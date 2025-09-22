Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

CLB golf họ Bùi lần đầu tiên vô địch kịch tính giải các dòng họ

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
22/09/2025 13:44 GMT+7

CLB golf họ Bùi xuất sắc đăng quang giải vô địch các CLB golf dòng họ mùa 5 vừa kết thúc tại sân golf Thanh Lanh (Phú Thọ) khi đánh bại CLB golf họ Dương phía bắc trong loạt play-off kịch tính.

Bước ngoặt đến từ vòng 2, khi CLB golf họ Bùi giành tới 5,5 điểm trên tổng số 6 trận, qua đó vươn lên dẫn đầu với 8,5 điểm. Đáng chú ý, golfer Bùi Duy Hiệp có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Phạm Văn Lợi của CLB Phạm gia, mang về 0,5 điểm quý giá – dù lỡ mất cơ hội lấy trọn điểm ở cú đánh cuối. Chính 0,5 điểm ấy trở thành bàn đạp để Bùi Văn Dương tiếp tục ghi trọn 1 điểm trong trận thắng thuyết phục trước Cao Huy Hoàng (CLB golf họ Cao).

CLB golf họ Bùi lần đầu tiên vô địch kịch tính giải các dòng họ - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của các golfer CLB họ Bùi

ẢNH: BTC

Tưởng như chức vô địch đã nằm chắc trong tay CLB họ Bùi thì một kịch bản đầy bất ngờ lại xuất hiện. CLB họ Dương phía bắc âm thầm bám đuổi với 7,5 điểm đã giành trọn điểm số từ CLB golf họ Hoàng Huỳnh. Trận đấu giữa Hoàng Tý và Dương Đức Mạnh trở thành tâm điểm khi Hoàng Tý bất ngờ đánh mất phong độ, để đối thủ gỡ hòa ở hố 17. Dương Đức Mạnh dù gặp khó với bóng vào bẫy đỏ vẫn giữ sự bình tĩnh giúp đội bước vào trận play-off tranh ngôi vương với CLB họ Bùi.

CLB golf họ Bùi lần đầu tiên vô địch kịch tính giải các dòng họ - Ảnh 2.

Giải golf các CLB golf dòng họ mùa 5 chứng kiến những màn so tài hấp dẫn

ẢNH: BTC

Loạt play-off sinh tử giữa CLB họ Bùi và CLB họ Dương diễn ra đầy hấp dẫn. Đại diện họ Dương là Dương Công Thuận đối đầu cùng Bùi Đức Tuấn của họ Bùi. Thuận khởi đầu không thuận lợi còn Tuấn thể hiện phong độ cao với những cú đánh chuẩn xác giúp CLB golf họ Bùi vượt qua CLB golf họ Dương để lên ngôi vô địch.

CLB golf họ Bùi lần đầu tiên vô địch kịch tính giải các dòng họ - Ảnh 3.

Giải các CLB golf dòng họ tạo sân chơi ý nghĩa, hấp dẫn cho các golfer

ẢNH: BTC

Chiến thắng của CLB golf họ Bùi ở mùa giải thứ 5 không chỉ là một chiếc cúp vô địch, mà còn là minh chứng cho tinh thần kiên định, niềm tin sắt đá và sức mạnh đoàn kết. Từ chỗ suýt bị loại ở vòng ngoài, họ đã tạo nên kỳ tích.

Tin liên quan

Giải golf doanh nhân Sài Gòn nối nhịp cầu nhân ái, cú ‘hole in one’ trị giá 1,8 tỉ đồng

Giải golf doanh nhân Sài Gòn nối nhịp cầu nhân ái, cú ‘hole in one’ trị giá 1,8 tỉ đồng

CLB golf doanh nhân Sài Gòn phối hợp cùng Hội doanh nhân Sài Gòn tổ chức giải golf doanh nhân Sài Gòn – Swing for Dream 2025 Cúp Nippon Paint kết hợp hỗ trợ các VĐV người khuyết tật.

Tranh tài hấp dẫn tại giải golf 'Vì bình yên cuộc sống' năm 2025

Khởi tranh giải vô địch golf 2025 với quỹ thưởng 1,2 tỉ đồng: Bước đệm cho SEA Games 33

Khám phá thêm chủ đề

golf CLB golf dòng họ CLB golf họ Bùi golfer
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận