Tranh tài hấp dẫn tại giải golf 'Vì bình yên cuộc sống' năm 2025

Giải golf giàu ý nghĩa

Giải golf "Vì bình yên cuộc sống" hướng tới kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2.9 và Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân.

Đây không chỉ là sân chơi thể thao, giao lưu ý nghĩa, mà còn là ngày hội kết nối những người yêu golf - bộ môn đang ngày càng phát triển tại Việt Nam. Một phần kinh phí từ giải được dùng để gây quỹ xây dựng, sửa chữa nhà cho cán bộ, chiến sĩ công an TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn. Với thông điệp "thể thao - gắn kết - nhân ái", sự kiện đã trở thành cầu nối giữa lực lượng công an với cộng đồng, doanh nghiệp và giới thể thao.

Giải golf Ban Chuyên đề Công an TP.HCM "Vì bình yêu cuộc sống 2025" tranh tài trong ngày 9.8 tại sân Vietnam Golf & Country Club (sân Golf Thủ Đức, TP.HCM)

Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng ban Chuyên đề Công an TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức giải phát biểu khai mạc

Các VĐV phát bóng khai mạc giải

Năm nay, giải thu hút hơn 140 VĐV tham dự, quyên góp được 140 triệu đồng. Đại tá Bùi Ngọc Giáp - Trưởng ban Chuyên đề Công an TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết, giải đấu thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm xã hội của các doanh nhân, VĐV. Sự đồng hành của các VĐV, nhà tài trợ và các mạnh thường quân giúp giải không chỉ thành công về chuyên môn mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc.

Điểm nhấn của mùa giải là giải "hole in one" với phần thưởng trị giá hàng chục tỉ đồng, gồm: một xe ô tô Maserati hơn 4 tỉ đồng, bình rượu sâm Ngọc Linh hơn 2 tỉ đồng, xe máy Piaggio Aprilia và 1 tỉ đồng tiền mặt. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải nhất, nhì, ba ở các bảng A, B, C cùng giải kỹ thuật "longest drive" và "nearest to the pin" với nhiều quà tặng giá trị.

Nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (bìa phải) trao giải cho diễn viên Bình Minh (giữa)

Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng ban Chuyên đề Công an TP.HCM (bìa phải), Trưởng ban Tổ chức giải chúc mừng VĐV giành danh hiệu best gross

Kết quả chung cuộc Giải kỹ thuật: Hoàng Ngọc Khánh, Trần Thanh Hiển, Trương Thị Mỹ Hương, Nguyễn Thị Kiều Trang Hạng nhất bảng A: Nguyễn Thế Mai Hạng nhất bảng B: Bùi Thành Hải Hạng nhất bảng C: Nguyễn Đức Tài Best Gross: Mai Trọng Lưu



