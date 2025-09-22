Hơn 3.000 VĐV tham dự chung kết giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng 2025

Giải đấu quy mô lớn

Sự kiện giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025, là 1 trong các hoạt động thể thao trọng điểm của TP.Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng thủ đô, 26 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố Vì hòa bình.

Sự kiện chung kết của giải đấu được công bố ngày 22.9 Ảnh: BTC

Chung kết giải chạy có sự góp mặt của hơn 3.000 VĐV, cán bộ thuộc các khối xã phường, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề của Hà Nội và các tỉnh, thành phố, trong đó có 250 người nước ngoài là cán bộ, nhân viên của 20 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội.

Mở đầu chung kết giải chạy, hơn 1.000 VĐV là lãnh đạo các cơ quan T.Ư và Hà Nội, các sở, ban, ngành, đoàn thể; các trường THCS, THPT, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội, các đơn vị công an, quân đội thuộc lực lượng vũ trang; lãnh đạo UBND và giám đốc, phó giám đốc trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao 126 xã, phường trên địa bàn thủ đô tham gia chạy hưởng ứng.

Mang nhiều ý nghĩa

Chung kết giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 50 gồm 3 nội dung: chạy phong trào; chạy nâng cao dành cho VĐV đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành phố và nội dung thi đấu dành cho các đơn vị tài trợ cho giải.

Trong đó, nội dung chạy phong trào sẽ bao gồm chạy 1.750 m nam, nữ THCS và THPT khối xã phường (1 vòng hồ Hoàn Kiếm), chạy 1.750 m nữ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài (1 vòng hồ Hoàn Kiếm), chạy 3.500 m nam các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài (2 vòng hồ Hoàn Kiếm), chạy 3.500 m nữ lao động sản xuất và vũ trang (2 vòng hồ Hoàn Kiếm), chạy 5.250 m nam lao động sản xuất và vũ trang (3 vòng hồ Hoàn Kiếm).

Với nội dung chạy nâng cao dành cho VĐV đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành phố, sẽ bao gồm chạy 5.250 m nữ nội dung mở rộng (3 vòng hồ Hoàn Kiếm), chạy 8.750 m nam nội dung mở rộng (5 vòng hồ Hoàn Kiếm).

Nội dung thi đấu dành cho các đơn vị tài trợ cho giải gồm thi đấu cá nhân và chạy 1.750 m (1 vòng hồ Hoàn Kiếm) nữ và chạy 1.750 m (1 vòng hồ Hoàn Kiếm) nam.

Ban tổ chức sẽ trao giải cá nhân cho các VĐV nam, nữ xếp hạng từ 1 đến 5, trao giải đồng đội cho các đội xếp hạng từ 1 đến 3 của từng khối. Giải nhất, nhì, ba toàn đoàn sẽ được trao cho 3 khối, gồm khối xã phường khối đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và khối mở rộng. Tổng giá trị giải thưởng là gần 250 triệu đồng.