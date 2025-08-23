Bắn súng đĩa bay và Kickboxing khuấy động Sports Festival tại NovaWorld Phan Thiet

Theo đó, giải bắn súng đĩa bay Compak Sporting diễn ra tại khu vực trường bắn Kingdom - Zone 9 - NovaWorld Phan Thiet với sự tham gia của hơn 80 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên và các chiến sĩ từ lực lượng Công an Nhân dân.

Kingdom - Zone 9 NovaWorld Phan Thiet là nơi diễn ra giải Bắn súng đĩa bay Compak Sporting

Bắn súng đĩa bay là bộ môn không những đòi hỏi sự tập trung cao độ, mà còn cần đến phản xạ nhanh nhạy của đôi mắt và tinh thần thép. Vì vậy, các vận động viên tham gia tranh tài đều đã trải qua quá trình huấn luyện khắt khe, từng phát bắn chuẩn xác đã minh chứng cho bản lĩnh và kỹ năng của người thi đấu. Nhiều xạ thủ đã đạt thành tích ấn tượng, nâng cao kỳ vọng về những kỷ lục mới sẽ được xác lập ngay trong kỳ Sports Festival năm nay.

Giải đấu thu hút hơn 80 xạ thủ chuyên nghiệp, bán chuyên tham gia

Trong khi đó, tại khu vực sàn đấu trung tâm - Quảng trường Bikini Beach, bộ môn Kickboxing Kun Khmer đang tạo nên một bầu không khí bùng nổ mang tinh thần thượng võ. Tiếng hò reo hòa cùng những pha ra đòn dồn dập khiến không gian nóng lên từng phút. Những pha ra đòn uy lực với những cú đá vòng cung chuẩn xác, những đòn tay nhanh gọn, mạnh mẽ được tung ra liên tiếp, thể hiện sự dũng mãnh quyết liệt nhưng vẫn mang đậm tinh thần thể thao đẹp mắt. Các trận đấu diễn ra kịch tính, nhiều cặp võ sĩ phải thi đấu tới những giây cuối cùng mới phân định thắng bại.

Giải kick Boxing Kun Khmer gây chú ý với sự tham gia của các võ sĩ đến từ nhiều quốc gia

Đặc biệt, sự góp mặt của nhiều tay đấm trẻ triển vọng bên cạnh các võ sĩ dày dạn kinh nghiệm đã tạo nên sự cân bằng thú vị. Một số trận đấu gây "bão" ngay tại sàn đấu, khi các võ sĩ có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc. Ban Tổ chức và tổ trọng tài ghi nhận nhiều trận đấu đạt chất lượng chuyên môn cao, khẳng định vị thế của Kickboxing Kun Khmer như một trong những môn thể thao đối kháng được yêu thích và có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất tại kỳ hội thao năm nay.

Giải đấu thu hút 20 võ sĩ với nhiều hạng cân thi đấu

Điểm chung dễ nhận thấy ở cả hai bộ môn chính là tinh thần thi đấu fair-play, sự quyết tâm bền bỉ và ý chí sắt đá. Không chỉ dừng lại ở những thành tích chuyên môn, các vận động viên đã góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, tinh thần kỷ luật và bản lĩnh.

Kick Boxing và Kun Khmer nằm trong khuôn khổ sport festiaval

Có thể nói, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và dàn vận động viên chất lượng, hai giải đấu Kick Boxing Kun Khmer và Bắn súng đĩa bay Compak Sporting đã góp phần tạo nên bức tranh thể thao đa sắc màu cho mùa hội thao Sports Festival năm nay.