Giải golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn: Gây quỹ học bổng, tranh Cúp Lương Văn Can

BTC và các golfer tham gia giải ảnh: NVCC

Giải golf Tạp Chí Doanh Nhân Sài Gòn: Ươm mầm tài năng kinh doanh

Đây là giải golf truyền thống do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức, nhằm chào mừng kỷ niệm 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2025), đồng thời tiếp tục sứ mệnh đồng hành và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của cộng đồng doanh nhân Việt Nam.

Giải đấu năm nay quy tụ 144 golfer là các doanh nhân tiêu biểu, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện các tổ chức, hội/hiệp hội doanh nghiệp.

Bên cạnh ý nghĩa thể thao và kết nối, giải đấu còn mang giá trị xã hội to lớn với mục tiêu gây quỹ cho chương trình học bổng Lương Văn Can, một giải thưởng uy tín do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn khởi xướng và duy trì từ năm 2009 đến nay.

Các golfer chụp ảnh lưu niệm ảnh: nvcc

Giải thưởng đã và đang tiếp lửa sinh viên có khát vọng khởi nghiệp và trở thành những doanh nhân tử tế, thành đạt trong tương lai.

Với thông điệp "Cú swing vì doanh nhân tương lai", giải đấu không chỉ là sân chơi dành cho cộng đồng doanh nhân mà còn là hành động thiết thực góp phần vun bồi thế hệ lãnh đạo kinh doanh kế tiếp của đất nước.

Mỗi cú đánh là một sự gửi gắm kỳ vọng và cam kết về một tương lai kinh doanh phát triển bền vững, có trách nhiệm và đầy nhân văn. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 10 tỉ đồng, giải đấu năm nay hứa hẹn là một sự kiện đẳng cấp và hấp dẫn bậc nhất dành cho giới doanh nhân.

Nhiều giải thưởng ý nghĩa, hấp dẫn

Giải golf có nhiều giải thưởng hấp dẫn ảnh: NVCC

BTC sẽ trao các giải kỹ thuật và giải thưởng chính gồm: Best Gross - "Hưng Thương", Best Net - "Khai Trí", các giải nhất - "Trí tuệ", nhì - "Uy tín", ba - "Nghĩa khí" cho các bảng A, B, C; giải nhất - "Trí tuệ", nhì - "Uy tín" cho các bảng nữ; 2 giải Longest Driver - "Sức mạnh", 2 giải Nearest to the Pin - "Chính đạo" và 2 giải Nearest to the Line - "Ngay thẳng".

Đặc biệt, các phần thưởng hole in one với giá trị cao từ các nhà tài trợ hứa hẹn sẽ tạo nên sự sôi động và kịch tính cho giải. Giải golf nhận được sự đồng hành và tài trợ của nhiều doanh nghiệp, thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.

Được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản và mang đậm tính nhân văn, giải golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn - tranh Cúp Lương Văn Can "Ươm mầm tài năng kinh doanh" không chỉ là dịp để các doanh nhân giao lưu, chia sẻ mà còn là cơ hội để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tinh thần kinh doanh có trách nhiệm với xã hội.