Tranh tài hấp dẫn tại giải golf 'Vì bình yên cuộc sống' năm 2025

Nghi Thạo
Nghi Thạo
10/08/2025 08:44 GMT+7

Ngày 9.8, Ban Chuyên đề Công an TP.HCM tổ chức giải golf 'Vì bình yên cuộc sống' lần thứ 2 năm 2025, tại sân Vietnam Golf & Country Club (sân Golf Thủ Đức, TP.HCM).

Giải golf giàu ý nghĩa

Giải golf "Vì bình yên cuộc sống" hướng tới kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2.9 và Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân.

Đây không chỉ là sân chơi thể thao, giao lưu ý nghĩa, mà còn là ngày hội kết nối những người yêu golf - bộ môn đang ngày càng phát triển tại Việt Nam. Một phần kinh phí từ giải được dùng để gây quỹ xây dựng, sửa chữa nhà cho cán bộ, chiến sĩ công an TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn. Với thông điệp "thể thao - gắn kết - nhân ái", sự kiện đã trở thành cầu nối giữa lực lượng công an với cộng đồng, doanh nghiệp và giới thể thao.

Tranh tài hấp dẫn tại giải golf 'Vì bình yên cuộc sống' năm 2025- Ảnh 1.

Giải golf Ban Chuyên đề Công an TP.HCM "Vì bình yêu cuộc sống 2025" tranh tài trong ngày 9.8 tại sân Vietnam Golf & Country Club (sân Golf Thủ Đức, TP.HCM)

ẢNH: BTC

Tranh tài hấp dẫn tại giải golf 'Vì bình yên cuộc sống' năm 2025- Ảnh 2.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng ban Chuyên đề Công an TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức giải phát biểu khai mạc

ẢNH: BTC

Tranh tài hấp dẫn tại giải golf 'Vì bình yên cuộc sống' năm 2025- Ảnh 3.

Các VĐV phát bóng khai mạc giải

ẢNH: BTC

Năm nay, giải thu hút hơn 140 VĐV tham dự, quyên góp được 140 triệu đồng. Đại tá Bùi Ngọc Giáp - Trưởng ban Chuyên đề Công an TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết, giải đấu thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm xã hội của các doanh nhân, VĐV. Sự đồng hành của các VĐV, nhà tài trợ và các mạnh thường quân giúp giải không chỉ thành công về chuyên môn mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc.

Điểm nhấn của mùa giải là giải "hole in one" với phần thưởng trị giá hàng chục tỉ đồng, gồm: một xe ô tô Maserati hơn 4 tỉ đồng, bình rượu sâm Ngọc Linh hơn 2 tỉ đồng, xe máy Piaggio Aprilia và 1 tỉ đồng tiền mặt. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải nhất, nhì, ba ở các bảng A, B, C cùng giải kỹ thuật "longest drive" và "nearest to the pin" với nhiều quà tặng giá trị.

Tranh tài hấp dẫn tại giải golf 'Vì bình yên cuộc sống' năm 2025- Ảnh 4.

Nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (bìa phải) trao giải cho diễn viên Bình Minh (giữa)

ẢNH: BTC

Tranh tài hấp dẫn tại giải golf 'Vì bình yên cuộc sống' năm 2025- Ảnh 5.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng ban Chuyên đề Công an TP.HCM (bìa phải), Trưởng ban Tổ chức giải chúc mừng VĐV giành danh hiệu best gross

ẢNH: BTC

Tranh tài hấp dẫn tại giải golf 'Vì bình yên cuộc sống' năm 2025- Ảnh 6.

ẢNH: BTC

Kết quả chung cuộc

Giải kỹ thuật: Hoàng Ngọc Khánh, Trần Thanh Hiển, Trương Thị Mỹ Hương, Nguyễn Thị Kiều Trang

Hạng nhất bảng A: Nguyễn Thế Mai

Hạng nhất bảng B: Bùi Thành Hải

Hạng nhất bảng C: Nguyễn Đức Tài

Best Gross: Mai Trọng Lưu


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
