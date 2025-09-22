Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhà vô địch ASIAD Phạm Quang Huy và tốp 4 Olympic Trịnh Thu Vinh đấu giải bắn súng quốc gia

Thi Mai
Thi Mai
22/09/2025 20:23 GMT+7

Tối 22.9, tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia (phường Xuân Phương, Hà Nội), Liên đoàn Bắn súng Việt Nam tổ chức lễ khai mạc giải vô địch bắn súng quốc gia - Cúp Liên đoàn Bắn súng Việt Nam năm 2025 và trao thưởng đợt 1. 

Tuyển chọn nhân tài cho đội tuyển bắn súng Việt Nam dự SEA Games 33

Giải vô địch bắn súng quốc gia năm năm 2025 diễn ra từ ngày 20.9 đến 2.10, với sự tham dự của 300 VĐV thuộc 13 đoàn đến từ 12 đơn vị, ngành, địa phương, gồm Quân đội, CAND, Hà Nội, TP.HCM, Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đồng Nai. 

Đoàn Công ty TNHH MTV Cơ khí - Hóa chất 13 (Nhà máy Z113) tham gia giải với tư cách là thành viên đoàn bắn súng Quân đội. 

Nhà vô địch ASIAD Phạm Quang Huy và tốp 4 Olympic Trịnh Thu Vinh đấu giải bắn súng quốc gia- Ảnh 1.

Lễ trao thưởng vào tối 22.9

Nhà vô địch ASIAD Phạm Quang Huy và tốp 4 Olympic Trịnh Thu Vinh đấu giải bắn súng quốc gia- Ảnh 2.

Các VĐV chuẩn bị bước vào thi đấu

Ảnh: Thi Mai

Nhà vô địch ASIAD Phạm Quang Huy và tốp 4 Olympic Trịnh Thu Vinh đấu giải bắn súng quốc gia- Ảnh 3.

Tập trung tối đa vào chuyên môn

Nhà vô địch ASIAD Phạm Quang Huy và tốp 4 Olympic Trịnh Thu Vinh đấu giải bắn súng quốc gia- Ảnh 4.

Giải năm nay có sự tham gia của nhiều VĐV xuất sắc đã đạt thành tích cao ở đấu trường quốc tế như: Trịnh Thu Vinh (2 lần vào chung kết Olympic 2024); Phạm Quang Huy (HCV ASIAD); Lê Thị Mộng Tuyền (giành vé chính thức dự Olympic 2024); Nguyễn Thị Mai Chi (vô địch giải bắn súng châu Á tại Kazakhstan năm 2025)... 

Đặc biệt, nhằm phát triển môn bắn súng đĩa bay ở Việt Nam, bên cạnh việc cử cán bộ, VĐV đi tập huấn tại Thái Lan, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã tổ chức tập huấn và mời chuyên gia quốc tế sang giảng dạy môn bắn súng đĩa bay Compak Sporting cho các HLV, trọng tài, VĐV. 

Nhà vô địch ASIAD Phạm Quang Huy và tốp 4 Olympic Trịnh Thu Vinh đấu giải bắn súng quốc gia- Ảnh 5.

Ban Tổ chức giải bắn súng quốc gia 

Ảnh: Thi Mai

Tại giải vô địch bắn súng quốc gia năm 2024 và năm 2025, Ban Tổ chức đưa nội dung thi đấu môn bắn súng đĩa bay Compak Sporting vào tranh huy chương trong thi đấu bắn súng thành tích cao. 

Năm 2025, Hiệp hội Bắn súng Đông Nam Á đưa nội dung thi đấu bắn súng đĩa bay Compak Sporting trở thành nội dung thi đấu chính thức tại giải bắn súng vô địch Đông Nam Á (SEASA) lần thứ 47 và SEA Games 33. Bắn súng Việt Nam lần đầu tiên sẽ tham dự nội dung đĩa bay Compak Sporting tại SEASA 47 và SEA Games 33.

