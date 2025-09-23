Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nguyễn Thùy Linh giữ vững hạng 17 thế giới, vắng mặt giải cầu lông xuất sắc

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
23/09/2025 14:22 GMT+7

Hôm nay (23.9), Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) công bố bảng xếp hạng mới nhất, đáng chú ý tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ được hạng 17 thế giới.

Nguyễn Thùy Linh được bao nhiêu điểm?

Theo đó, Nguyễn Thùy Linh có tổng cộng 48.630 điểm và giữ được hạng 17 thế giới mà lần đầu tiên trong sự nghiệp cô đạt được vào tuần trước. Tuy nhiên thứ hạng này của Nguyễn Thùy Linh khá mong manh bởi cách biệt điểm không xa so với các đối thủ xếp sau như Busanan (Thái Lan, 47.830 điểm), Kim Ga-eun (Hàn Quốc, 46.610 điểm), Line Kjaersfeldt (Đan Mạch, 45.774 điểm).

Nguyễn Thùy Linh giữ vững hạng 17 thế giới, vắng mặt giải cầu lông xuất sắc- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh vẫn xếp hạng 17 thế giới

ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại giải cầu lông Trung Quốc Masters vừa kết thúc, Nguyễn Thùy Linh phải bỏ cuộc giữa chừng trong trận đấu với tay vợt số 1 Singapore Yeo Jia Min (hạng 16 thế giới) vì chấn chương. Cũng vì chấn thương mà tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam phải tập trung chữa trị nên điều chỉnh lịch trình thi đấu trong nước lẫn quốc tế trong thời gian tới.

Tại giải cầu lông các tay vợt xuất sắc 2025 vừa khai mạc ở Gia Lai, Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) không thi đấu. Cô cũng rút tên khỏi giải cầu lông Arctic Open (Phần Lan) vào đầu tháng 10. Nếu hồi phục tốt, Nguyễn Thùy Linh sẽ tái xuất ở giải cầu lông Đan Mạch mở rộng từ ngày 14 đến 19.10, sau đó là giải Pháp mở rộng từ 21 đến 26.10, tiếp đến là giải Hylo Open tại Đức từ ngày 28.10 đến 2.11.

Nguyễn Thùy Linh giữ vững hạng 17 thế giới, vắng mặt giải cầu lông xuất sắc- Ảnh 2.

Nguyễn Thùy Linh (phải) tập trung hồi phục chấn thương để tham dự các giải cầu lông quốc tế ở châu Âu trước khi chinh phục SEA Games 33

ẢNH: ĐỘC LẬP

Kết thúc chuyến du đấu châu Âu, Nguyễn Thùy Linh sẽ về nước bước vào giai đoạn tập luyện cho SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan. Tay vợt số 1 Việt Nam mong muốn vươn lên thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới để được chọn làm hạt giống ở nội dung đơn nữ ở SEA Games 33, tránh việc chạm trán các đối thủ mạnh từ vòng ngoài. Trên bảng xếp hạng thế giới, Nguyễn Thùy Linh đang xếp sau các tay vợt cùng khu vực Đông Nam Á là Pornpawee Chochuwong (Thái Lan, hạng 6 thế giới), Tunjung (Indonesia, hạng 7 thế giới), Wardani (Indonesia, hạng 8 thế giới), Intanon (Thái Lan, hạng 9 thế giới), Katethong (Thái Lan, hạng 12 thế giới), Yeo Jia Min (Singapore, hạng 16 thế giới).



Xem thêm bình luận