17. Dương Đức Mạnh dù gặp khó với bóng vào bẫy đỏ vẫn giữ sự bình tĩnh giúp đội bước vào trận play-off tranh ngôi vương với CLB họ Bùi.

Giải golf các CLB golf dòng họ mùa 5 chứng kiến những màn so tài hấp dẫn ẢNH: BTC

Loạt play-off sinh tử giữa CLB họ Bùi và CLB họ Dương diễn ra đầy hấp dẫn. Đại diện họ Dương là Dương Công Thuận đối đầu cùng Bùi Đức Tuấn của họ Bùi. Thuận khởi đầu không thuận lợi còn Tuấn thể hiện phong độ cao với những cú đánh chuẩn xác giúp CLB golf họ Bùi vượt qua CLB golf họ Dương để lên ngôi vô địch.

Giải các CLB golf dòng họ tạo sân chơi ý nghĩa, hấp dẫn cho các golfer ẢNH: BTC

Chiến thắng của CLB golf họ Bùi ở mùa giải thứ 5 không chỉ là một chiếc cúp vô địch, mà còn là minh chứng cho tinh thần kiên định, niềm tin sắt đá và sức mạnh đoàn kết. Từ chỗ suýt bị loại ở vòng ngoài, họ đã tạo nên kỳ tích.