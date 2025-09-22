Phó thủ tướng Mai Văn Chính: 'Hoàn thiện chính sách, đảm bảo sự bình đẳng cho VĐV người khuyết tật’

Phó thủ tướng Mai Văn Chính: 'Thể thao người khuyết tật là ngọn lửa sưởi ấm niềm tin'

Ngày 22.9, Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Paralympic Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, Phó thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định 30 năm trước, Hiệp hội Thể thao người khuyết tật Việt Nam, nay là Ủy ban Paralympic Việt Nam đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Paralympic Việt Nam ẢNH: BTC

Từ những ngày đầu với vô vàn khó khăn, còn thiếu thốn cơ sở vật chất, ít người biết đến, nhưng rồi bằng quyết tâm và sự tận tụy, bằng nghị lực của các VĐV, HLV và sự đồng hành của cộng đồng, phong trào ấy đã bừng sáng, từng bước vươn lên mạnh mẽ, lan tỏa khắp các địa phương trên cả nước, trở thành một phần quan trọng trong sự nghiệp thể dục, thể thao nước nhà.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính cho biết, thể thao người khuyết tật không chỉ mang lại những thành tích vẻ vang trên đấu trường quốc tế, mà còn là ngọn lửa sưởi ấm niềm tin, là điểm tựa vững chắc, hun đúc ý chí, khơi dậy sức mạnh tinh thần cho hàng triệu con người.

Những tấm huy chương mà các VĐV giành được trong 30 năm qua, những kỷ lục được thiết lập không chỉ là kết quả nỗ lực cá nhân, mà còn là kết tinh của ý chí, của nghị lực vượt lên số phận. Đó là minh chứng cho tinh thần Việt Nam: kiên cường, bất khuất, dám ước mơ, với quyết tâm chinh phục, giành chiến thắng.

Lực sĩ Lê Văn Công (ngoài cùng bên phải) là niềm tự hào của thể thao Việt Nam với 3 tấm huy chương tại Olympic ẢNH: BTC

"Khi lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng tung bay rực rỡ tại các đấu trường Paralympic, Asian Paragames hay ASEAN Paragames, với những tấm huy chương, kỷ lục thế giới được thiết lập bởi chính con người Việt Nam, đó không chỉ là khoảnh khắc vinh quang của một cá nhân, mà là niềm tự hào của cả dân tộc.

Đó là thông điệp gửi đến bạn bè thế giới rằng: dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người Việt Nam vẫn luôn vươn lên, dám khẳng định mình, dám bước tới những đỉnh cao", Phó thủ tướng Mai Văn Chính chia sẻ.

'Cần trung tâm hỗ trợ nghề nghiệp cho VĐV người khuyết tật'



Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Mai Văn Chính cũng chỉ đạo một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thể thao người khuyết tật Việt Nam có bước tiến vững chãi hơn.

Thứ nhất, tăng cường sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành trong việc triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chiến lược phát triển thể dục thể thao, đặc biệt gắn với công tác người khuyết tật.

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế, chính sách để bảo đảm sự bình đẳng, công bằng và kịp thời trong đãi ngộ, khen thưởng; đồng thời khuyến khích VĐV, HLV người khuyết tật cống hiến hết mình, yên tâm rèn luyện và thi đấu.

Ngành thể thao cần tạo điều kiện để VĐV người khuyết tật được phát triển trong môi trường tốt nhất ẢNH: BTC

Thứ ba, đầu tư nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tập luyện, thi đấu và con người; xây dựng trung tâm huấn luyện chuyên biệt, hỗ trợ dinh dưỡng, y sinh học thể thao và nghề nghiệp cho VĐV sau khi giải nghệ.

Thứ tư, tăng cường công tác tuyên truyền, tôn vinh những câu chuyện truyền cảm hứng, những tấm gương vượt khó, qua đó khích lệ tinh thần hàng triệu người khuyết tật tham gia thể thao, lan tỏa thông điệp về khát vọng sống, khát vọng vươn lên và hòa nhập cộng đồng.

Thứ năm, đẩy mạnh xã hội hóa, tích cực huy động các nguồn lực xã hội, khuyến khích sự đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Xây dựng các mô hình hợp tác công - tư, quỹ hỗ trợ thể thao khuyết tật, phát triển mạnh mẽ phong trào từ cơ sở đến cấp quốc gia.

Thứ sáu, mở rộng hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia, đồng thời phát huy vai trò, vị thế của Việt Nam trong phong trào Paralympic khu vực và thế giới.