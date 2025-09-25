Nghẹt thở với màn lội ngược dòng của Hoàng Sao trước tay cơ số 5 thế giới

Màn rượt đuổi hấp dẫn của Hoàng Sao và Filler

Cuộc đối đầu giữa Hoàng Sao và Filler được coi là trận đấu tâm điểm của vòng Last 32. Cả 2 đều là ứng cử viên vô địch. Vì thế, một trận đấu mãn nhãn đã được diễn ra tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM).

Ở set đầu tiên, Filler là người nhập cuộc tốt hơn. Tay cơ người Đức tận dụng tốt các sai lầm của đối thủ để thắng 4-1 và vươn lên dẫn trước. Sang set 2, Hoàng Sao trở lại mạnh mẽ để thắng 4-2, cân bằng tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, bản lĩnh của Filler tiếp tục được thể hiện ở set 3 khi anh thắng nhanh 4-1, vượt lên dẫn 2-1. Kịch tính đẩy lên cao ở set 4 khi hai tay cơ rượt đuổi đến thế "hill-hill" 3-3. Hoàng Sao có cơ hội dứt điểm nhưng để mắc sai lầm ở bi số 2, trao quyền kiểm soát cho Filler. Tay cơ người Đức đi thẳng đến bi số 9, nhưng bất ngờ đánh hỏng cú chốt hạ, tạo cơ hội cho Hoàng Sao lật ngược tình thế và thắng 4-3, san bằng tỷ số 2-2.

Hoàng Sao vỡ òa sau chiến thắng kịch tính ẢNH: BTC

Đây là chiến thắng quan trọng, là điểm tựa để Hoàng Sao bật lên mạnh mẽ. Ở set quyết định, anh chơi thăng hoa, thắng 4-1 và thắng chung cuộc 3-2 để bước tiếp vào vòng Last 16. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Aloysius Yapp (Singapore) – tay cơ đang có phong độ cao với 2 chức vô địch 9 bi liên tiếp tại Mỹ.

16 tay cơ xuất sắc được xác định

Ngoài Hoàng Sao, ngày thi đấu 25.9 cũng xác định các cơ thủ đi tiếp vào Last 16 gồm: Jonas Magpantay (Philippines), Ko Ping Yi (Đài Loan), Mark Estiola (Philippines), Jonas Souto (Tây Ban Nha), Olivér Szolnoki (Hungary), Ko Ping Chung (Đài Loan), Daniel Macioł (Ba Lan), Aloysius Yapp (Singapore), Taeyong Ko (Hàn Quốc), Shane Van Boening (Mỹ), Wojciech Szewczyk (Ba Lan), Marco Teutscher (Hà Lan), Alex Kazakis (Hy Lạp), Alex Montpellier (Pháp) và đương kim vô địch Carlo Biado (Philippines).

Các trận vòng Last 16 sẽ diễn ra lúc 11 giờ ngày 26.9, sau đó 4 trận tứ kết sẽ thi đấu lúc 16 giờ cùng ngày.