Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Giải golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn: Gây quỹ học bổng, tranh Cúp Lương Văn Can

Linh Nhi
Linh Nhi
24/09/2025 11:29 GMT+7

Giải golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn - tranh Cúp Lương Văn Can với chủ đề 'Ươm mầm tài năng kinh doanh' sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 4.10 tại sân golf Royal Long An.

Giải golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn: Gây quỹ học bổng, tranh Cúp Lương Văn Can- Ảnh 1.

BTC và các golfer tham gia giải

ảnh: NVCC

Giải golf Tạp Chí Doanh Nhân Sài Gòn: Ươm mầm tài năng kinh doanh

Đây là giải golf truyền thống do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức, nhằm chào mừng kỷ niệm 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2025), đồng thời tiếp tục sứ mệnh đồng hành và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của cộng đồng doanh nhân Việt Nam.

Giải đấu năm nay quy tụ 144 golfer là các doanh nhân tiêu biểu, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện các tổ chức, hội/hiệp hội doanh nghiệp.

Bên cạnh ý nghĩa thể thao và kết nối, giải đấu còn mang giá trị xã hội to lớn với mục tiêu gây quỹ cho chương trình học bổng Lương Văn Can, một giải thưởng uy tín do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn khởi xướng và duy trì từ năm 2009 đến nay.

Giải golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn: Gây quỹ học bổng, tranh Cúp Lương Văn Can- Ảnh 2.

Các golfer chụp ảnh lưu niệm

ảnh: nvcc

Giải thưởng đã và đang tiếp lửa sinh viên có khát vọng khởi nghiệp và trở thành những doanh nhân tử tế, thành đạt trong tương lai.

Với thông điệp "Cú swing vì doanh nhân tương lai", giải đấu không chỉ là sân chơi dành cho cộng đồng doanh nhân mà còn là hành động thiết thực góp phần vun bồi thế hệ lãnh đạo kinh doanh kế tiếp của đất nước. 

Mỗi cú đánh là một sự gửi gắm kỳ vọng và cam kết về một tương lai kinh doanh phát triển bền vững, có trách nhiệm và đầy nhân văn. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 10 tỉ đồng, giải đấu năm nay hứa hẹn là một sự kiện đẳng cấp và hấp dẫn bậc nhất dành cho giới doanh nhân.

Nhiều giải thưởng ý nghĩa, hấp dẫn

Giải golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn: Gây quỹ học bổng, tranh Cúp Lương Văn Can- Ảnh 3.

Giải golf có nhiều giải thưởng hấp dẫn

ảnh: NVCC

BTC sẽ trao các giải kỹ thuật và giải thưởng chính gồm: Best Gross - "Hưng Thương", Best Net - "Khai Trí", các giải nhất - "Trí tuệ", nhì - "Uy tín", ba - "Nghĩa khí" cho các bảng A, B, C; giải nhất - "Trí tuệ", nhì - "Uy tín" cho các bảng nữ; 2 giải Longest Driver - "Sức mạnh", 2 giải Nearest to the Pin - "Chính đạo" và 2 giải Nearest to the Line - "Ngay thẳng".

Đặc biệt, các phần thưởng hole in one với giá trị cao từ các nhà tài trợ hứa hẹn sẽ tạo nên sự sôi động và kịch tính cho giải. Giải golf nhận được sự đồng hành và tài trợ của nhiều doanh nghiệp, thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.

Được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản và mang đậm tính nhân văn, giải golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn - tranh Cúp Lương Văn Can "Ươm mầm tài năng kinh doanh" không chỉ là dịp để các doanh nhân giao lưu, chia sẻ mà còn là cơ hội để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tinh thần kinh doanh có trách nhiệm với xã hội.

Tin liên quan

Nguyễn Thùy Linh giữ vững hạng 17 thế giới, vắng mặt giải cầu lông xuất sắc

Nguyễn Thùy Linh giữ vững hạng 17 thế giới, vắng mặt giải cầu lông xuất sắc

Hôm nay (23.9), Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) công bố bảng xếp hạng mới nhất, đáng chú ý tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ được hạng 17 thế giới.

Trần Quyết Chiến cần bứt tốc quãng cuối

Nhà vô địch ASIAD Phạm Quang Huy và tốp 4 Olympic Trịnh Thu Vinh đấu giải bắn súng quốc gia

Khám phá thêm chủ đề

golf Tạp chí doanh nhân sài gòn Lương văn can golfer
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận