Giải golf Lương Văn Can ươm mầm doanh nhân tương lai

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can

Giải thưởng do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức từ năm 2011, nhằm lan tỏa giá trị tư tưởng kinh doanh của danh nhân Lương Văn Can. Qua 10 mùa giải, giải thưởng Tài năng Lương Văn Can đã kết nối hơn 25.000 sinh viên cả nước với hơn 100 doanh nhân thành đạt, mang đến cho các em những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn giá trị. Chương trình đã trao gần 200 suất học bổng trị giá hơn 15 tỉ đồng. Đây là số tiền đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành với Doanh Nhân Sài Gòn trong mục tiêu ươm tạo tài năng kinh doanh nhằm góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân xuất sắc trong tương lai.