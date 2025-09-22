Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Hơn 3.000 VĐV tham dự chung kết giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng 2025

Thiếu Bá
Thiếu Bá
22/09/2025 19:11 GMT+7

Chiều 22.9, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi họp báo chung kết giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025.

Giải đấu quy mô lớn

Sự kiện giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025, là 1 trong các hoạt động thể thao trọng điểm của TP.Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng thủ đô, 26 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố Vì hòa bình.

Hơn 3.000 VĐV tham dự chung kết giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng 2025 - Ảnh 1.

Sự kiện chung kết của giải đấu được công bố ngày 22.9

Ảnh: BTC

Chung kết giải chạy có sự góp mặt của hơn 3.000 VĐV, cán bộ thuộc các khối xã phường, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề của Hà Nội và các tỉnh, thành phố, trong đó có 250 người nước ngoài là cán bộ, nhân viên của 20 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội.

Mở đầu chung kết giải chạy, hơn 1.000 VĐV là lãnh đạo các cơ quan T.Ư và Hà Nội, các sở, ban, ngành, đoàn thể; các trường THCS, THPT, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội, các đơn vị công an, quân đội thuộc lực lượng vũ trang; lãnh đạo UBND và giám đốc, phó giám đốc trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao 126 xã, phường trên địa bàn thủ đô tham gia chạy hưởng ứng.

Mang nhiều ý nghĩa

Chung kết giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 50 gồm 3 nội dung: chạy phong trào; chạy nâng cao dành cho VĐV đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành phố và nội dung thi đấu dành cho các đơn vị tài trợ cho giải.

Trong đó, nội dung chạy phong trào sẽ bao gồm chạy 1.750 m nam, nữ THCS và THPT khối xã phường (1 vòng hồ Hoàn Kiếm), chạy 1.750 m nữ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài (1 vòng hồ Hoàn Kiếm), chạy 3.500 m nam các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài (2 vòng hồ Hoàn Kiếm), chạy 3.500 m nữ lao động sản xuất và vũ trang (2 vòng hồ Hoàn Kiếm), chạy 5.250 m nam lao động sản xuất và vũ trang (3 vòng hồ Hoàn Kiếm).

Với nội dung chạy nâng cao dành cho VĐV đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành phố, sẽ bao gồm chạy 5.250 m nữ nội dung mở rộng (3 vòng hồ Hoàn Kiếm), chạy 8.750 m nam nội dung mở rộng (5 vòng hồ Hoàn Kiếm).

Nội dung thi đấu dành cho các đơn vị tài trợ cho giải gồm thi đấu cá nhân và chạy 1.750 m (1 vòng hồ Hoàn Kiếm) nữ và chạy 1.750 m (1 vòng hồ Hoàn Kiếm) nam.

Ban tổ chức sẽ trao giải cá nhân cho các VĐV nam, nữ xếp hạng từ 1 đến 5, trao giải đồng đội cho các đội xếp hạng từ 1 đến 3 của từng khối. Giải nhất, nhì, ba toàn đoàn sẽ được trao cho 3 khối, gồm khối xã phường khối đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và khối mở rộng. Tổng giá trị giải thưởng là gần 250 triệu đồng.

Tin liên quan

Việt Nam hồi hộp chờ thông báo môn bi sắt có bị cấm ở SEA Games 33 hay không

Việt Nam hồi hộp chờ thông báo môn bi sắt có bị cấm ở SEA Games 33 hay không

Cục TDTT Việt Nam chỉ mới nắm bắt thông tin qua báo chí về việc môn bi sắt bị cấm tổ chức ở SEA Games 33 vào tháng 12 tới tại Thái Lan.

CLB golf họ Bùi lần đầu tiên vô địch kịch tính giải các dòng họ

Phó thủ tướng Mai Văn Chính: 'Hoàn thiện chính sách, đảm bảo sự bình đẳng cho VĐV người khuyết tật’

Khám phá thêm chủ đề

Hồ Hoàn Kiếm Báo hà nội mới UNESCO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận