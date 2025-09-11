Khởi tranh giải eSports cho sinh viên Việt Nam, giải thưởng 2 tỉ đồng

Sân chơi eSports hấp dẫn dành cho sinh viên đã trở lại

Khởi tranh từ năm 2023, giải đấu thể thao điện tử sinh viên toàn quốc (NSOC) đã đạt được những dấu mốc đáng tự hào: tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỉ đồng, trở thành một trong những giải đấu eSports lớn nhất từ trước tới nay dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam.

Giải đấu được tổ chức bởi OEG, một trong những đơn vị chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực thể thao điện tử (eSports), phát hành game, giải trí và công nghệ, đã quy tụ sự tham gia của gần 1.500 tuyển thủ, với 298 đội tuyển đến từ 127 trường ĐH, CĐ trên toàn quốc.

Họp báo công bố giải thể thao điện tử sinh viên toàn quốc 2025 ẢNH: NSOC

Tiếp nối thành công đó, năm 2025, OEG tiếp tục tổ chức NSOC mùa 2 với quy mô mở rộng, nội dung nâng cấp và kỳ vọng tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh hơn nữa cho cộng đồng sinh viên yêu thích thể thao điện tử tại Việt Nam.

Quay trở lại mùa giải lần thứ 2, NSOC 2025 có quy mô hơn 10 tỉ đồng, riêng tổng giải thưởng lên đến 2 tỉ đồng, tranh tài ở hai tựa game Valorant và Đấu trường chân lý. NSOC 2025 hứa hẹn sẽ là sự kiện eSports tầm cỡ, bùng nổ và đáng mong đợi nhất trong năm 2025 đối với cộng đồng sinh viên Việt Nam nói riêng và cộng đồng hâm mộ eSports nói chung.

Giải đấu chính thức mở cổng đăng ký từ ngày 11.9 và khởi tranh từ ngày 29.9. Chung kết quốc gia dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Hà Nội.

Nền tảng vươn mình

Tại buổi họp báo diễn ra hôm nay (11.9), OEG đã công bố Lộ trình, kế hoạch phát triển hệ thống giải đấu thể thao điện tử sinh viên giai đoạn 2025 - 2027, với định hướng đưa NSOC trở thành giải đấu eSports quốc gia thường niên, thương hiệu sân chơi uy tín số 1 dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam.

Đồng thời, trong giai đoạn này, OEG cũng mục tiêu mở rộng hệ thống giải đấu cấp khu vực với sự tham gia tranh tài của sinh viên các trường ĐH, CĐ, của nhiều quốc gia Đông Nam Á, đưa phong trào eSports sinh viên Việt Nam cọ xát với sinh viên quốc tế.

Sân chơi thể thao điện tử sinh viên được chờ đợi đào tạo và mài giũa nhân tài cho đội tuyển eSports Việt Nam ẢNH: NSOC

Thể thao điện tử Việt Nam đã vươn mình ra quốc tế với thành tựu ở nhiều sân chơi lớn. Đơn cử, đội tuyển eSports Việt Nam đoạt 4 HCV, 3 HCB, xếp nhất toàn đoàn tại SEA Games 31. Trong đó, những tấm HCV tại nội dung LMHT: Tốc Chiến (đồng đội nam), PUBG Mobile (cá nhân), LMHT (PC) và Đột kích (Crossfire).

Đến SEA Games 32, các game thủ Việt Nam đã đem về cho nước nhà tổng cộng 7 tấm huy chương (1 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ). Đây tiếp tục là một trong những nội dung sẽ mang về huy chương cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan.

"Trình độ eSports Việt Nam đã tiến bộ, với ngôi vị cao ở SEA Games. Chúng ta cũng đủ năng lực tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế, thể hiện được tính chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, lan tỏa tinh thần, giá trị văn hóa Việt Nam. Mọi môn thể thao đều cần hướng tới đại chúng, cộng đồng, khán giả, eSports đi sau nhưng đã nắm bắt được định hướng. Các giải đấu sinh viên sẽ là nền tảng cho các giải chuyên nghiệp và tuyển thành viên cho đội tuyển quốc gia", ông Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử giải trí (VIRESA) chia sẻ.

Giải thể thao điện tử sinh viên toàn quốc được kỳ vọng sẽ giúp eSports Việt Nam tìm kiếm nhân tài để bồi dưỡng, đào tạo, hướng tới những giải đấu quốc tế.